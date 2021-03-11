原來新北就能賞鹿！「金山老街＋附近景點」大公開　還有海景咖啡廳人氣必訪

編輯/Shan@ReadyGo

一路往北開，才知道原來金山很大！從老街、朱銘美術館到不知名的咖啡廳，散落在金山的各個角落，也從海邊漁港到陽明山上，真的是面山望海最佳代言人！玩膩了北海岸，卻又想看海、不想去斑比山丘人擠人但是想餵梅花鹿、想找個地方吹吹海風喝咖啡消磨時間，不用懷疑，就出發去金山吧！

鹿羽松牧場

身為台北人，難得不用跑到外縣市就能看到梅花鹿，牧場裡的動物都很親人，可以近距離和梅花鹿、非洲侏儒羊接觸餵食，是在都市裡難得的經驗。門票200元算有點小貴，不過能夠跟動物們相處，再加上店家辛苦的養育，還算值得啦~

圖 / IG @leeu.710

小提醒~牧場裡大部分都是石子路，下過雨後的泥濘會讓愛鞋如命的你崩潰，大家要挑選好時機前往喔！另外農場最上方有個樹屋平台，能眺望遠方的大海，千萬不要錯過了

圖 / IG @nikki.919

門票：$200(含3種飼料) 六歲以下免門票

地址：新北市金山區兩湖里倒照湖23號(玉菁花園旁)

時間：週一至週五 10:00-17:30、週六及週日 10:00-18:00

朱銘美術館

位在金山的朱銘美術館，是一間適合親子也很適合親近大自然的美術館，許多作品展在戶外綠意盎然的草地上，一大片綠油油遠看還能眺望大海，是可以一來再來的好地方，美術館的展覽定期會更換，帶著小孩來這跑跳，增添藝術氣息也很不錯吧！

圖 / IG @sutoo0

圖 / IG @rubyoopx

票價：全票$350、優待票 (學生、65歲以上長者) $320、持有身心障礙手冊 $180、團體票 (15人以上、美術相關科系學生) $280，6歲以下兒童免費入館。

開館時間：5月～10月：10:00~18:00、11月～4月：10:00~17:00，每周一休館，逢國定假日則開放。5月～10月為草坪開放期，可以在草坪上活動，而11月～4月為草皮保養期，不可踐踏。

地址：新北市金山區西勢湖2號

電話：02-2498-9940

山中客廳

如果你只是想來拍照，就請跳過這間店吧！這間一個禮拜只開兩天，且全採預約制，一日兩場次的山中客廳，秉持著要讓來的客人享受到愜意且自在的山林生活，繼上次被大量「遊客」湧入之後，才決定全採預約制，目的是維持好品質，讓想來的人能真正體驗到，到山林中作客的靜謐。

圖 / IG @_mycatbox_

圖 / IG @ruru1419

每月初會在臉書粉專公告開放日，僅收5人內團體 (包含孩童幼兒) ，傍晚場天氣好可接受8人以內坐戶外，且店內只提供無糖無奶的茶與咖啡、沒有拿鐵、沒有簡餐，點心與飲品慢工製作，讓來的客人都學會慢活在當下。

圖 / IG @_mycatbox_

圖 / IG @_mycatbox_

地址：新北市金山區三重橋17號 (GOOGLE地圖：山中客廳)

營業時間：星期日、一 詳細日期上臉書查詢

貪心咖啡館

即便是開在金山磺港民宅巷道間，假日總是人潮爆滿一位難求，為的就是來這吃到撲滿海鮮的手工礦港披薩，或是來一杯冰滴咖啡坐著享受光陰流逝。大門用紅磚打造內部保有復古元素和漁港工業風，樹立獨特的風格。

圖 / IG @aboa1110

圖 / IG @nini.8412

圖 / IG @chiaeating

巷道狹窄不方便會車和停車，建議可以將車子停在港邊的停車格再走路上來，雖然是上坡但1.2分鐘就能到。因為在住宅區，等候期間避免喧嘩打擾到在地的居民喔~

地址：新北市金山區磺港路181號

營業時間：11:30-21:00

Q.B.DAYS / 靠北過日子

一棟碧藍色的建築，佇立在海岸邊特別醒目，就在衝浪天堂中角沙珠灣旁，一樓是廚房也是小店面，裡頭販賣著許多小物，大都和旅行相關，像是露營用品、睡袋、登山用品等。

圖 / IG @carolrol.w

想喝咖啡記得上到二樓，隨意地將牆和窗打通，讓空間感更延伸，最搶手的座位區就是靠窗的小平台，三五好友窩在平台上隨意地躺著趴著談天說地，再配上一杯咖啡，如同家一般的舒適。三樓戶外區天氣好才有開放，可以一覽海浪拍打岸邊的浪花，拿著店內提供的扇子拍照，整個透心涼。

