滿出來的草莓鬆餅！台北「九州鬆餅」草莓季必吃，獨家草莓甜點每日限量

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走進民生社區，總會無意識的切換用五感感受的模式，這裡像是一區充滿魔力的小鎮，每個街口都有著吸引人的角落，某家店飄出了咖啡香，你會想回頭尋找香氣的來源；看見排的長的人龍，你會好奇探頭想湊著熱鬧，這回想來點午後的愜意，便走進這間充滿日式感的九州鬆餅店。

九州鬆餅富錦店裏頭不大，一眼就能看見底，但木質調的色系，搭配大面玻璃窗透進來的陽光，在這暖冬裡更顯得溫暖。

圖@ReadyGo

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一走進九州鬆餅富錦店，門的右手邊是咖啡的機台，後方牆上的字樣，吸引了我的目光，再往裡頭看去，簾子裡是正準備著下午餐點的師傅，這間主推鬆餅搭配上草莓季，便推出了季節限定商品，是跨海和日本團隊共同研發的限定草莓餐點，即便不能出國，也能享用草莓酸甜的幸福滋味。

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兩款鬆餅吃起來的味道不太一樣，草莓巧戀鬆餅搭配由煉乳和鮮奶油調製而成的醬，吃起來較甜、有奶香，是熱戀中的甜蜜感；雙莓戀曲鬆餅則是配上以濃郁的馬斯卡彭起司和覆盆莓果融合在一起，夢幻粉色的視覺效果看起來更少女，味道有酸有甜，像是暗戀時偶爾的雀躍和失落，但回憶起來卻是幸福。

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鬆餅本體吃起來是Q彈有嚼勁，和一般自己做的鬆餅不太一樣，綿密的佐醬在嘴裡化開時，讓口感更昇華；越嚼越香的鬆餅應該就是九洲的商業機密了吧，就算單吃原味也不會食之無味，鋪張的草莓滿滿妝點在鬆餅上，究竟誰是主角不重要，先拍後吃順序已經確定了。

九州鬆餅來自日本，源自於創辦人想要將自然的美味傳遞出去的理念，嚴選九州7個縣市的穀物所調配出來的鬆餅粉，不僅獲得獎項，也擄獲了顧客的胃。

富錦街上這家是第一間海外門市，乘載九州鬆餅來台的歷史，若是喜歡清幽環境的文青很適合來這度過優閒的午後時光。

九州鬆餅 Cafe – 富錦店

地址｜台北市松山區富錦街 413 號

營業時間｜週一~週四 12:00am~8:00pm；週五、例假日前一日 12:00am~9:00pm

週六、連續假日期間 10:00am~9:00pm；週日、單日國定假日連續假日最末日 10:00am~8:00pm

九州鬆餅 Cafe – 微風南山艾妥列店

地址｜台北市松智路 17 號 3 樓

營業時間｜週日~週三 11:00am~9:30pm；週四~週六(國定例假日前一晚)11:00am~10:00pm

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