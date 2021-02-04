過年不怕塞車！北部12大走春景點　銀河仙境、鱷魚島美到想即刻出發

受夠每年出門走春總是塞塞塞嗎？過年大家往中南部去，留在北部或北上過年的朋友們，好好享受一下不壅擠的春節，一起看看12個美到讓你離開被窩的北部過年走春景點吧！

北部過年走春景點一覽

北部過年走春景點＃1

新竹司馬庫斯

▲北部過年走春景點-新竹司馬庫斯。（圖／arielhu218, Instagram）

司馬庫斯在過去因無電力供應被稱為「黑色部落」，但蓊鬱的森林、豐富的林相、楓葉櫻花都是那麼的吸引人，尤其是那壯觀的神木群聞名遐邇，全區路徑平緩無爬升就像走在舒服的森林公園裡漫步一樣，這些因素都讓它逐漸打開當地的觀光業發展，如今有「上帝的部落」的美稱。

▲北部過年走春景點-新竹司馬庫斯。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想享受森林浴和不被打擾的假期嘛？讓趣吧帶你到森林裡好好森呼吸，用春節假期投入自然的懷抱吧！

北部過年走春景點＃2

宜蘭太平山

▲北部過年走春景點-宜蘭太平山。（圖／sha7._, Instagram）

今年的寒流一波接著一波來，說到賞雪的知名景點除了大家往年最愛衝的合歡山武嶺外，不可不提宜蘭太平山。海拔1950公尺的太平山結冰結霜又下雪，銀霜邊地瑞雪包覆樹枝和林野鐵道，彷彿到了日本韓國一樣。

就算冬春之際到了太平山沒巧遇雪景，太平山的碰碰車、太平山神社、翠峰湖、鳩之澤溫泉也都很有看頭，還不知道過年要去哪玩嗎？參考一下太平山這個春節走春景點吧！

北部過年走春景點＃3

新北銀河洞

▲北部過年走春景點-新北銀河洞。（圖／mavis.0111, Instagram）

銀河洞是個充滿仙氣的打卡景點，凹壁上綠藤爬牆、飛瀑在陽光照耀下如此剔透，像極了電影裡的仙境。從銀河洞登山口起登至瀑布區約25分鐘即可抵達，一路上都是上坡的階梯，整體來說不到困難度偏易，但若是平常沒運動的朋友會有一點點累就是了。

交通方式

*大眾運輸：於新店捷運站搭乘綠12公車，在銀河洞站下車步行約15至20分鐘即可抵達。

*自駕：可定位「新店銀河仙境福德祠」

北部過年走春景點＃4

新北三層崎公園

▲北部過年走春景點-新北三層崎公園。（圖／demi3194, Instagram）

三層崎公園又有台版富良野之稱，春季開滿山頭的繽紛花卉層層有秩、五顏六色，讓人有為出國的錯覺感，園區平緩的步道適合一家大小來走春過年。

三層崎公園附近還有北投溫泉博物館、士林兒童樂園、農禪寺等地方可以去，安排個近郊一日遊享受親子同樂的年節時光吧！

交通方式

*大眾運輸：大南客運602、216、218、223承德幹線到「貴子坑水土保持園區」

*自駕：Google定位「大屯派出所」

北部過年走春景點＃5

新北石碇鱷魚島

▲北部過年走春景點-新北石碇鱷魚島。（圖／haixing0527, Instagram）

外形酷似鱷魚的島，遠看就像隻巨鱷趴坐在水面上一樣，因此讓這個景點有了「鱷魚島」這個又可怕又可愛的名字。鱷魚島位在翡翠水庫的集水區，此處最一開始為福建移民居住的碧山村，當時因為需要建水庫所以請居民撤村，而這個小山丘也因為水庫的興建變成了一座島。

去完鱷魚島還可以到附近的石碇老街吃特色小吃看看百年石頭古建築，想來個踏踏青又不想累死人的走春景點嗎？來個石碇一日遊放鬆一下～

交通方式

*大眾運輸：搭至捷運新店站，出站步行兩分鐘至公車「碧潭站」搭乘綠12，於「小格頭」站下車再步行至鱷魚島。

*自駕：Google定位「葉家茶園」

北部過年走春景點＃6

桃園大溪茶廠

▲北部過年走春景點-桃園大溪茶廠。（圖／lily_yunting, Instagram）

約有百年歷史的大溪老茶場，其歷史可追溯到日據時代三井合名會社來台開拓茶園，1926年於大溪水流東地區興建機械式製茶廠—角板山工廠，後又於1946年改更名為「大溪茶廠」。

