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離囂不離城！陽明山「仙境景觀美食＋百萬夜景」 如人間天堂

聯合新聞網 / 行遍天下
夕照下的 Drunkland 仙境夢幻如畫。
夕照下的 Drunkland 仙境夢幻如畫。

【圖／文：行遍天下】

臥虎藏龍的Drunk爛醉團隊，繼成功在台北以DrunkCafe爛醉咖啡打響名號，受邀進駐陽明山，翻轉大家的想像，與在地業主攜手合作，在離塵、不離城的仰德大道旁，帶人穿梭過靜謐的山林小徑，來到傳說中仙氣飄飄的Drunkland仙境。

　

國際級景觀餐酒桃花源夜景

進入隱秘的陽明山巷弄，在PARTYPARTY教堂婚禮咖啡館旁，有美式公路感的大招牌下停好車後，尋著低調的路標指示，於蟲鳴鳥叫的悅耳聲中，慢行穿過寧靜的小徑，就已猶如置在東南亞Villa渡假村般的氛圍，直至廣達千坪之大的Drunkland仙境躍然於前，柳暗花明又一村的即刻讓人置身在夢幻十足的人間天堂。

離囂不離城的Drunkland仙境在仰德大道旁。
離囂不離城的Drunkland仙境在仰德大道旁。

有創意的以爛醉創辦人的攝影師視角，獨特打造室內外絕美異國風情的美學設計，從分區、分樓層的餐館到吧台、包廂與偌大的戶外沙發座椅用餐區、大樹草坪園區等，在豐沛的大自然生態圍繞下，坐擁雙北山河景觀，能遠眺台北城鎮市景與觀音山、淡水河到林口等地的視野，璀璨夜景令人著迷；團隊更巧妙融合音樂、藝術的元素，除了有DJ駐點，還不定期會有各式令人Chill嗨嗨的活動舉辦，及跨界跨品牌的異業合作體驗。

戶外沙發區配上雙北山河美景，絕對會讓人著迷。
戶外沙發區配上雙北山河美景，絕對會讓人著迷。

室內餐廳吧檯也滿是異國風情。
室內餐廳吧檯也滿是異國風情。

除此，最為特別的是，提供有約50道之多的道地泰式料理與義式、台式風味，及琳瑯滿目的酒單與五彩繽紛的調酒、果汁，如此美食配美酒佐美景，實為人生最大享受。

青木瓜沙拉、炸女婿蛋、泰式鮮蝦炒河粉、青醬百菇鮮蔬義大利麵、陽明山司令、燦爛蘿莉，好吃又好喝！
青木瓜沙拉、炸女婿蛋、泰式鮮蝦炒河粉、青醬百菇鮮蔬義大利麵、陽明山司令、燦爛蘿莉，好吃又好喝！

　

景點推薦

Drunkland仙境

地址：台北市士林區仰德大道二段11巷11號

電話：02-2831-9111

網址：Drunkland仙境

營時：16:00 ∼ 凌晨3:00

價位：不分區域和景觀，低消均一價每位500元、2∼12歲孩童每位250元、未滿兩歲孩童免計低消

　

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夜景 咖啡 陽明山

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