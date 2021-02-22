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「內湖新秘境」蝴蝶翩舞好吸睛！北市首座蜻蛉主題園區，還可賞析超過40種蜻蜓

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
攝影來自戀戀水綠臺北水利臉書粉專的許銘燿與曹正邦。 圖／戀戀水綠 臺北水利Taipei Hydraulic Engineering Officee官方臉書、IG
攝影來自戀戀水綠臺北水利臉書粉專的許銘燿與曹正邦。 圖／戀戀水綠 臺北水利Taipei Hydraulic Engineering Officee官方臉書IG

想到內湖，可能只會想到是一堆科技大公司或市景繁榮的地區，不過位於內湖區金瑞里有一處「金瑞治水園區」，其實是北市首座「蜻蛉主題園區」，有超過61種的蜻蛉類(蜻蜓就超過40種，佔全台1/3)，還能看到蝴蝶翩翩，非常適合即將來到的228連假，規劃來趟「生態探險」吧！

攝影來自戀戀水綠臺北水利臉書粉專的許銘燿。 圖／戀戀水綠 臺北水利Taipei Hydraulic Engineering Officee官方臉書、IG
攝影來自戀戀水綠臺北水利臉書粉專的許銘燿。 圖／戀戀水綠 臺北水利Taipei Hydraulic Engineering Officee官方臉書IG

金瑞治水園區是2015年完工的滯洪池，有著天然谷地與緩衝山洪和土石流的功能，尤其周圍有著野溪與群山環繞的生態系，還有環湖人行步道與堤頂觀景平台，因此近年也越趨旅客喜愛，紛紛利用假日享受滿滿芬多精的洗禮。

攝影來自戀戀水綠臺北水利臉書粉專的曹正邦。 圖／戀戀水綠 臺北水利Taipei Hydraulic Engineering Officee官方臉書、IG
攝影來自戀戀水綠臺北水利臉書粉專的曹正邦。 圖／戀戀水綠 臺北水利Taipei Hydraulic Engineering Officee官方臉書IG

不僅如此，園區附近還有碧山巖或金面山步道等景致，很適合作為228連假安排一日遊，若幸運的話，在園區還有難能可貴的紅冠水雞與白腹秧雞，愛好原生水生植物的民眾，也不能錯過這裡還可賞析龍骨瓣莕菜與臺灣萍蓬草等少見的水生植物。

「金瑞治水園區」的交通可透過開車至延平宮開放式停車場，再步行200公尺，或是徂捷運內湖2號出口搭乘222、247、521或藍27至金龍寺站，再步行500公尺即可抵達。另外內湖大溪溝親水步道，近日夢幻花海也滿開了，超適合美拍打卡，快揪親朋好友一起連假踏青囉！

圖／戀戀水綠 臺北水利Taipei Hydraulic Engineering Officee官方臉書、IG
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圖／戀戀水綠 臺北水利Taipei Hydraulic Engineering Officee官方臉書、IG
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金瑞治水園區

地址：內湖區金瑞里內湖路3段348巷

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