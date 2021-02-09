台北文青風走春！ 泡咖啡廳、看展覽 「華山&松菸」美食及小店推薦

周末不想出遠門卻不知道要去哪裡嗎？想看場近期電影或當紅展覽、或是泡在咖啡廳裡享受閱讀時光，那就來一趟文青之旅吧！台北有許多文青必去景點，但是該逛什麼？吃什麼？拍什麼？本篇小編就要來告訴你！

近期展覽

華山文創園區（華山1914文化創意產業園區）

華山文創園區為1914年日本人建立用來生產清酒的廠房，日本人走後改為台北酒廠，後來改成華山藝文特區，如今成為一處孕育文化創意的勝地，提供個人團體租借場地，至今已舉辦超多場超人氣展覽、藝文等活動，不時還會有街頭藝人們的表演於各個空地上；此處也進駐各種文創商店、咖啡廳及美食，享受的同時還能發現生活新美學。

地址：台北市中正區八德路一段1號

營業時間：每日09:30-21:00

交通：至「捷運忠孝新生站」1號出口，步行3分鐘即到

華山電影院／展演空間

光點華山電影院

光點華山電影院。 圖／IG, hektor_tung

半露天的穿廊、金屬感棚架、酒廠建築融合成視覺層遞的「光點華山電影院」，由文化部斥資打造、電影音效師監督音場設計，為首座國家級藝術電影院，主要放映國片、藝術與影展電影，並開設光點華山藝言堂、光點華山電影食物學堂，帶領觀眾具備藝術電影的知識以及解讀電影的創意。

地址：台北市中正區八德路一段1號

▶更多電影資訊請上光點華山官網查詢

永豐 Legacy Taipei 音樂展演空間

永豐 Legacy Taipei 音樂展演空間。 圖／IG, wujun_photograp, uimusic

由古蹟改建並以文化創意活動的發展，成為台北重要的藝文活動聚集地。擁有225坪的寬闊空間表演者能靈活地變化表演形式，沒有高柱造成的視線死角讓觀眾沉浸在欣賞演出。再加上Studio風格的場館設計，除了讓歷史建築保有純樸的面貌，表演者與觀眾更能接觸到最原始的感動～

地點：中5館 再製酒作業廠

▶更多演出節目請上Legacy官網查詢

文創商店

木育森林Wooderful life

木育森林Wooderful life。 圖／IG, fifisado99

以「木」為素材結合美好生活的理念，設計出各式感動人心的木製品。也很適合親子的文創商店，除了販售富有童趣的音樂鈴、盆栽、家居與生活電器等木製商品，還有DIY手作體驗，讓人享受樂趣並製作出獨一無二的回憶。

地點：中4B館

營業時間：每日11:00-21:00（DIY於18：00止）

小日子

小日子。 圖／IG, alec40011979

小日子再也不只是本雜誌，在華山開設了店鋪並販售許多周邊商品。除了許多有特色的文具、生活等用品，在店內的一隅傳來陣陣咖啡香，沒錯！這裡還有販賣咖啡，不妨外帶杯咖啡在樹陰下愜意地閱讀剛買的書吧！

地點：東1A館

營業時間：每日11:00-21:00

▶更多文創商店請上華山1914官網查詢

推薦美食

小確幸紅茶牛奶合作社

小確幸紅茶牛奶合作社。 圖／IG, foodiebrian_hsinyu

六坪大的空間，販賣著紅茶牛奶、三種口味的熱壓吐司和蘋果塔。秉持著為大家口中的小確幸把關，堅持選用台茶18和第一家國家履歷認證的高大牛奶而非奶精；使用進口奶油、青蘋果及養生蛋，提供美味低糖低脂的蘋果塔。

地點：東1B館

營業時間：10:00-21:00

光合箱子

光合箱子。 圖／IG, peipeichill

每日除了備將近20種當季時令的新鮮蔬果，還有當日現做吐司、英式馬芬、pita口袋餅等，菜色皆採無過多調味的料理方式；咖啡只用莊園級精品豆，帶出espresso的層次感，茶葉則是出自30多年製茶技術的台灣茶王陳錫卿之手。光合盒子讓每位饕客能享有食物最真實的美味！

地點：東1B館

營業時間：10:00-21:00

松菸文創園區

位在台北捷運市府站與國父紀念館站中間的松菸文創園區，興建於1937年，其前身為「臺灣總督府專賣局松山菸草工場」，為臺灣現代化工業廠房的先驅，也是第一座專業的捲菸廠，並於1998年走入歷史。而近年廢棄工廠轉型，結合藝文、文創與設計等展演活動，舉辦過多場世界級大展；誠品生活館也坐落於此，周邊也有許多輕食餐廳，非常適合來趟藝文之旅。

地址：台北市信義區菸廠路88號

交通：至「捷運市政府站」2號出口步行8分鐘；「捷運國父紀念館站」5號出口步行10分鐘

文創商店

松菸小賣所

保有舊時菸廠的文物桌椅，是園區的服務中心、新潮文創商品的展售平台、也是輕食咖啡休憩區。提供場地租借，不定期邀請文創品牌與民眾面對面交流、分享創作概念、體驗品牌精神、實踐文創共好平台之目的，鼓勵文創業者與目標消費者有更多的交流來提升銷售。

