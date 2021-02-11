台北8大伴手禮精選！小潘鳳梨酥、海邊走走、犁記...草莓大福也超誘人

從台北返鄉，該帶什麼伴手禮？在你苦惱的時候，窗外飄過老字號的老天祿、國民品牌快車肉乾、人氣伴手禮店家海邊走走，原來台北有這麼多伴手禮名店！歷史老店和爆紅新品都有，鎖定下面的台北伴手禮介紹，把台北必買伴手禮都買齊吧～

海邊走走

海邊走走。 圖／海邊走走官網

在台北有多間分店的海邊走走主打有餡的蛋捲，招牌品項是「花生愛餡蛋捲」，餅皮屬於口感紮實的厚蛋捲，中間夾了滿滿的北港研磨花生醬，口味非常濃郁！是小編一吃成主顧的私藏伴手禮店家。由於海邊走走的蛋捲皮堅持蛋捲餅皮不添加水或牛奶稀釋，純使用蛋和奶油200度高溫烘烤，所以餅皮非常厚實，不會像一般蛋捲一樣屑屑掉滿地，小孩拿著食用也能很方便。除了花生口味，「肉鬆蛋捲」也是經典必買，鹹香的肉鬆和蛋香搭配口味獨特，是市面上少見的鹹口味蛋捲。

地址：台北市萬華區成都路39號（西門町旗艦店）

營業時間：週一至週五10:30–21:30，週六日11:00–22:00

老天祿滷味

老天祿滷味。 圖／IG, mr.foodhunter

老天祿滷味是台北數一數二知名的老牌滷味店，擁有超過五十年歷史。要注意的是台北西門町一共有兩間老天祿，都聲稱自己是正宗店家，也許真偽難辨，不變的是同樣好吃！不少饕客都是老天祿的虔誠信徒，到台北說什麼都要帶一包走，推薦必點驚奇四超人—鴨心、鴨翅、鴨舌、鴨胗，尤其鴨翅滷得非常透徹，入口即化非常涮嘴，一不小心就會嗑掉兩三支，有經過西門町的記得去體會體會老天祿獨富香氣的滷汁。

地址：

武昌街老天祿滷味：台北市萬華區武昌街二段55號

上海老天祿滷味：台北市萬華區成都路56號

營業時間：

武昌街老天祿滷味：09:30–22:00

上海老天祿滷味：10:15–20:00

小潘鳳梨酥

小潘鳳梨酥。 圖／IG, miwe12322

說到新北市最出名的伴手禮，非位在板橋區的小潘鳳梨酥莫屬啦，小潘鳳梨酥的店名其實叫小潘蛋糕坊，但因為它的鳳梨酥實在太有名了，所以大家都直接愛稱這間叫小潘鳳梨酥。每到連假前店內總會排著長長的排隊人龍，就為了帶幾盒經典的鳳梨酥回家鄉送人。小潘的鳳梨酥屬於鬆軟餡厚的那種，內餡清甜不膩，喜歡蛋黃的人，則可以選擇店內人氣同樣高的鳳凰酥。據第一手消息偷偷報，內行人買小潘鳳梨酥一定要買整盒裸裝的，據說香氣比起單顆獨立包裝更濃郁，雖小道消息有待實證，但一打開裸裝盒，那香氣撲來，滿足度真的瞬間滿值XD

小編小提醒：小潘鳳梨酥的保存期限有兩星期起跳，建議大家不用壓線放假前才買，可以提早先買好，避開人潮～

地址：新北市板橋區中正路135巷11之1號

營業時間：08:00–20:00

滋養製菓

滋養製菓。 圖／IG, charlotte0112

座落於台北迪化街的滋養製菓也是間伴手禮老店，主打草莓大福、最中、日式麻糬等日式甜點，其中草莓季限定的草莓大福人氣最高！大福中卡了一～整顆新鮮草莓，Q軟大福中還夾了小倉蜜紅豆餡，除了有可以送人的盒裝禮盒，還可以單顆買來吃，這是要讓草莓控暴動啦！另外店內的「最中」也很特別，它用烤米外殼盛裝的小紅豆盒，中間夾滿吃的出顆粒的紅豆餡，現場食用時店家會附上一杯熱茶，充滿日式甜點的溫馨感❤ 店內的甜點都可以自己組合搭配成禮盒，收到的人一定會很開心！

