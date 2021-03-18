火車過河、壺穴川流！ 「四腳亭」與基隆河邂逅 寧靜的山邊小村旅行

某一天，車門打開，從座位上往外看，剛好正對著車站外的巷弄，車廂廣播傳來一陣從來不被記憶停留的地名，四腳亭到了。

偶然間想起與四腳亭在車廂裡的相遇，清早，提著小折搭上火車去旅行，這天沒什麼目的，只想再一次與小村子邂逅基隆河畔；如果搭不上北迴線，其實搭縱貫線往基隆的車次也可以，八堵下車後沿著基隆河騎行，河岸與河心風景從四腳亭一路沿伸過來，有火車過河、山水相伴、壺穴川流的自然美景。

有關小村子的名字，聽說以前有座四腳亭子可歇息，也有人說這裡是四腳亭庄的關係。無論如何，產煤時光已經遠去，現在畔水而居的生活，看起來有點緩慢、有點被人忽略了，對於喜歡離開城市和吵雜人潮的旅者來說，這裡顯得不經修飾而且好清靜舒心。

火車站大門正對著馬路，人車不多，但偶爾會來一點人氣與車鬧聲，這感覺顯得安靜簡單卻不寂寥，街屋一間連著一間，各種與生活相關的商家都在，似乎可形成一個小小的生活圈。連棟的亭仔腳和立面新舊款建築肩並著肩，有些鑲上古老的花飾、有些擺起拱柱、有些洗石子與紅磚並陳，巷弄看起來年紀不小，大約可回溯個數十年或接近百年的時光。然而，天際線招牌和電線互相交雜著，這麼安靜又無人走動的村子裡，卻是異常的叫人心安與平靜，尤其是騎著腳踏車，鑽進沒有方向的死巷子，好像回到臺灣經濟不怎麼好又認真生活的四、五十年代，對於經歷過那些過程的中老年人，或許心頭更有一番滋味。

腳踏車踩個十分鐘，幾乎已經可以遙望村落了，基隆河橫過村子，紅色拱橋和鐵路並行河水上。騎單車比較有顆緩慢的心，河岸邊停下腳步，視野沿著溪水往上游回溯，遠山、拱橋、鐵路、河水交疊出一付火車過河的美麗畫面。臺北再也找不到類似的風景，至少還未聽人提起過，藏在某個小站不遠處的鐵道美景，可以讓旅人停駐基隆河畔。數著北迴線火車來來往往，快車不停，慢車走下來的旅客寥寥可數，時光彷彿停佇了。

右岸的村子緩慢又閒靜，左岸的城市氣息比較濃一點，路過瑞慶橋另一頭差不多就是暖暖區了。橋上看山、望水，上游地區的河道與村鎮融合得恰到好處，多一分太繁雜，少一分又缺了人味。橋下水畔劃過一條自行車道，行往鋪著綠地轉彎處。

自行車道沿著河水略有蜿延，岸邊的綠意送來陣陣舒心，這一段山與水的騎行雖然不長卻很閒適。早年基隆河上有不少吊橋，負責連接二岸傳送物資及煤礦，採礦的日子結束了，吊橋一座一座拆除，目前保留下來的不知還能喚回多少對舊日子的追尋。藍天、溪水、山綠和吊橋，畫出一付對山居小鎮的生活憧憬。

菜市場裡的咖啡店，賣的是西式料理、拿鐵、燉飯、義大利麵，被菜攤、魚販包圍的感覺很新奇、有創意。既是在市場裡，食材、用料取得容易反而新鮮、快速。午后，停好單車，坐在小市場咖啡面向玻璃窗前的位置，吃一餐飽足的好食，品味小而美的市場咖啡香。下午，再往暖暖的山邊旅行。

因為地形，讓暖暖市區的街道有一點難懂，踩過短坡後轉進巷道，靠山處是水源區。往裡騎，綠陰佔滿視線，空氣清新，悠悠然一路通到臺灣第一座水庫，西勢湖水庫，水源管制區不得其門而入，只能悻悻然離去。剛才轉進來前，河岸邊佇立著一棟古典外型的暖暖淨水場幫浦間，佇在溪畔百年了，紅磚木窗的老建築，規模不大，爺爺級的老邁，看起來好漂亮！

與四腳亭和暖暖在陽光下邂逅一整天，期待著，火車裡的廣播再度響起，那天，我將再度與陌生的小村子相遇。

四腳亭小旅行

四腳亭車站→四腳亭市街→拱橋火車眺望→暖暖自行車道→小市場咖啡→暖暖百年幫浦間→西勢湖水庫→暖暖親水公園→四腳亭車站

離臺北市中心不遠，基隆河在瑞芳、基隆境內的風景有若遠離了城市。

四腳亭車站，快車不停靠，慢車每班都停，但出站的人寥寥可數。

騎單車尋訪小村子裡的歲月，好安靜、好舒服。

這些老街屋，訴說著四腳亭的那年繁華。

迷路小巷子裡的舊味道。

村子中心的天主堂，很安靜，好像把時間凝結了。

指標很清楚，繞著小圓環打轉，地方不大，卻容易迷路。

一早出發來到四腳亭，村子裡唯一的麵包店。有一種南瓜乳酪香醇好吃，價格有點超乎小村子的斤兩。

十分鐘，來到靠河的村子邊緣。

基隆河上游的風景好漂亮。

這裡的自然與村鎮融合得恰到好處。

四腳亭對岸與暖暖交接，自行車道沿著河畔向遠方綠意前進。

早年的吊橋連接二岸經濟與運輸，見証當年，如今不知有多少人記得、緬懷。

橋上眺望河心，一付美景落在河水裡。

路過古老的拱橋，綠意包圍。

樹綠後方佇著暖暖抽水站，另一頭，塗滿美麗的綠意。

這座暖暖淨水廠幫浦間，從日治留存至今，百年前的隆隆聲響彷彿在耳。

老邁的抽水站沈在綠樹林子裡，古老的美感十足。

溪床上分布著小瀑布和壺穴地形。

古典式樣讓抽水站看起來更有古意。

往上游騎行，屬於水源保護地，自來水公司前一片安靜。

綠廊一路通往西勢湖水庫(臺灣第一座水庫)

來到小地方，順便逛逛菜市場。

市場裡藏著一間小而美的咖啡店，被菜攤、魚販包圍。

選一處靠窗的位置

來一道新鮮的西式餐點，有在地視野的西式菜餚。

沿著河道，有些小聚落滿滿的往日時光，舊意境滲入心海。

暖暖親水公園邊騎一小段迎風畔河的舒心。

文章來源：茶花小屋的分享心世界

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