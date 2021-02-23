陽明山必賞海芋大道！　每年春季「台北竹子湖」最美風景

【圖／文：行遍天下】

海芋又稱水芋、馬蹄蓮，花語為潔淨、高雅、清新脫俗，「2021竹子湖海芋/繡球花季」3月將由海芋搶鮮登場，2 ~ 5月花季期間，多家在地農場將參與地景花藝設計，推出生態導覽、採摘體驗、美食料理等遊程。





有吃有玩花藝場景拍不停

竹子湖海芋大道旁的苗榜花園餐廳，面積廣達2公頃，農場主人高于玄以40多年海芋種植經驗與技術，打造植株密集的花田景觀，設計各種攝影景點，吸引旅客朝聖。為了增添賞花、拍照、旅遊樂趣，還規劃紫藤花廊道、庭園餐廳，可以享受多種野菜時蔬的美味。

清新可愛的地景花藝，增添苗榜迷人浪漫的氣氛。

苗榜的紫藤花和海芋交織出夢幻美景。

而以情境式繡球花拍攝場景令人驚豔的花谷海芋園，屬於濕地型的海芋田，需穿著青蛙裝才能採摘，由於園區遠離海芋大道為了吸引旅客，推出各種花藝拍照景點，例如把白色的歐風浴缸搬到海芋、繡球花田中，讓賞花變得更有趣。

花谷海芋園屬濕地型海芋田，遠離海芋大道，每年3月花季才會開園。

以情境式繡球花拍攝場景的花谷海芋園把白色的歐風浴缸搬到海芋、繡球花田中，讓們能沐浴花海中。（圖片來源：花谷海芋園粉專）





景點推薦

苗榜花園餐廳

地址：台北市北投區湖田里竹子湖路56-7號

電話：02-2861-5419

網址：8898go.com/miauban

營時：10:00∼20:00

價位：入園門票150元，可抵消費100元





地址：台北市北投區湖田里竹子湖路68-8號旁

電話：0925-382-988

網址：花谷海芋園

營時：休園中，預計3月花季開放

價位：入園門票100元





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