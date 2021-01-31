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淡海輕軌2月免費搭！「2021主題列車」換新裝，4款幾米彩繪、超人力霸王快打卡

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／新北捷運局FB粉絲團
圖／新北捷運局FB粉絲團

適逢淡海輕軌營運滿周年，特別推出行動支付免費搭乘，只要使用Line Pay Money乘車碼，或者綁定Apple Pay、Google Pay與Samsung Pay任一信用卡，即可於2/1-2/28期間0元搭乘。

幾米迷絕對不能錯過的淡海輕軌，沿線11個車站都以幾米公共藝術為主題打造。目前共推出四款彩繪列車：包含元旦新推出的幾米「夢想泡泡」、「童話漫遊」，去年底為新人打造、充滿粉紅泡泡的「幸福列車」與以及近期才推出的「超人力霸王」列車。

圖／新北捷運局FB粉絲團
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其中超人力霸王適逢劇場版電影暌違10年於台灣上映，特別推出主題列車，並於1/18-2/15期間限定開駛，盡情把握時間體驗。而  淡海輕軌全線比照一般大眾運輸，搭乘期間，也要記得口罩戴好戴滿，才能讓出遊盡興又安心！

圖／新北捷運局FB粉絲團
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更多搭乘資訊

營運時間：6:00-24:00
班距：超人力霸王列車，每日發車時間不固定／幸福列車，每日發車時間不固定／幾米列車，每整點一班

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