圖 / IG @91_serena

地址：新北市金山區海興路174號

營業時間：星期一 ~ 星期五 11:00 – 18:30 週三公休 週末 11:00 – 19:00

金山跳石沒有名字的咖啡店

北海岸這帶最多的就是能望海的咖啡廳，沿著海岸開看見彩色衝浪板寫著Cafe就到囉！咖啡廳在二樓分有室內室外，室內用貝殼點綴的裝飾，有著海洋風也帶點隨意的感覺；喜歡海風吹佛的感覺，選戶外座位就對了！老闆還貼心規畫幾個空間，給人靜靜的享受與海相處的片刻。

圖 / IG @betsy.pin.pin

圖 / IG @september__5

這間沒有名字的咖啡店面東，沒有午後西曬的問題，坐在戶外吹著海風，是假日最愜意悠閒的時光。再往上走有個面海的露臺區，清新活潑的氛圍，不禁想起在沖繩度假的時光，真有幾分相像呢！

圖 / IG @shianyapan

地址：新北市金山區永興里跳石4號,

電話：02-24081952

時間：無公休, 周一至周日12:00-17:30

福德生活

位在金山老街可愛的街邊小店，選用土地公的名字作為店名外，連LOGO都是Q版的土地公，頗有在地咖啡廳霸主的感覺！雖然是咖啡廳但也有販售咖哩飯、義大利麵、披薩及特色的地瓜調酒、飲品和手作甜點，金山老街吃完正餐可以來這休息喝咖啡吃甜點。

圖 / IG @ruru1419

怎麼樣才能得到恨天高的天梯檸檬片？那就要點氣泡水系列的飲品啦！奇特的外觀是大家必點的原因，此外甜點也都是選用在地食材現做，以一間在金山老街旁的質感咖啡廳來說，非常值得！

圖 / IG @freda.05.03

地址：新北市金山區福德街14號

電話：0967-014-832

營業時間：平日11:00-19:00,假日10:00-19:00(公休日見店家粉絲團公告)

金山中角沙珠灣

如果想到玩水，北部不外乎是淺水灣、白沙灣、福隆等地，ReadyGo推薦這個人稱「衝浪天堂」的中角沙珠灣，從海水、沙灘到盥洗間都出乎意料地乾淨，沒有西邊海域常有的異味，也不會像海水浴場多到人滿為患，而是在適當範圍內享有最舒適的玩樂空間。

圖 / IG @0101chiu

除了可以衝浪玩水，路口的街邊有幾間咖啡廳，玩累了就能到咖啡廳休息，或是前往距離海邊10分多鐘車程的金山老街吃吃逛逛，老中青少都合宜！設有停車場，不過下午人潮湧入，想避開人群建議上午安排此形成，下午再到其他地方玩喔！

圖 / IG @tzuchi0121

圖 / IG @star__0104 @sz_yu

地址：新北市金山鄉台二線39公里處

金山老街

金山老街除了廣安宮前的鴨肉小吃攤，各式特色小吃如卜肉、蚵仔酥、芋餅與烤紅心蕃薯等都相當有名，金山過去繁華歷史所留下的痕跡，走一趟老街便能重溫過去的興盛風貌，細細品味古早味的老街光景。如果想買伴手禮一口酥、阿玉蔴粩，送禮自用兩相宜。

圖 / IG @meatball348

圖 / IG @je.je104

獅頭山公園

金山獅頭山公園步道，可以近距離看到燭台雙嶼，行走時間大約30~60分鐘，海拔約70公尺，步道平緩且規劃完善，最後一段步道還與神秘海岸步道連接，從高處往神秘海岸拍過去的景色非常迷人，絕對值得走一趟。

圖 / IG @qiuung

步道入口：新北市金山區溫泉路與公園路交叉口

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