沒吃過=沒來過！ 中永和「樂華夜市排隊美食 TOP 9 」 網紅都推的人氣平價美食

Shan@ReadyGo

要知道中和人都吃什麼長大，就先來樂華夜市晃一圈吧！位處在永和區的樂華夜市是中永和一帶最知名的夜市，說到必吃美食各家門派都有擁護者，但ReadyGo幫你找了中間的交集，是你來樂華沒吃過就等於沒來過樂華的必吃美食，事不宜遲戴上你的荷包跟我們到夜市吃喝玩樂吧！

｜邊走邊吃更好吃｜

泰桑哩SONNY_CHATHAI

泰式奶茶 $60 泰式奶綠 $60

最近開了新店面的泰桑哩絕對是泰式奶茶控去樂華夜市手上必拿的一杯飲料，甜度只分三種：台灣甜 / 泰國甜 / 五分甜，台灣甜大概是正常飲料店的8分堂，泰國甜就是15分，就看大家能接受的甜度去選擇，冰量也可以調整，但無法完全去冰，畢竟有點冰塊喝到最後才不會太膩，這家算是泰奶控一致認為最接近道地的口味啦！整體來說，煉乳的味道重一點，喜歡茶香就將甜度降低，另外也可以免費加珍珠，還不快去朝聖~

圖 / IG @611_han

圖 / IG @sonny_chathai

樂華店

地址：新北市永和區永平路181號

營業時間：17:30-00:00

仁愛店

地址：新北市永和區仁愛路59號 頂溪站二號出口

電話：02-2925-0059

營業時間：12:00-21:00

官記純檸檬泰式涼拌木瓜

純檸檬泰式涼拌木瓜絲 $80

每去必排隊的人氣美食，檸檬夠酸但不會澀且份量大的對得起價格，也能依口味調整辣度，絕對好吃又泰式！加上蒜頭，辣椒、花生和番茄，增加口感又有香氣，可以看到老闆真的一份一份用手把所有食材融和在一起，有點像是搗麻糬的方式，如此辛苦才能讓所有料都入味啊。

圖 / IG @eat_hsiang_food

地址：新北市永和區永平路180巷1號

營業時間：17:00~23:30 (週日公休)

樂華涼拌手撕雞

豪華手撕雞 $150 （手撕雞+任選任選三樣時蔬） 百檸青菜 $100（任選五種時蔬）

這間店在被千千的影片中介紹過後總是大排長龍，假日不排個一小時是吃不到的！點餐方式依照想吃的種類多寡做選擇，想吃點菜跟肉可以選擇豪華手撕雞，若只想吃菜可以點百寧青菜，任意挑選五種時蔬超划算！據說蘋果吃起來很特別，有興趣可以嘗試看看，當然除了基本的雞肉或時蔬外，還會添加花生、洋蔥、筍乾，若有不吃得記得告知老闆。整份吃起來清爽，料和醬辦得均勻，很適合夏天當晚餐來一份。

圖 / IG @bearhsuan_0811

圖 / IG @666_chuang

地址：新北市永和區永平路 6 號

營業時間：週二～日 17:30 開始賣到完，週一公休

深海旗魚串

一串 $20

夜市入口就能看見大排長龍的人潮，這間銅板小吃絕對是樂華夜市人手一支的美食！看著老闆熟練的將新鮮旗魚漿捲入水煮蛋，下鍋後炸得金黃再起鍋，漂亮的金黃色看起來更誘人，攤位前貼心準備自取醬料包，有醬油膏、甜辣醬、芥末醬或是喜歡只撒胡椒鹽也很有滋味！ 排隊等個20分鐘絕對值得。

圖 / IG @chianghanc

圖 / IG @chianghanc

地址：新北市永和區永和路一段129號

營業時間：18:00 – 23:00 周三公休

｜坐著品嘗好美味｜

阿爸の芋圓

招牌芋見泥蔗片冰 $135 (芋圓、白玉湯圓、粉圓、小薏仁、芋泥球、芋泥漿)

