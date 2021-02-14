野柳不只女王頭！日韓旅客必拍「愛心岩」　感情加溫的秘境

【圖／文：行遍天下】

西洋情人節的時間到，等待那麼一天藍天白雲好日子一起出遊，造訪好久不見的北海岸野柳地區，循著奇岩怪石的腳步找尋據說被祝福滿滿包圍的愛心岩，期盼感情升溫到久久。





奇岩峻嶺的能量之地 日韓為之瘋狂的必拍愛心岩

揮別記憶中野柳地質公園總是冷風颯颯吹拂、只有女王頭的刻板印象，在晴空萬里的日子再度造訪，竟發現野柳地質公園內的奇岩有了新的視覺角度！

一入口的廣場內還能遠遠眺望基隆嶼。

北海岸海岬的特殊樣貌，奇岩層延伸的方向跟與海岸線幾乎呈現垂直，在海浪拍打、岩石地質風化與板塊運動等作用下，成了一處超級罕見的地質景觀，若是從高處往下俯瞰野柳海岸線，可以瞧見各段海岸線風化語岩石交織的獨特地形，從海岸邊的燭台石、壺穴造型岩石，再往內幾乎成排出現的蕈狀岩等，各種奇形怪狀岩石讓這裡充滿了無窮想像能力。

燭台石的造型挺為可愛，就位於海岸邊，風浪過大的時候還不能接近欣賞呢。

知名的女王頭、俏皮公主、仙女鞋、金剛石等已經馳名國際，近年來更從國外紅回台灣、甚至連地質公園工作人員都不太曉得的，是新興「愛心岩」。

已經被圈起來不能靠近的女王頭，脖子真的已經變得極細。

就位於俏皮公主一旁，由下往海岸線與天空望去，一雙對稱翅膀岩石構成的愛心岩就位於此，工整與弧度勻稱的形狀成了外國遊客口中的「愛心岩」，讓韓國與日本的遊客爭相前來拍攝，更在許多有情人終成眷屬的加持下，成了外國遊客口中的「愛情能量地」。野柳地質公園也因為有了這樣的傳說，漫步於海岸線之際也顯得更為浪漫了！

外國部落客因為來到野柳，意外發現這處「秘境奇岩」，只有某個角度才會發現。

野柳地質公園內的地上隨處可見的海膽化石岩。

找到一個豬鼻岩，也有點像貓頭鷹。





景點推薦

野柳地質公園

地址：新北市萬里區野柳里港東路167-1號

電話：02-2492-2016

營時：08:00∼17:00

網址：www.ylgeopark.org.tw

價位：全票80元、優待票40元





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