地址：台北市大同區迪化街一段247號

營業時間：09:00–19:00

犁記

犁記。 圖／IG, wcynthiaaa

時間會說話！在台北經營超過百年的糕點名店犁記，在台北伴手禮中可說是坐穩王者般的地位，提到伴手禮就會想到犁記，一般年紀長的會喜歡咖哩椪、小孩則很適合綠豆椪，另外綠豆小月餅、香芋酥也有大票支持者，有網友甚至評價「綠豆小月餅可說是台北之光，真想讓外地人也吃到。」從這就看的出來犁記是在地人力推的伴手禮選擇！來犁記通常需要排隊，但人龍消化很快，大家不用太擔心。店內糕餅品項很多，你一定也能找到自己的Top1真愛！

地址：台北市中山區長安東路二段67號

營業時間：09:00–21:00

快車肉乾

快車肉乾。 圖／IG, just_eat_eat_eat

幾乎成為國民品牌的快車肉乾也是台北的人氣伴手禮！最暢銷的「杏仁薄脆肉紙」，厚度只有0.01公分，第一次吃會被那個薄到入口即化的口感嚇到，接下來就是著迷般地一片接一片吃啦，吃過就會懷念那份香脆～除了薄到見光的肉紙，「特厚蜜汁肉乾」也是招牌必帶的品項，肉乾將近1公分厚，一口咬下還吃得到被鎖住的肉汁，果然肉乾厚厚吃最過癮啊！這裡要特別推薦快車肉乾的新品小豬騎士—起司豬肉乾，小豬騎士就是將切達起司覆在肉乾上，讓肉乾多了份濃郁奶香，起司控小編我覺得很可以，是超適合下酒配電視的零嘴～

地址：台北市大安區杭州南路二段55號（南門總店）

營業時間：07:00–19:00（週一公休）

香帥蛋糕

香帥蛋糕。 圖／IG, wonderfood96

如果你是芋泥控，就不能錯過以芋泥蛋糕聞名的香帥蛋糕。香帥蛋糕的招牌「雙層芋泥蛋糕」，芋泥餡濃郁，蛋糕體也配合內餡清甜不膩，整體吃起來香醇無負擔，就是那種大人的口味！是拿去送禮長輩的好選擇。店內的香帥QQ芋圓也很推薦！網評口感滑順，是吃的到芋頭顆粒的那種真材實料芋圓。喜歡嚐鮮的話，小編私心推薦他們家的「特製芋頭牛軋糖」，芋頭X牛軋糖的組合真的超破格，芋頭塊能恰如其分地中和掉牛軋糖的甜膩，有機會一定要順便帶一包走～

地址：新北市汐止區汐萬路一段211巷26號（汐止店）

營業時間：08:00–22:00

Le Ruban法朋烘焙甜點坊

老奶奶檸檬蛋糕。 圖／IG, yuhsuan_foods

草莓大福。 圖／IG, bigpigporket

台北東區的這間法朋烘焙甜點坊，以「老奶奶檸檬蛋糕」打出一片天，檸檬蛋糕扎實卻不乾膩，檸檬香氣令人驚艷地恰恰好，榮登不少人心中全台最好吃的老奶奶檸檬蛋糕，作為伴手禮選擇再合適不過了～除了檸檬蛋糕，法朋的草莓季系列甜點人氣也很高，每到草莓季都會掀起預定熱潮，草莓千層、草莓芙蓮蛋糕、草莓塔評價都很好，其中「草莓大福」是新崛起的明星商品，新鮮草莓和卡士達餡是絕配組合，因為太好吃會讓人忍不住想包貨，現在一人限定購買6顆喔，想送禮的話首推草莓大福！

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號

營業時間：11:30–20:00

看了這麼多台北伴手禮，有沒有決定好要帶哪些回去送親友了呢？筆記下店家資訊後，也記得留意每項產品的保存期限喔。趁著來到台北，把台北的好滋味帶回去和親朋好友分享吧～

更多本月熱門活動整理，請看 「FunTime二月份旅遊活動月曆」

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」