吃過一次就知道絕非浪得虛名，選材用料大方，無論是芋圓、芋泥球或是芋泥漿都走真材實料路線，吃的到天然芋頭香，口感綿密滑順，芋圓和白玉則是軟Q有嚼勁，冰底是庶片冰，是用燒烤甘蔗汁做出的片狀冰品，一片片的味道帶淡淡的焦味，脆又甘甜，所有來吃過的一是成主顧，絕對是樂華夜市不能錯過的飯後美食甜點呀！

圖 / IG @chensongeat_

圖 / IG @taiwanfood_kao

地址：新北市永和區保平路18巷1號

電話：02-2924-7461

營業時間：14:30-23:00

郭記麻辣臭豆腐

臭豆腐+鴨血 $75 招牌油飯(大) $50 (小)$35 什錦羹 $50

臭豆腐要好吃的必要條件，就是吸收湯汁的精華，郭記麻辣臭豆腐做到了這點，在用餐時間總是客無虛席，不過翻桌率快不會因此等太久。除了臭豆腐，招牌油飯也是大受歡迎，熱騰騰的香氣撲鼻，含有蝦米 、香菇、台式泡菜等配料， 來夜市的第一道主餐就決定是他了！

圖 / IG @_true.food

圖 / IG @_true.food

地址：新北市永和區永平路180巷

營業時間：02-2231-1934

三鮮羹

台南米糕 $35 三鮮羹 $70

三鮮羹湯有炸土魠魚、大蝦仁和螃蟹肉，三種食材一次滿足，炸土魠魚沒有奇怪的腥味，裹上粉炸過也不會特別厚，反而吃的到魚的鮮甜，非常可以當鹹酥雞在吃啊！另外的老饕必點台南米糕，粒粒分明的米飯，淋上肉燥湯汁，香氣撲鼻再搭配肉鬆吃進嘴裡真的只有大口滿足可以形容呀~

圖 / IG @raisa_fateat

圖 / IG @raisa_fateat

地址：新北市永和區永平路146號樂華夜市內

營業時間：17:30 – 00:30

牛下來或是我跟你走

水牛下來招牌牛滷飯$99 神級牛下來咖哩牛肉飯$120 世界第三好吃布丁$80

這間位在樂華夜市附近的巷子內，新開幕整家店都是復古裝潢，從店門口到筷子跟椅子相呼應的橘色跟綠色、復古型的扭蛋機都能看出店家在布置上的用心，招牌牛滷飯市面上少見，選用花東的池上米以及台灣溫體帶筋牛肉，吃起來口感軟硬適中，配上一顆半熟蛋的蛋液和著吃，蛋香和牛肉香撲鼻而來，也有賣咖哩飯，算是偏台式沒有日是重口味，單吃也入口好下飯，店家額外提供味噌湯可以自行取用，真的非常貼心呢！

圖 / IG @chensongeat_

圖 / IG @chensongeat_

店內的甜點是世界第三好吃的布丁，其實是老闆謙虛，由老闆娘手工製作，布丁吃起來軟綿滑順，因為焦糖醬有淡淡的苦味，吃起來較不膩，尾韻有個熟悉的味道，原來是添加了萊姆酒讓香氣更足，純手工限量來可不一定吃的到呢。

地址：新北市永和區保平路5號

電話：02-3322-5589

營業時間：11:30-14:30、17:30-20:30

小栗食堂 おぐりしょくどう

豪華特盛 $480/12貫 小資 $280/7貫

這間鄰近樂華夜市新崛起的日式料理店，絕對是隱藏版的平價壽司首選，生魚片握壽司、炙燒系列通通有，天使紅蝦、干貝、比目魚、鮭魚、鮪魚等食材，都是老闆當天凌晨到漁港現挑現選很新鮮，組合式的套餐讓選擇障礙的人可以輕鬆享受美食，是一間無論熟食生食都一級棒的店啦！

圖 / IG @playwith_melody

圖 / IG @gominkin

地址：新北市永和區大新街29號

電話：02-2926-6961

營業時間：11:30-14:00 17:30-20:00 週二公休

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