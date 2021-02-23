13萬盆花海紫爆！北市河濱公園「1000坪漸層紫花毯」開滿6款花色好夢幻

2月全台瘋追櫻，其實除了粉嫩櫻花，北部也有也有夢幻紫色賞花景點正積極盛放中。位於新店溪畔的「古亭河濱公園」，透過13萬盆紫色草花打造由淺至深的紫色花海，想要美拍最佳花況的人，3月中下旬以前記得出發！

圖／台北市政府工務局水利工程處

古亭河濱公園種滿占地逾1100坪的香堇菜、一串紫及羽葉薰衣草，花海面積堪比8.7座標準籃球場，走到哪都能拍到哪。台北市政府工務局水利工程處表示，為營造可媲美日本富士芝櫻的花毯，特別使用了植栽矮小且散發獨特香氣的「香堇菜」為主人公，由淺至深共6款顏色，搭配一串紫、羽葉薰衣草紫系花朵，化作公園最新迷人景觀。

圖／台北市政府工務局水利工程處

北市水利處採用近13萬盆紫色草花，鋪成漸層花地毯，盛開的紫色花瓣配上翠綠草地，顯得鮮艷亮眼，後方還有鮮紅的永福橋，特色場景別有一番風味。官方表示最佳花期落在即日至3月中下旬，大家可到公園散步或騎自行車，一覽花景，現場還設有裝置藝術適合駐足拍照。加上地點鄰近捷運公館站、公車「自來水博物館」站，交通十分親民，絕對是大台北旅遊聖地的賞花新選項。

圖／台北市政府工務局水利工程處

圖／台北市政府工務局水利工程處

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