飽覽北海岸美景！駱駝峰山腳下「老屋咖啡廳」　還能與貓咪一起進餐

【圖／文：行遍天下】

來到北海岸，要欣賞海岸美景外，找個地方坐下來好好享用美食飲品，吹著風看著遠處景致也是必要的享受，而就在野柳就在駱駝峰山腳下的一角，從透明玻璃窗還能直覽整座岩石，一處有著時尚卻又樸質風格的「一粒沙咖啡館」。

漫遊北海岸漁港 品味美景好滋味

一粒沙咖啡館店主夫婦倆經歷了人生最低潮的時光後，受到好朋友們無私的資助開啟了人生下半場的圓夢之旅，由聖經裡瀕至人生低潮後崛起的Elisa聖人得到靈感而取名「一粒沙」，就是象徵也得到滿是恩惠與祝福的開店過程。

店內的其中一隻貓六例是支自來貓，會挑客人撒嬌。（請勿強行抱貓咪）

學室內設計的老闆與擅長咖啡與料理、甜點的老闆娘各自發揮所長，把已經荒廢了十多年的老舊屋打造成能望著無敵海岸的美景咖啡角落，善用四處拾回的廢棄建材與巧思，讓店裡的各個小傢飾竟然都能莫名契合協調。

空氣中瀰漫著獨特的餅皮香氣傳出時，就知道老闆娘的拿手好料Pizza即將上桌，笑稱自己只是端出家裡愛吃的料理之餘，一口咬下德式香腸Pizza卻會讓人驚艷餅皮Q嫩恰到好處與拉著起司中融合的香腸如此搭配。而許多人較不敢嘗試的「肉桂蘋果Pizza」更讓人驚艷，不過搶味道的肉桂佐上蜜漬後的鮮蘋果與起司，入口在嘴裡化作協調的好滋味，連同飽覽著無敵山海景的視覺，身心靈都幸福甜蜜了起來！

手揉現烤出的Q彈餅皮Pizza，吃來讓人驚喜連連。

老闆娘手作蛋糕是超人氣餐點，每日限量。

離開北海岸前，可以再前往龜吼漁夫市集一探究竟，看朝氣蓬勃的漁夫們各自擺設出最時令鮮美的新鮮海味，也可購買後就近請店家料理煮出熱騰騰好滋味的現煮鮮貨，五感大滿足的幸福小旅真的令人感受能量飽滿幸福圓滿呢！

龜吼漁夫市集小巧卻能看出最時令鮮貨。

現買的新鮮鮑魚，能夠請店家協助直接煮來吃。





景點推薦

一粒沙咖啡Elisacafé

地址：新北市萬里區野柳里東澳路66號

電話：02-2492-7866

網址：一粒沙咖啡Elisacafe

營時：11:30~19:00

價位：德式芥末香腸9吋披薩300元、蘋果焦糖肉桂9吋披薩300元、鮪魚起士三明治120元、限量重乳酪蛋糕120元、經典黑巧克力蛋糕120元、一粒沙精選咖啡150元





地址：新北市萬里區漁澳路16號前方

營時：約10:00∼17:30

價位：代客料理100元起、清燙冷凍小卷250元





行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」