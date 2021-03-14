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全面85折！錢都「攪攪風味小火鍋」二店3/22開幕，百元平價還享附餐吃到飽

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／攪攪風味小火鍋提供
圖／攪攪風味小火鍋提供

錢都旗下小資品牌「攪攪風味小火鍋」去年首度插旗新北，憑藉最低135元起還享「附餐吃到飽」的高CP值價位，吸引不少饕客用餐。本次暌違一年展二店，將於3/22插旗蘆洲，更祭出長達40天的開幕優惠，其中截至月底可享鍋物「全面85折」好康，鍋控絕對要衝一波！

圖／攪攪風味小火鍋提供
圖／攪攪風味小火鍋提供
圖／攪攪風味小火鍋提供
圖／攪攪風味小火鍋提供

「攪攪風味小火鍋」主打近30種類型的火鍋，湯頭含原味、牛奶、藥膳、龍骨、麻辣、娘惹叻沙鍋、酸辣鍋等，若想品嚐不同口味，也可選擇麻辣鴛鴦鍋，再搭配原味、酸菜、龍骨、藥膳、咖哩、番茄六擇一。開幕期間3/22起至3/31，凡到店用餐，即可以85折開吃全品項鍋品，若時間不允許4月也可接力嗑鍋，4/1起至4/30仍享鍋品9折優惠，讓大家彈性安排時間吃一波。

圖／攪攪風味小火鍋提供
圖／攪攪風味小火鍋提供

值得一提的是，除了鍋物，這裡也以無限供應的附餐備受歡迎。像是可自由DIY的「香雞油拌飯」為內行必吃，飲料吧也含冰沙、飲品及現擠霜淇淋，若搭配85折快閃優惠，代表大家115元即可吃飽喝足，在地居民先手刀出發！

攪攪風味小火鍋 蘆洲二號店

地址：新北市蘆洲區長榮路40號

營業時間：11:00-02:00（開幕日3/22）

圖／攪攪風味小火鍋提供
圖／攪攪風味小火鍋提供

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