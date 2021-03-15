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180度全透光咖啡廳！爆夯「coppii lumii」超大份早午餐＋招牌肉桂捲必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
「coppii lumii living coffee 」咖啡廳，把精緻餐點與生活空間融入一體，尤其「180度大片玻璃採光」與晨間一杯熱咖啡的完美契合，常常假日人滿為患。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
「coppii lumii living coffee 」咖啡廳，把精緻餐點與生活空間融入一體，尤其「180度大片玻璃採光」與晨間一杯熱咖啡的完美契合，常常假日人滿為患。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

台灣早午餐種類跟形式非常多元化，這回要介紹位在臺北南港「coppii lumii living coffee 」咖啡廳，把精緻餐點與生活空間融入一體，尤其「180度大片玻璃採光」與晨間一杯熱咖啡的完美契合，常常假日人滿為患，若未事先訂位，通常還需要排隊30分鐘以上。

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

「Coppii Lumii living coffee 」位於台北市南港的經貿二路上，又名「冉冉生活」，品牌精神想要藉由每一杯精心製作的咖啡，都能藉此傳達各種心意，不論是上手中一杯咖啡遞給顧客的心意，或是在顧客手上幫助談成一筆成就，都是用心生活的存在。而且明亮工業風搭配舒服溫暖的木質設計，再與180度透明玻璃的採光結合，一早醒來前往用餐，絕對非常愜意。

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

Coppii Lumii 的早午餐是最多網友「激推」的美食之一，尤其網推必點的「小法國」更是受到許多人的喜愛，包含一杯暖心的濃湯、椒鹽南瓜、松露嫩蛋、德國香腸與充滿奶香的法國吐司，號稱早午餐界的「黃金組合」，一定要試試！

圖／CoppiiLumii臉書粉專
圖／CoppiiLumii臉書粉專

其他還有厚切火腿搭配酥脆丹麥麵包的「朗朗日安」與油醋沙拉配扎實飽滿洋蔥醬肉丸的「市場旅人」，也是受歡迎的餐點。餐點非常平價，一份早午餐搭配免費的咖啡、茶或果汁，平均只要200至300多元，份量十足，也可以雙人共享更划算喔。

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影。圖／CoppiiLumii臉書粉專
圖／旅遊美食特約萊點特別攝影。圖／CoppiiLumii臉書粉專

另外，甜點也不遑多讓，「招牌肉桂糖蝸牛捲」是餐後必點的甜點，濃郁的肉桂香搭配鬆軟不甜膩的麵包，再裹上手工特製的奶油，真的是一口接著一口，保證會愛上。日前Coppii Lumii 也開放全尺寸(6吋與8吋)的前三天預訂，若不嗜甜的顧客，還可以客製化選擇半糖，不要猶豫囉，快呼朋引伴吃起來吧！

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

Coppii Lumii living coffee 冉冉生活

地址：115台北市南港區經貿二路196-1號

營業時間：一到五，9:00-21:00；六日，8:00-21:00

電話：02-2789-1816

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影
圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

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