最新！ 「基隆嶼登島開放懶人包」採全預約制，登島申請、路線安排通通解鎖

記得小編小時候每次去基隆時，周圍有座島看起來就像是一座無人島，一直好奇地想上去尋寶探險。現在小編的願望終於能實現了！這篇文章就是要告訴你登上那座無人島的辦法，還有附上交通方式，路線玩法，讓你可以輕輕鬆鬆出發～還有更多玩法等你來解鎖！夜釣、獨木舟或是周遭的網美景點可別錯過～

基隆嶼介紹

被稱之為「台灣龍珠」的基隆嶼、基隆島，是基隆外海最富指標性的地標，屬於一座火山島，最具特色的就是火成岩地質景觀和的獨有植物。陪伴著無數基隆人成長，然而過去實施嚴格管制，幾乎無緣親身認識這座島嶼。而現在機會來了！夏季限定！透過報名，你也可以乘船登上這座美麗的無人島。

基隆嶼登島資訊

開放時間：2021/03/15～2021/10/31（冬季受東北季風影響不開放）

注意事項：無法現場購票，必須事先預約。可至基隆市政府基隆嶼預約平台預約。

登島名額：全面預約制，每天限1,200人登島。07:00～13:00每小時有一場次。

登島費用：

登島費用。 圖／FunTime

報到地點：基隆車站對面的「藍色公路－基隆港遊艇遊海」或「碧砂漁港」

基隆嶼怎麼去

基隆嶼位於基隆東北方外海。需要前往碧砂漁港或是基隆車站對面的「藍色公路－基隆港遊艇遊海」搭船。找到憑證上指定的船家報到，等待人員到齊就可以乘船前往基隆嶼了。單趟時間約為30分鐘。

