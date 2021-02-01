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大稻埕上的港式咖啡廳！懷舊「窩窩Wooo」火腿通粉＋西多士必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
「窩窩Wooo」港式咖啡廳，主打港式早午餐，也有多款咖啡與餐點供選擇，店內的人氣招牌「西多士」更是許多美拍打卡的必吃餐點之一。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝
「窩窩Wooo」港式咖啡廳，主打港式早午餐，也有多款咖啡與餐點供選擇，店內的人氣招牌「西多士」更是許多美拍打卡的必吃餐點之一。 圖／旅遊美食特約萊點特別攝

要說是北部最具復古味的港式咖啡廳，就屬位在大稻埕上的「窩窩Wooo」港式咖啡廳，主打港式早午餐，也有多款咖啡與餐點供選擇，店內的人氣招牌「西多士」更是許多美拍打卡的必吃餐點之一，推薦走訪大稻埕老街時，不妨停下腳步啜飲一杯港式咖啡與享用美食吧！

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
圖／旅遊美食特約萊點特別攝

走進大稻埕巷弄，復古的豪華老宅與各式各樣的雜貨、手作小店與文創館陳列，搭配人來人往的人潮，彷彿穿越到那繁華的萬華的時代風情。而有處乘載歲月的老宅，沒有浮誇的裝潢與奢華的設計，只有懷舊的港式美食，像是西多士、港式咖啡與凍檸茶，還有不同種類的港式早午餐與正餐供選擇。

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
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尤其必吃的西多士（售價150元），採用好多片吐司裹上蛋液煎熟，再搭配顆粒花生醬、奶油、煉乳與蜂蜜調味，剛出爐金黃色外衣與酥脆內軟的鹹甜口感，保證一口接著一口。另外也推薦「常餐」港式早午餐，餐內內容有火腿通粉、滑蛋、小熱狗與奶油多士，還附贈一杯美式咖啡，絕對是經典香港人必吃的早餐料理之一。值得注意的是，由於假日人潮較多，不開放訂位，建議可先致電詢問有無空位，再安排時間前往。

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
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圖／旅遊美食特約萊點特別攝
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窩窩Wooo

電話：02-2555-2056

地址：台北市大同區民生西路404號

營業時間：一至五為12:00 - 19:00；六至日為10:00 - 20:00

圖／旅遊美食特約萊點特別攝
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圖／旅遊美食特約萊點特別攝
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圖／旅遊美食特約萊點特別攝
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