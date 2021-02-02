雙北「情人節」飯店優惠懶人包！1泊2食3折享3點退房、加購999元爽住101景觀房

各個情侶引頸期盼的2021第一個情人節2月14日就快到了，已經想到要如何與另一半過節了嗎？若是想要專屬兩人的情人大餐或超高級住宿享受私人體驗，讓小編幫大家整理雙北6家飯店情人節住宿與大餐優惠囉，快一起來瞧瞧吧！

台北松山意舍酒店加購「999元」入住101景觀客房

即日起情人訂購「雙人私廚料理999限時專案」，即可享用Que 原木燒烤餐廳的私廚料理雙人分享餐，擁有超隱私的私人專屬用餐空間（3,980元+10%），另外可再用999元起加價入住101景觀雙人河景中房，總計只要5,377元起，每人還能以450元加購超豪華早餐。值得注意的是該專案為優惠特殊專案，訂購時需以信用卡預付全額住宿費用。

地址：11562台北市市民大道七段8號

電話：(02)2653 2828

官網：https://www.amba-hotels.com/tc/songshan/

圖／台北松山意舍酒店官網

圖／台北松山意舍酒店官網

台北福華大飯店「一泊二食」，再送101高空觀景浪漫一下

台北福華大飯店「2021妳是唯一」享超豪華一泊二食專案，入住者可以免費提供彩虹座自助式早餐與麗香苑雙人英式下午茶，除此之外，還有加贈超狂催情杜隆酒莊洛馬赫紅酒一瓶與101觀景台門票兩張，即日起到3月14日皆可適用此專案，以高級單/雙床房來說，平日週日到週五下殺至3,999元（週六4,299元，過年2月12至14日為4,899元），換算優惠約超狂3折，重點還可以延遲到「下午三點退房」，快到官網或電話訂購囉！

地址：10657 台北市仁愛路三段160號

電話：(02)2700-2323

官網：http://www.howard-hotels.com.tw/taipei/home/

圖／台北福華大飯店

圖／台北福華大飯店

老爺酒店「安心宅度假」，雙人2000元起，醫護優惠一人免千

超豪華知名老爺酒店集團旗下的台北南西與台北林森會館，推出「安心宅度假」優惠，即日起到4月30日前入住兩會館，可以享最低「溫馨客房」每晚每房2000元超狂優惠（且已5%稅金及10%服務費），並贈兩份中西式早餐與「南法香頌」天然浴鹽好禮（市價720元），搭高鐵入住還有8折車票優惠喔，除此之外，只要身份為醫護人員，出示證件直接現折200元，相當一人900元

老爺會館台北南西館

地址：10444 台北市中山區南京西路1號8樓

電話：(02)2531-6171

老爺會館台北林森館

地址：10491 台北市中山區林森北路83號4樓

電話：(02)2567-6086

圖／老爺會館官網

圖／老爺會館官網

板橋凱撒大飯店「朋派Buffet」打卡KISS照送情人節蛋糕一份

有著「世界料理」精選之稱的朋派自助餐，有超過數十種精選異國美饌，像是義式料理、日式碳烤、台式鐵板、當季生魚片、海鮮吧、鮮蔬沙拉、四季鮮果、亞洲麵食區、煲仔熱食區、手工甜點等。這回推出情人節特別活動，只要於2月14日情侶當晚用餐，只要「夠放閃」，拍下親親照並上傳打卡，就可以獲得甜蜜蛋糕一份及拍立得一張喔，快來大啖美食與放閃一下吧！

地址：220 新北市板橋區縣民大道二段8號

電話：(02)8964-3955

官網：https://banqiao.caesarpark.com.tw/

圖／板橋凱撒大飯店官網

台北萬豪酒店旗下的Garden Kitchen是高級義大利料理，主餐是有兩種選擇，分別為爐烤美國肋眼牛排或碳烤波士頓龍蝦(半隻)佐新鮮黑松露。專屬限定情人節當天用餐的消費者，每份套餐都會免費送六十四十橙味氣泡酒一瓶，每人每套2,880元(需額外10%服務費)；Mark's Teppanyaki的頂級鐵板料理，像是主餐有三種肉類供選擇，包含和牛沙朗牛排、美國頂級肋眼牛排與紐西蘭羊小排，另外還有搭配的前饌、鮮翠沙拉與湯品，情人節當天用餐享有每份套餐再贈六十四十橙味氣泡酒一瓶，每人每套3,600起(需額外10%服務費)。

最後INGE'S Bar & Grill的情人節威靈頓牛排簡直必吃，另還有配餐、風冰鮑沙拉、煙燻干貝和鮮濃海膽烤布蕾。每份套餐還贈送滿滿愛意的粉紅香檳兩杯、浪漫玫瑰花乙朵及活力雞精一瓶，還能享受高空城市景觀，雙人套餐共8,000元(需額外10%服務費)。

地址：台北市中山區樂群二路199號 (與敬業四路交叉口)

電話：(02)8502 9999

官網：https://www.taipeimarriott.com.tw/

五星「台北萬豪酒店」的旗下三間餐廳酒吧搶先推出情人節套餐優惠囉，限定套餐免費贈氣泡酒或香檳。 圖／台北萬豪酒店官網

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