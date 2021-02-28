台北「士林官邸鬱金香展」11萬株花海免費拍！荷蘭村、日本鳥居秒出國，把握最後賞花期

台北人快把握最後一週賞花期！台北花季「2021士林官邸鬱金香展」即日起浪漫開跑，11萬株繽紛色系的鬱金香花朵積極盛放，截至3/7都可以就近欣賞國際級花海。現場規劃了3個國家、4個花展區，讓大家免出國就能暢遊海外，免費爽拍迷人景致。

圖／台北市政府工務局

「2021士林官邸鬱金香展~荷你相遇」以鬱金香故鄉為策展理念，特別以發源國中亞土耳其、歐洲荷蘭及日本為主，打造4款特色園區。其中主打的荷蘭村設有「荷蘭區」及3D手繪風的「荷蘭運河縮影區」，不僅有鮮艷的橘、紅、黃等各式各色花毯，還有與鬱金香並列「荷蘭四寶」的招牌風車、木鞋，專屬造景充斥濃濃異國風情。

圖／台北市政府工務局 圖／台北市政府工務局

此外，「土耳其區」有紫、白、亮黃、鮮紅的鬱金香，整齊圍繞經典熱氣球；而「日本區」則種有來自日本礪波市特有種鬱金香，還有巨型鳥居、祈福鐘、日本礪波鬱金香公園的吉祥物小鬱及小香等亮點，在本土感受想念的國外氛圍。

圖／台北市政府工務局

因應疫情，本次公園處也特別推出多場次的線上首映節目，包含演出表演、荷蘭大使走訪鬱金香故鄉、米飛兔逛花園，還有線上互動與抽獎領好禮，讓無法到現場的民眾也能一起參與展覽。由於鬱金香花期極短，花展只至3/7，目前線上活動最後一場落在3/5，最新活動詳情請以活動官網、士林官邸旅客粉絲團為準。

圖／台北市政府工務局

若計劃親眼一睹壯觀的花海卻希望避開人潮，公園處也建議可利用早上時段前往賞花。另外貼心提醒遊客們，由於公園其他兩個側門只出不進，務必從福林路大門量測體溫後入場，並佩戴口罩、做好社交距離。民眾也可透過公園新花漾粉絲團及士林官邸旅客粉絲團，於平日下午3時、假日加播11時，或利用臺北市景點即時影象服務了解士林官邸的現場人潮，斟酌是否要出發，若出現紅燈可能就要另擇期囉！

2021士林官邸鬱金香展～荷你相遇

活動地點：士林官邸公園（臺北市士林區福林路60號）

開放時間：每日0800-1800

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