秒到日本！陽明山國家級景點「藍寶石湧泉秘境」北投一日遊

北投溫泉之鄉，充滿著日式風氣，綠色建築的北投圖書館，冒著煙的地熱谷，這一切一切讓人有錯身在日本的感覺。一訪國家級秘境，必須提早申請才能參觀的國家級景點。陽明山藍寶石湧泉，世界一級的泉水，散發出藍色寶石的清透水澤，水道瀑布極為壯觀，被評為世界級的一流景點。

北投一日遊

北投，好久不見～繼上一次來北投應該相隔好幾年了，這次利用一天的時間來好好認識一下北投，再去陽明山來個國家級的秘境探索之旅。

新北投車站

從新北投捷運站出站後，一旁就可以看到日式建築的新北投車站，新北投車站現今經過歷史的演變，重回北投七星公園內。

新北投車站為北淡線甚至是臺北市僅存的百年車站，其站體為木造結構，簷架下的雕花托座及1937年因擴建站體產生的3+1組合老虎窗，為車站建築一大特色。

旁邊普通號的列車，裡面呈現鐵路帶來的時間變遷以及生活改變。

車站旁邊有個手湯，可以讓遊客把手泡進暖呼呼的溫泉水裡頭，以前只有聽過足湯，每想到有個手湯，是一個滿特殊的裝置。

臺北市立圖書館北投分館

臺北市立圖書館北投分館是臺灣首座綠建築圖書館，座落於林木茂密、生態環境豐富的北投公園內，與溫泉博物館比鄰，地下一層、地上二層，總面積650坪的圖書館。

屋頂為輕質生態屋頂，設有太陽能光電板發電，可發電16千瓦電力，並採大量陽台深遮陽及垂直木格柵，降低熱輻射進入室內，降低耗能達到節能效果。

圖書館的木格柵搭配附近小河綠意，環境真的非常的優質，甚至還有步道可以賞荷花，與大自然共享共有，北投市民有這座圖書館很幸福啊！

北投溫泉博物館

北投溫泉博物館是位於台灣台北市北投區的史蹟保存類博物館，過去是北投溫泉的公共溫泉浴場，因此又名北投溫泉浴場，光是外觀就令人吸引，如果女生穿個浴袍在外面拍照一定很有Fu。

地熱谷

持續往上散步個10幾分鐘，來到了地熱谷，地熱谷是免費參觀。地熱谷是一處硫氣及溫泉的出口，位在台灣北投中山路的陽明山山谷窪地，全年煙霧繚繞，官網說就像是地獄般，但我覺得像是仙境啊！

地熱谷的泉水溫度約在80℃至100℃之間，屬於鹽酸酸性泉，溫泉水質酸鹼度很高，具有腐蝕性，俗稱「青磺泉」和「磺水頭」，讓底下的石頭都變成青色，有著溫泉鄉的感覺，讓人好像要泡湯啊！

陽明山美軍宿舍群

要去陽明湧泉前，會經過一區美軍宿舍群，全都是平房，但美式建築就是要有大大的庭院以及壁爐，所以會看到每一戶人家都有個煙囪，也是這一帶的特色，現在每一棟房子都改造成餐廳或店家，閑靜的環境，讓人很容易沉靜在裡頭。

陽明湧泉

這個國家級的景點，必須要透過旅行社預定行程才可以進來。

旅行社：https://okasos.fillo.com.tw/

當然也要看當局的開放名額和時間，也不是有錢就可以報名得到的，所以有機會一定要來體驗看看。

一行人從陽明天主堂出發，慢慢的走向下斜坡，來到了竹林林道，穿梭在林蔭中，顯得更閒情逸致一些。

如果腳力不好，可以攜帶登山杖來協助，也建議穿著防滑的鞋子，因為如果有雨水石階會比較滑，要特別注意安全。

沒一會兒，就來到了禁地(大誤，這景點平常一般人是進不來的。

資深導覽員帶領著我們一步步走向水道，雖然是古水道的導覽，也配有專業的導覽機喔，讓大家即使距離較遠，還是可以聽得到導覽。

老師級的解說，把以前日治時期的水道興建歷史揮灑的淋漓盡致，大家聽的很過癮。

老師神奇的檢視大家手上的礦泉水瓶裝上的資訊，就可以分析水質來源的取得水質及礦物質含量等等，真的滿有趣又新鮮的。而大屯山的活火山造就這裡的水質屬於火山礦泉，水裡富含納、鈣、鋅、鉀等元素，因位於無污染的山裡，不需要經過再次過濾就可以直接飲用，所以大家記得帶著空瓶子來裝水回去飲用喔。

「草山水道系統」是1925年(日治時期)因應台北快速成長的人口新開發的水資源，是由日本人於陽明山發現高地水源，並於1928年新建草山水道，1932年完工。由大屯瀑布引水，涵蓋範圍包含陽明山竹子湖、天母、一路到圓山蓄水池等，整體系統是由擁有多項水道經驗的日本人「佐野藤次郎」所設計，並於2004年登錄為台北市定古蹟。

在進入即將對外開放的「藍寶石泉」之前，會先經過一條優美的弧形拱橋「草山水管橋」，看似一條跨過溪流的拱橋，其實裡面暗藏著先人的智慧！外層為混凝土材質緊緊包覆著水管，是為了避免水管受到火山硫磺的侵蝕，更是為了保護純淨的湧泉受污染等。

這一座拱型的水管橋，意外的成為國外票選十大精選的水道美景之一，也因為每年參觀人數限制，此地才可以保留這麼原始。導覽結束後，就是自己的拍照時間了，不管是瀑布或者是水管橋的美景，真的很特別，在IG上打卡一定會造成迴響。

這裡有幾處觀瀑平台，可以讓你近距離欣賞瀑布，也可以拍出大自然絕美的畫面。

除此之外，今天重頭戲其實是這個藍寶石湧泉啦，但因為有設管制線，所以可以拍照的價值就不大。不過可以親眼欣賞到國家級的水質也是很棒，真羨慕中山北路七段以上的居民，可以喝到這麼優質的水質。

以上充實的一日遊，可以讓旅客初探北投溫泉鄉的魅力，利用散步穿梭在北投巷弄間，最讓我驚豔的就是藍寶石湧泉，不僅可以看到亞洲第一的湧泉以外，這裡原始的景色真的超美，不是每個人都可以輕易的欣賞，趕快上網預約行程吧，推薦給大家!

新北投車站

網站：https://www.xbths.taipei/index.php

營業資訊：(每週一公休)

週二至周四，每天早上10點至下午6點

週五至週日，每天早上10點至晚上8點30

地址：台北市北投區七星街1號

電話：02-2891-5558

臺北市立圖書館北投分館

網站：https://tpml.gov.taipei/

開放時間：

週一 09:00~17:00

週二～週日 08:30~21:00

地址：台北市北投區光明路251號

電話：02-2897-7682

北投溫泉博物館

網站：https://hotspringmuseum.taipei/

營業時間：09:00~17:00(週一公休)

地址：台北市北投區中山路2號

電話：02-28939981

地熱谷

營業資訊：週二~週日09:00至17:00。週一關園進行清潔維護(如遇國定假日則照常開放)

地址：台北市北投區中山路

電話：02-27208889

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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