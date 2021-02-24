淡水「1000株紫色花瀑」必拍！全台最大紫藤園2021花期延長，把握最後一年賞花

台灣全年都有不同色系、品種的花朵盛放，紫色花海除了有吸引蔡依林搶先打卡的古亭河濱公園漸層花毯，淡水也有知名紫藤景點曝光了最新花期。作為全台最大紫藤咖啡園，淡水兩處紫藤園種有超過千株紫藤樹，為花控的必拍聖地，但今年預計會是園主最後一年對外開放，快筆記下日期準備出發吧！

圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）

分別於屯山、水源設有園區的「淡水紫藤咖啡園」占地萬坪，共種滿逾千株年資達三十歲的紫藤花樹，盛放時化作夢幻花瀑，每年都吸引許多民眾前去賞花、搶拍紫色隧道。官方日前公佈今年花期預計為3/25至4/11，相較去年年底優先曝光的花期來得長，民眾安排時間可以更加彈性化。

圖／紫藤咖啡園 （二店）（水源園區）

需要注意的是，紫藤園僅接受散客入園參觀，不接待遊覽車團體旅遊客，花迷不必電話預約，只要現場購票即可入園，每人門票300元不抵消費。而園主去年11月也在臉書專頁上遺憾宣佈，受到氣候及疫情影響，園區已連年虧本，2021年花季恐為屯山園區最後一次開放民眾入園，並將割愛種植的老紫藤樹供遊客購買，以補貼虧損，消息一出震驚不少粉絲。

圖／紫藤咖啡園（一店）（屯山園區）

紫藤咖啡園

花期：3/25至4/11；門票：300元不抵消費

屯山紫藤園一店地址：新北市淡水區屯山里石頭厝2-1號 (近聖約翰科技大學)注意事項：禁止攜帶寵物

水源紫藤園二店地址：新北市淡水區忠寮里竹圍子9-1號 (近天元宮北新醫院)注意事項：寵物需收100元清潔費

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