前往碧砂漁港的交通

自行開車：國道1號－基隆端交流道下－中正高架道路－中正路－北寧路－八斗子漁港

大眾運輸：搭乘台鐵至基隆站－轉乘基隆市公車103、104－漁貨直銷中心（碧砂休閒港區）－步行約3分鐘即可抵達碧砂漁港

前往基隆港遊艇碼頭

大眾運輸：

至基隆車站下車，步行約５分鐘即可抵達

➤ 搭乘台鐵至基隆車站

➤ 搭乘客運至基隆車站

客運資訊。 圖／FunTime

基隆嶼一日遊行程

2合1繞島＋登島

基隆嶼。 圖／kkday

這個行程是所有基隆嶼登島的行程中最基本的，帶你360度環繞整座基隆嶼，還能登上基隆嶼這座無人島，欣賞火成岩地質景觀以及島上特色的原生植物。

行程長度：約2小時（每日07:00～13:00每小時有一場次。）

費用：700元左右

3合1繞島＋登島＋走上燈塔

通常提到基隆嶼，絕對不能錯過最經典的燈塔。沿著環海步道或是登山步道一覽基隆嶼之美，到達最高點眺望整片海洋，是非常豐富的一個基隆嶼登島行程。

行程長度：3.5～4小時（每日07:00～13:00每小時有一場次。）

費用：850元左右

4合1繞島＋登島＋走上燈塔＋象鼻岩

最完整的行程，讓你完完全全地認識基隆嶼。難得到了這，錯過知名地標就太可惜了！基隆嶼4合1行程的尾聲由船長帶著你觀賞象鼻岩的特別景緻。

行程長度：約4.5小時（每日07:00～13:00每小時有一場次。）

費用：1,050元左右

基隆嶼景點

攻上最高點時間大於為30分鐘至1小時。有兩條路線分別為海濱步道及登山步道，兩者皆是木棧道建造而成。

基隆嶼。 圖／kkday

基隆嶼燈塔

是基隆嶼最高點。台灣第一座使用太陽能發電的燈塔，高189.3公尺。除此之外，這座燈塔的特別處為八角形、黑白垂直條紋造型，有別於一般燈塔。

環海步道

長寬分別為960公尺和400公尺的木棧道。沿途欣賞基隆嶼沿海的風景。若是體力較不足可以選擇此條路線，相對來說難度較低，路線平坦也較短。

登山步道

登山步道。 圖／kkday

此條木棧道視野更加廣闊而且可直達燈塔，想在最高點俯瞰龜山島之美，必選這條路線！前提是必須走過1137階往上，但風景絕對更遼闊。

基隆嶼活動

獨木舟

獨木舟。 圖／kkday

愛冒險的朋友可以嘗試！由專業的訓練計畫，讓你乘著獨木舟航向基隆嶼，體驗乘風破浪的刺激。會有活動攝影紀錄，為你留存回憶。

行程時間：4小時

費用：約2千5

集合地點：台灣走透象鼻岩基地（新北市瑞芳區建基路二段 106 - 1 號）

交通方式：

自行開車：國道 1 號高速公路 — 62 快速道路往瑞濱 — 62 快速道路走到底 — 下交流道往左，一公里即到

大眾運輸：

➤搭公車到八斗子火車站－沿海邊走約 15 分鐘

➤搭火車到瑞芳－轉到八斗子火車站－沿海邊走約 15 分鐘

夜釣

夜釣遊艇。 圖／kkday

由經驗豐富的船長帶你體驗夜釣，可以方案選擇一人或兩人持竿。依照不同季節可以釣小管、白帶魚，以及各式各樣的海鮮等等。船長還會烹飪新鮮船家料理讓你享用。

行程時間：4小時

費用：1,100元起

集合地點：八斗子漁港內－華倫號遊艇海釣（基隆市中正區北寧路 211 號）

基隆嶼周邊景點

象鼻岩

象鼻岩。 圖／IG, zoooe18

佇立在海面上的象鼻岩，不禁讚嘆大自然的鬼斧神工，也是IG打卡熱門景點。沿途會經過比較顛簸的路，建議穿好走的運動鞋。另外風勢較大，不建議在象鼻岩上唷！除了在岩石上欣賞象鼻岩外，另一個熱門的觀賞點在海面上！可以在海上一邊划獨木舟或是SUP、一邊從不同的角度欣賞象鼻岩。象鼻岩獨木舟體驗大多還會搭配浮潛行程，一次讓你玩到爽~

正濱漁港

正濱漁港。 圖／kkday

台灣威尼斯之稱的漁港彩虹屋。現在正火紅的網美朝聖景點，你怎麼能錯過呢～在正濱漁港隨便拍都有異國情調。想要輕鬆玩正濱漁港，但又煩惱交通問題嗎？小編帶你輕鬆走跳北海岸！台北-基隆一日包車，專車帶你玩正濱漁港、神秘海岸，交通免煩惱~

和平島公園

和平島公園。 圖／klook

和平島公園可以玩水或是吹吹海風欣賞美景，或是到咖啡廳裡享受時光，其中「等嶼亭」也是個熱門的拍照打卡景點。除此之外，和平島另一個知名的景點為擁有全世界最美日出的阿拉寶灣，每天都有限額參觀唷！由於和平島公園是個熱門的親子景點，每到假日現場買門票往往要排隊，線上買和平島門票只要69元，線上買比較便宜而且又不用排隊！

地址：基隆市中正區平一路360號

收費標準：全票80元、基隆市民60元，優待票40元（6歲以下免費）

停車資訊：平日50元／次、假日30元／小時

注意事項

1. 身分證或是健保卡，以利海巡署人員檢查確認。

2. 若容易暈船，建議於出發前30分鐘服用暈船藥。

3. 準備防曬用品、雨具和水，避免曬傷、中暑或被淋濕。

4. 建議使用繩子將手機或相機套在手上。

5. 海上活動務必小心，建議穿著救生衣。

6. 嚴禁將垃圾投入海裡，共同愛護這片環境。

看完這些是不是也想去基隆嶼探險了呢～基隆嶼是大部分人共同成長的回憶，卻一直沒有機會去真正認識它。去基隆玩時除了廟口美食、網美景點之外，不妨來個不一樣的體驗，一趟無人島之旅。現在手刀報名－基隆嶼之旅！

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