茶廠除了能看到古早味的製茶器具，還難買到台灣多個產地的好茶，也能現場品味茶點茶餐。習慣快生活的你好好放鬆一下，在這結合台、日、英三風格的茶廠老宅裡喝一口慢台茶。

交通方式

*大眾運輸：至捷運永寧四號出口候車搭至「大溪老街」站後，轉乘5104路線公車搭至「水流東站」後，步行約2-3分鐘即至茶廠。

*自駕：Google定位「大溪老茶廠」

北部過年走春景點＃7

宜蘭幾米公園

▲北部過年走春景點-幸福轉運站。（圖／journey_backpack, Instagram）

想到宜蘭走走但不想騎車開車嗎？來個宜蘭火車之旅也很不錯。幾米公園、丟丟噹森林、幸福轉運站都在出宜蘭火車站後，步行十分鐘內可抵達的地方。到了幾米公園就像走到童話故事書裡一樣，除了夢幻的走春景點，小編也要推薦夢幻甜點店「小龜有日本冰」給你，苦甜黑糖配上圓圓白白的日本冰吃起來超級幸福。

交通方式

*大眾運輸：搭至宜蘭火車站步行抵達個景點。

北部過年走春景點＃8

宜蘭鴨寮故事館

▲北部過年走春景點-宜蘭鴨寮故事館。（圖／journey_backpack, Instagram）

到宜蘭最怕的就是下雨啦！宜蘭的綿綿細雨真的讓人旅行起來有些掃興，但是逮就補這個「鴨寮故事館」就算是綿綿細雨也能玩。室內的故事館是由鴨寮改建，室外的鴨寮則是提供大家餵鴨的地方，故事館提供鴨賞Pizza DIY、紅土鹹蛋DIY和鴨寮導覽。

鴨鴨由於有尾脂腺，他們會把尾脂腺抹在毛上讓自己羽毛不容易濕掉，所以下小雨的話鴨鴨也還會在戶外跑來跑去，只要付10元的飼料費用就可以享受被鴨鴨圍繞的小確幸。

交通方式

*自駕：Google定位「鴨寮故事館」

北部過年走春景點＃9

基隆和平島公園

▲北部過年走春景點-基隆和平島公園。（圖／Pixabay）

和平島公園原為凱達格蘭族的居住地，後被列為軍事管制區，目前沿海部份地區已設為和平島公園，夏季時開放海水泳池區可以和魚共遊，也能在岸上的戲沙區玩沙。冬天也可以漫遊在和平島的步道裡，或在用餐區享受靜靜看海的愜意感。

除了和平島基隆還有超多地方可去，其中許多知名打卡地都是台劇國片的取景地。像是«千禧曼波»、«浪流連»、«親愛的房客»都在略帶憂傷陰雨綿綿的基隆拍攝，那惆悵和憂愁都因這裡的天氣又更強烈的被呈現出來。

交通方式

*大眾運輸：於臺鐵基隆站搭基隆市公車(101路)至和平島公園站下車

*自駕：Google定位「和平島公園」

北部過年走春景點＃10

台北貓空夜景

▲北部過年走春景點-紅木屋休閒茶館。 （圖／cherry54210, Instagram）

搭著貓纜到山上放空去，春節那麼多天連假，好好放鬆和朋友到貓空泡茶、吃晚餐、賞風景，貓空上面有很多茶餐廳可以選擇。小編特別推薦已經二訪的「紅木屋休閒茶館」，特色鮮食療裡茶餐和溫馨的佈置很適合三五好友聚餐，他們家的野蕨、茶油麵線、茶油雞和鳳梨苦瓜雞湯都很不錯，除了美食大面的窗戶可以看到美麗的山景，環境空間讓人非常放鬆。

▲北部過年走春景點-紅木屋休閒茶館。（圖／kaoru.213, Instagram）

交通方式

*大眾運輸：搭貓纜至貓空站，步行約6分鐘即可抵達。

*自駕：Google定位「紅木屋休閒茶館」

北部過年走春景點＃11

新北天元宮

▲北部過年走春景點-新北天元宮。（圖／hulu_l99546, Instagram）

說到這走春景點怎能不提到粉嫩的櫻花呢？二月中底到三月底是天元宮賞櫻的最佳時節，賞櫻不必跑個大老遠，這個走春景點不開車騎車也能到，看完櫻花還能去淡水喝咖啡、吃阿給是不是很享受啊！

交通方式

*大眾運輸：於淡水捷運站或於北新福德宮前，搭乘天元宮接駁公車或 866、875、876、877 等市區公車上山賞櫻。

*自駕：Google定位「天元宮」附近有私人停車場收費約100元，花季可能有交通管制，如果可以建議搭大眾運輸前往。

北部過年走春景點＃12

宜蘭礁溪林美石磐步道

▲北部過年走春景點-宜蘭礁溪林美石磐步道。（圖／wydouble, Instagram）

林美石磐步道位在宜蘭礁溪，為環狀的步道全長約2公里，是條適合親子同樂的步道，然其中有一段陡升的階梯路，所以不太適合推嬰兒車。

這條林美石磐步道有多處瀑布、湖泊、溪流，到至高處還能眺望蘭陽平原，最美的一段岩壁頗溪水滂薄壯麗，讓此地又有小太魯閣之稱，短短的步道裡可以看到這麼多怡人美景CP值超高der，到礁溪過年泡湯的，別忘了來這個走春景點呦～

交通方式

*大眾運輸：台灣好行礁溪線至林美石磐步道站下車。

*自駕：Google定位「林美石磐步道」

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