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一天只賣兩個時段！新北鮮嫩「七星鱸魚湯」天冷記得早點排隊
【圖／文：行遍天下】
傳承兩代、2020年搬到新店面的超人鱸魚湯，只賣午、晚餐時段，時間一到，饕客座無虛席、外帶大排長龍。
鱸魚湯強調不加米酒、香油、味精，用魚骨和蔬果熬製而成的湯頭，十分清甜，加上每日新鮮處理的七星鱸魚，魚湯好吃的秘訣還有老闆江蒼仁特別從日本訂製的手工銅鍋，價值10幾萬元，導熱快、穿透性高、聚熱，讓魚肉小火「悶熟」，肉質更加鮮嫩，不乾不柴，也保留魚肉鮮甜！
鱸魚肉大鮮嫩沒腥味、蛤蜊肥美多汁 麥芽豬腳更是必點
江蒼仁每天都會到中央市場買魚，使用台灣養殖七星鱸魚，每天約用30至40尾，每尾精選1斤半至2斤的大小，再自家仔細一一處理，去鱗、內臟，避免03煮出魚的土味腥味，後分切為頭、中、尾三段，各有不同風味。
他說:「魚肉以頭部最好吃，臉頰肉和魚下巴超嫩！魚尾次之，但因為中段較方便食用，反而最受歡迎。」每個部位數量有限，晚來就吃不到。除了鮮嫩魚肉，魚湯還有滿滿多汁蛤蜊，讓湯頭更鮮美。老闆娘吳宜筠建議，先喝湯、吃蛤蜊，再吃魚肉，可以品嚐到魚湯的不同層次風味。
柴燒麥芽豬腳也是來店必點，選用中段豬腳，經高溫川燙、冰鎮、油炸後，佐以古法製作的柴燒麥芽糖、甘蔗等一同燜滷，耗時一天一夜製成，將豬腳滷得軟嫩入味、入口即化，帶筋部位口感Q彈，讓人念念不忘。
店家推薦
超人鱸魚湯
地址：新北市新店區北新路一段349號
電話：02-2912-4790
營時：11:00∼14:00，17:00∼19:30（週日、一休）
價位：鱸魚湯、柴燒麥芽豬腳時價
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