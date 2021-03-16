快訊

「車太快了」遊覽車撞蘇花山壁 乘客：有人從破洞被拋飛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍山寺華西街美食「當歸豬腳」超Q彈！台北近60年老店小吃　當歸湯還免費加

跳躍的宅男 / 文、圖／跳躍的宅男

udn走跳美食／跳躍的宅男

台北豬腳這麼多，應該說台灣豬腳這麼多，大部分都是以滷豬腳為主，以當歸清燉豬腳的店還真是不多，以前吃過印象深刻的台北清燉豬腳，當然就是大稻埕慈聖宮的許仔豬腳麵線。（食記請點我）這次來吃華西街1962年開的當歸香當歸豬腳，這間近60年台北小吃不得不說豬腳本身處理的非常好，還能加湯，口味清爽真是好吃，還有豬油拌飯跟麵線可以吃呢！

用餐時間人多的華西街後段，這邊店家非常好，然後上次虎哥跟我說這邊有一間天天生炒牛，正對面有間夜夜生炒牛羊肉，哈哈哈～這店名真的是打對台的嗎？真有意思！

華西街當歸豬腳他前面幾張桌子都坐得滿滿，我坐在前面VIP區，這老闆娘感覺應該姊妹的感覺耶，長的有點像！！然後一個負責豬腳，一位負責處理麵線跟豬油飯，阿嬤賣感覺就很好吃。菜單我就不另外拍了，大家應該都有看到吧，就是豬腳分部位，然後有麵線跟飯，沒有提供小菜。

我點的是腿肉(90元)，我先喝一口他的湯頭，他的當歸湯頭不是走濃厚路線，而是比較清爽風格，喝起來非常順口，而他的豬腳真是處理的非常好，絲毫沒有怪味而且瘦肉也不柴。整體吃起來是好吃的喔，他搭配的沾醬我不算喜歡，如果是辣椒醬油我覺得應該更搭，但是整體而言這個是好吃的。

豬皮煮到只剩膠質，他們前置作業一定非常認真呢！

豬油拌飯跟麵線我都點了，相比之下我愛麵線，麵線加上了蒜泥，濃厚的蒜香讓我邊吃邊稱讚。

華西街當歸豬腳(好腳) 華西街131攤

地址：萬華區華西街131號

電話：(02)2304-6147

營業時間：12:00-20:00(星期三休)

文章來源：跳躍的宅男   FB：跳躍的宅男

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

小吃 走跳美食 大稻埕 古早味 龍山寺 捷運美食 大台北美食

相關新聞

龍山寺華西街美食「當歸豬腳」超Q彈！台北近60年老店小吃　當歸湯還免費加

udn走跳美食／跳躍的宅男 台北豬腳這麼多，應該說台灣豬腳這麼多，大部分都是以滷豬腳為主，以當歸清燉豬腳的店還真是不多，以前吃過印象深刻的台北清燉豬腳，當然就是大稻埕慈聖宮的許仔豬腳麵線。（

限期美景！「淡水紫藤咖啡園」一夜紫爆提前開放賞花　最後一年開放要把握

夢幻的紫藤花來襲！淡水的紫藤咖啡園是全台最特別的紫藤園，每年只開放20天，因為紫藤花需要精心照顧，所以只有盛開時開放參觀，每年3月25日開放至4月10日，不過因為氣候關係，今年一店提前至3月20日開放，二店則提早至3月13日開放參觀，花期預估三週，要賞花的各位快把握。

180度全透光咖啡廳！爆夯「coppii lumii」超大份早午餐＋招牌肉桂捲必吃

台灣早午餐種類跟形式非常多元化，這回要介紹位在臺北南港「coppii lumii living coffee 」咖啡廳，把精緻餐點與生活空間融入一體，尤其「180度大片玻璃採光」與晨間一杯熱咖啡的完美契合，常常假日人滿為患，若未事先訂位，通常還需要排隊30分鐘以上。

全面85折！錢都「攪攪風味小火鍋」二店3/22開幕，百元平價還享附餐吃到飽

錢都旗下小資品牌「攪攪風味小火鍋」去年首度插旗新北，憑藉最低135元起還享「附餐吃到飽」的高CP值價位，吸引不少饕客用餐。本次暌違一年展二店，將於3/22插旗蘆洲，更祭出長達40天的開幕優惠，其中截至

最新！ 「基隆嶼登島開放懶人包」採全預約制，登島申請、路線安排通通解鎖

記得小編小時候每次去基隆時，周圍有座島看起來就像是一座無人島，一直好奇地想上去尋寶探險。現在小編的願望終於能實現了！這篇文章就是要告訴你登上那座無人島的辦法，還有附上交通方式，路線玩法，讓你可以輕輕鬆鬆出發～還有更多玩法等你來解鎖！夜釣、獨木舟或是周遭的網美景點可別錯過～

原來新北就能賞鹿！「金山老街＋附近景點」大公開　還有海景咖啡廳人氣必訪

金山很大！從老街、朱銘美術館到不知名的咖啡廳，散落在金山的各個角落，也從海邊漁港到陽明山上，真的是面山望海最佳代言人！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。