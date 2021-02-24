快訊

日媒指台積電美國新廠建設費倍增 台積電回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水「1000株紫色花瀑」必拍！全台最大紫藤園2021花期延長，把握最後一年賞花

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）
圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）

台灣全年都有不同色系、品種的花朵盛放，紫色花海除了有吸引蔡依林搶先打卡的古亭河濱公園漸層花毯，淡水也有知名紫藤景點曝光了最新花期。作為全台最大紫藤咖啡園，淡水兩處紫藤園種有超過千株紫藤樹，為花控的必拍聖地，但今年預計會是園主最後一年對外開放，快筆記下日期準備出發吧！

圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）
圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）

分別於屯山、水源設有園區的「淡水紫藤咖啡園」占地萬坪，共種滿逾千株年資達三十歲的紫藤花樹，盛放時化作夢幻花瀑，每年都吸引許多民眾前去賞花、搶拍紫色隧道。官方日前公佈今年花期預計為3/25至4/11，相較去年年底優先曝光的花期來得長，民眾安排時間可以更加彈性化。

圖／紫藤咖啡園 （二店）（水源園區）
圖／紫藤咖啡園 （二店）（水源園區）

需要注意的是，紫藤園僅接受散客入園參觀，不接待遊覽車團體旅遊客，花迷不必電話預約，只要現場購票即可入園，每人門票300元不抵消費。而園主去年11月也在臉書專頁上遺憾宣佈，受到氣候及疫情影響，園區已連年虧本，2021年花季恐為屯山園區最後一次開放民眾入園，並將割愛種植的老紫藤樹供遊客購買，以補貼虧損，消息一出震驚不少粉絲。

圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）
圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）

紫藤咖啡園

花期：3/25至4/11；門票：300元不抵消費

屯山紫藤園一店
地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號 (近聖約翰科技大學)
注意事項：禁止攜帶寵物

水源紫藤園二店
地址：新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號 (近天元宮北新醫院)
注意事項：寵物需收100元清潔費

延伸閱讀：

13萬盆花海紫爆！北市河濱公園「1000坪漸層紫花毯」開滿6款花色好夢幻

美暈！礁溪溫泉飯店「了了」試營運就爆紅，洞穴房、山景、獨立戲水池如豪宅仙境

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

紫藤花 淡水 大台北旅遊

相關新聞

淡水「1000株紫色花瀑」必拍！全台最大紫藤園2021花期延長，把握最後一年賞花

台灣全年都有不同色系、品種的花朵盛放，紫色花海除了有吸引蔡依林搶先打卡的古亭河濱公園漸層花毯，淡水也有知名紫藤景點曝光了最新花期。作為全台最大紫藤咖啡園，淡水兩處紫藤園種有超過千株紫藤樹，為花控的必拍

13萬盆花海紫爆！北市河濱公園「1000坪漸層紫花毯」開滿6款花色好夢幻

2月全台瘋追櫻，其實除了粉嫩櫻花，北部也有也有夢幻紫色賞花景點正積極盛放中。位於新店溪畔的「古亭河濱公園」，透過13萬盆紫色草花打造由淺至深的紫色花海，想要美拍最佳花況的人，3月中下旬以前記得出發！

陽明山必賞海芋大道！　每年春季「台北竹子湖」最美風景

海芋又稱水芋、馬蹄蓮，花語為潔淨、高雅、清新脫俗，「2021竹子湖海芋/繡球花季」3月將由海芋搶鮮登場，2 ~ 5月花季期間，多家在地農場將參與地景花藝設計，推出生態導覽、採摘體驗、美食料理等遊程。

「內湖新秘境」蝴蝶翩舞好吸睛！北市首座蜻蛉主題園區，還可賞析超過40種蜻蜓

想到內湖，可能只會想到是一堆科技大公司或市景繁榮的地區，不過位於內湖區金瑞里有一處「金瑞治水園區」，其實是北市首座「蜻蛉主題園區」，有超過61種的蜻蛉類(蜻蜓就超過40種)，還能看到蝴蝶翩翩，非常適合即將來到的228連假，規劃來趟「生態探險」吧！

秒到日本！陽明山國家級景點「藍寶石湧泉秘境」北投一日遊

udn走跳旅遊／Jason's Life 北投溫泉之鄉，充滿著日式風氣，綠色建築的北投圖書館，冒著煙的地熱谷，這一切一切讓人有錯身在日本的感覺。一訪國家級秘境，必須提早申請才能參觀的國家級景

冰綠色美景！新北福隆沙灘的視覺秘境　要從這裡才看得見

遠離人群，不過多群聚的清幽旅行，在無憂的距離下展開一段去看冬之海的行程，迎著風、有些瑟縮卻在彼此相依偎的距離間，讓心更近了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。