龍山寺華西街美食「當歸豬腳」超Q彈！台北近60年老店小吃　當歸湯還免費加

台北豬腳這麼多，應該說台灣豬腳這麼多，大部分都是以滷豬腳為主，以當歸清燉豬腳的店還真是不多，以前吃過印象深刻的台北清燉豬腳，當然就是大稻埕慈聖宮的許仔豬腳麵線。（食記請點我）這次來吃華西街1962年開的當歸香當歸豬腳，這間近60年台北小吃不得不說豬腳本身處理的非常好，還能加湯，口味清爽真是好吃，還有豬油拌飯跟麵線可以吃呢！

用餐時間人多的華西街後段，這邊店家非常好，然後上次虎哥跟我說這邊有一間天天生炒牛，正對面有間夜夜生炒牛羊肉，哈哈哈～這店名真的是打對台的嗎？真有意思！

華西街當歸豬腳他前面幾張桌子都坐得滿滿，我坐在前面VIP區，這老闆娘感覺應該姊妹的感覺耶，長的有點像！！然後一個負責豬腳，一位負責處理麵線跟豬油飯，阿嬤賣感覺就很好吃。菜單我就不另外拍了，大家應該都有看到吧，就是豬腳分部位，然後有麵線跟飯，沒有提供小菜。

我點的是腿肉(90元)，我先喝一口他的湯頭，他的當歸湯頭不是走濃厚路線，而是比較清爽風格，喝起來非常順口，而他的豬腳真是處理的非常好，絲毫沒有怪味而且瘦肉也不柴。整體吃起來是好吃的喔，他搭配的沾醬我不算喜歡，如果是辣椒醬油我覺得應該更搭，但是整體而言這個是好吃的。

豬皮煮到只剩膠質，他們前置作業一定非常認真呢！

豬油拌飯跟麵線我都點了，相比之下我愛麵線，麵線加上了蒜泥，濃厚的蒜香讓我邊吃邊稱讚。

華西街當歸豬腳(好腳) 華西街131攤

地址：萬華區華西街131號

電話：(02)2304-6147

營業時間：12:00-20:00(星期三休)

文章來源：跳躍的宅男 FB：跳躍的宅男

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