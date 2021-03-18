新鮮海魚湯一碗只要70元！師大夜市內的「深夜美食」推薦

【圖／文：行遍天下】

天氣冷颼颼，但位在師大夜市巷內的龍泉深海鮮魚湯，還是有許多人不畏寒風，坐在市場路邊攤小店喝湯，滿滿一整碗新鮮海魚湯只要70元，再加嘉義東石直送的肥美鮮蚵鮮魚湯也只要100元，CP值超高，讓人心甘情願在深夜排隊喝一碗暖胃魚湯。

深夜美食來碗暖呼呼魚湯 路邊攤的美味秘密

龍泉深海鮮魚湯白天是吳媽媽經營的市場料理，晚上則是二代老闆吳天傲接棒的深夜美食。

攤位在師大夜市周邊的菜市場巷口，老闆母子日夜分工經營。

不變的是魚湯精華都是吳爸爸天天到基隆崁仔頂選魚、買魚，回家後再自己仔細處理魚，清潔魚皮、一一剔除乾淨魚肉中的血絲，避免煮出魚腥味，處理魚片過程非常辛苦。魚肉大多選用旗魚腹肉或鮪魚腹肉，肉質較鮮嫩，且沒有細刺，方便食用。煮魚湯時，會一次放下一整鍋魚肉一起煮。

二代老闆吳天傲表示煙燻入味好吃雞肉是來店必點，加上自製魔鬼椒辣，非常過癮！

二代吳天傲說：「這樣魚湯煮起來才會甜!」一開始先用大火煮滾，然後再小火慢煮，過程中要不斷翻動魚肉，避免過老，但又不能把魚肉攪碎，煮碗魚湯也考驗功夫。

嘉義東石直送的飽滿肥嫩鮮蚵，搭配鮮魚湯，海味十足。

白菜滷、滷豆腐、滷筍絲等配料小菜也很用心。





店家推薦

龍泉深海魚湯

地址：台北市大安區師大路117巷7號

電話：02-2362-3729

網址：龍泉深海魚湯

營時： 7:00∼14:00(週一上午固定休)；16:00∼24:00(不固定休息)

價位：鮮魚清湯70元、鮮魚蚵仔湯100元





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