地點：松山文創園區 東向製菸工廠1樓

營業時間：每日10:00-18:00

設計點Design Pin

設計點Design Pin。 圖／IG, mickysu

精選各家台灣優質設計品牌的產品，以及國內外獲獎商品，舉凡金點設計獎、Red Dot Design Award等，將生活融入美學與品味，讓熱愛設計和重視生活風格的每一位朋友，可以在充滿創意風格的場域空間中，體驗設計與生活的聯結，感受商品的獨特及設計師想傳達的理念。

地址：台北市信義區光復南路133號

營業時間：每天09:30-18:00（農曆除夕至初二公休）

不只是圖書館

不只是圖書館。 圖／IG, hsiulin2505

改建擁有80年歷史的室內澡堂，結合書籍、氣味、植物與陽光構築實驗性的圖書館，成為名副其實的「書香澡堂」，並延伸戶外花園讓人得以在這沉澱心靈。空間分為三大區，有如進入澡堂更衣、淋浴、泡澡的流程。

地址：台北市信義區光復南路133號（松菸口）

營業時間：週二至週日10:00-18:00（週一及國定假日休館）

入場票價：全票80元、學生票60元、月票500元

推薦美食

閱樂書店

閱樂書店。 圖／IG, weien1109

曾為《巷弄裡的那家書店》的主場景，在1954年其實為製菸工場的育嬰室，而現在成為書店結合咖啡館，並提供藝文展演空間，一個孕育思想和創作的場所。在這裡可以感受慢步調的生活，一邊品嘗咖啡一邊閱覽書籍，窗外還有松菸最美的風景。

地址：台北市信義區光復南路133號（松菸文創區內生態池旁綠色小木屋）

營業時間：11:30-18:30（週一至週三公休）

光點台北（台北之家）

光點台北落在充滿茂密大樹的中山北路上，過去為美國大使官邸的豪宅，興建於1926年，重新整修後改為以電影為主題的藝文空間，除了放映電影，也會不定期舉辦電影相關的講座。而光點台北結合了光點生活商店與餐廳，裡面可以看見與電影相關設計的產品，而看完電影之後可以到「光點珈琲」享受美食，華山文創園區也有一間分店唷！

地址：台北市中山區中山北路二段18號

交通：至「捷運中山站」3號出口，步行3分鐘即可

文創商店

expo SELECT

expo SELECT。 圖／IG, kenzohsieh

以「台式生活美學」為概念，匯集逾百個台灣最優秀的原創設計品牌。在這可以感受到獨特的台灣美學，看見各式台式物件，例如鐵窗花、白色瓷磚等。除了販售商品，四樓也有DIY手作體驗區域，並可以看到市集經營風格呈現，展現富饒文化特色的理想生活。

地址：台北市中山區南京西路14號4F（誠品生活南西）

營業時間：週日至週四 11:00-22:00，週五週六11:00-22:30

神農生活

神農生活。 圖／IG, vikyo1019

提供無毒與安心的蔬果菜市場，販售來自全國小農的精緻作物產品，不少商品更是獲得農委會的神農奬章。更特別的是，有許多一般超市買不到的優質小品牌調味醬料，也有熟菜食堂，直接把熱騰騰的熟食帶回家。神農生活講究質感、有品味，絕對是文青超市！

地址：台北市中山區南京西路14號4樓

營業時間：週日至週四 11:00-22:00，週五週六11:00-22:30

小器藝廊

小器藝廊。 圖／IG, chu._.yizi

喜歡蒐集瓷器的朋友們絕對不能錯過！靜謐的巷弄裡的一間低矮老屋，散發著濃濃的文藝氣息，純白簡潔的小空間裡除了展售各式精美的瓷器商品，不定期的舉辦展覽，有時展示各種食器，有時則致力推出各種充滿特色的藝文展覽。

地址：台北市大同區赤峰街17巷4號

營業時間：每日12:00-20:00

推薦美食

光點珈琲時光

光點珈琲時光。 圖／IG, spottaipei

來到光點台北絕對不能錯過的咖啡廳，有著大片落地窗採光非常明亮，還有戶外的用餐空間，好天氣的日子非常適合泡在這裡享受陽光。這邊不僅有賣咖啡及各式茶類，亦有販售各種節氣的啤酒，而餐點則由早午餐到糕點通通有！看完電影後來頓下午茶剛剛好。

地址：台北市中山區中山北路二段18號

營業時間：10:00-22:00

角公園Triangle garden cafe

角公園Triangle garden cafe。 圖／IG, mike_sjy

隱身在90年老公寓裡的角公園，是間文青必訪的老宅咖啡廳。走進橘色漆牆的入口，沿著狹窄樓梯走上二樓，映入眼前的木造斜頂天花板、斑駁的牆面、復古的木頭座椅等，如時空穿梭回到阿公的年代。不限時、提供插座、陽光灑落的空間，待上一整天都很放鬆～

地址：台北市大同區太原路131號2樓

營業時間：10:00-21:00（週三至週五10:00 - 18:00）

小編個人偏好華山的大草原，每次逛完展覽時都會與朋友在那裡野餐，享受陽光，而且拍起照來超好看！周邊的文創商店也是超好逛，每次都不小心買太多，每樣文創商品都很有特色，通通都想要啦～～

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