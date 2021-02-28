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2021「新北市平溪天燈節」延至暑假！規模比照元宵節，每場百盞天燈升空

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／新北市觀光旅遊網
圖／新北市觀光旅遊網

過完228連假就想期待暑假啦！「新北市平溪天燈節」為每年元宵節的國際盛事，今年因應疫情，首度宣佈延期至暑假舉辦，屆時將比照往年盛大規模，打造百盞天燈同步升空的景觀，每日分為兩大場地、共16場，大家夏天準備打卡！

受疫情影響，2021「新北市平溪天燈節」元宵活動初次展延至暑假，但民眾不必難過，因為新北市觀光旅遊局也宣佈，並不會縮小活動規模，同樣會在十分、平溪兩大場地各開放8波天燈，一共16場次。十分每波預計150盞、平溪每回100盞，營造全台唯一逾百盞天燈齊放的壯觀場景。

圖／新北市觀光旅遊網
圖／新北市觀光旅遊網

雖然目前詳細主題與日期尚未公佈，但消息一出仍引發不少粉絲的期待，預計7月就能在絕美山城內，感受獨特的天燈文化，還能順遊十分老街、平溪老街來場純樸的鐵道遊。提醒大家出遊勿忘全程佩戴口罩，共同落實防疫，才能安心暢玩。

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