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北海岸奇岩美景！ 攀上駱駝峰找奇景 最靠近海的秘境在野柳

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

說到奇岩美景，第一個想到的是野柳的女王頭，在海浪拍打、風化及板塊作用下，在公園內特殊地質景觀沿著海岸線，奇岩林立。當然這樣的奇景，不只在地質公園內，從公園停車場往東南方望去，還有另一處奇岩怪石。

從野柳地質公園往回看，就能看出有隻駱駝蹲踞在港口。
從野柳地質公園往回看，就能看出有隻駱駝蹲踞在港口。

　

秒到摩洛哥　駱駝峰秘境10分鐘就可攻頂

從東澳漁港邊往外看去，「駱駝峰」就像是一隻跪坐著的單峰駱駝蹲踞在漁港前，轉偏著頭在看向大海的角度也讓人覺得十足逗趣。原來這裡早年因為野柳地區的漁澳路闢建，整座山稜被公路從中截斷，靠海的那段小山頭就這麼巧妙的成為了一隻駱駝的單峰模樣，而也因為其砂岩地質顏色關係，讓整隻駱駝更像了。

就近觀看岩石，米白色與咖啡色的融合像極了拿鐵紋路。
就近觀看岩石，米白色與咖啡色的融合像極了拿鐵紋路。

若是近看駱駝峰，更可以看見特有的砂質岩層在顏色深淺不同、風化紋、地質擠壓的紋路，像極了拿鐵拉花一樣的色澤，讓許多遊客忍不住在前駐足停留。而一旁更有一段簡易的登山步道可向上攀爬，循著指標前行約莫不到10分鐘，轉出岩石突然豁然開朗，向左可見東澳漁港、野柳公園、向右則是基隆三根煙囪、基隆嶼等景觀盡收眼底。

在駱駝峰上，也能清晰看見基隆嶼。
在駱駝峰上，也能清晰看見基隆嶼。

抵達山峰頂端更能驚奇的發現山頂在早期的規劃之下鑿出了山洞碉堡，低頭入內後由內往外可以一覽外海與沿岸地區景觀，在不規則的圓弧窗櫺往外看去，遠洋漁船、基隆嶼甚至海上浪花都看得更清楚了。

奇岩怪石地形真有種來到外太空感。
奇岩怪石地形真有種來到外太空感。

需要低著頭才能進入的碉堡，可從小窗眺望基隆嶼，形成天然畫框。
需要低著頭才能進入的碉堡，可從小窗眺望基隆嶼，形成天然畫框。

下山前還可轉往海岸線坐坐，砂岩地質的大岩石讓地表變成了一片彷彿潔白沙漠一樣的景觀，腳下是不斷潮汐拍打的海浪、吹著冬日海風曬著暖陽，內心也不覺得冷了。

有太陽的時間來，坐在靠海的地方吹風曬太陽，好不爽快。
有太陽的時間來，坐在靠海的地方吹風曬太陽，好不爽快。

　

景點推薦

駱駝峰

地址：新北市萬里區野柳里港東路東澳漁港旁

營時：24小時（天黑請勿前往以策安全）

備註：開車定位可設九孔池。駱駝峰旁停車位有限，請勿阻礙交通。另，岩石為砂岩，請著抓地力大鞋子前往；安全考量不建議帶孩童前往。

　

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