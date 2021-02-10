北部「5間馬來西亞料理」推薦！大馬僑生想家必吃家鄉味：萬得富乾肉骨茶、池先生椰漿飯...
受新冠疫情影響，全球各國許多留學或在海外工作的遊子都無法回家過年，相信亦有不少留台的馬來西亞僑生是首次在台灣度過農曆新年。今天為大家公佈編輯的私房口袋名單，盤點北部5家高CP值的大馬料理，並精心分享各店特色必點，從經典的椰漿飯、肉骨茶乃至沙爹火鍋，讓大馬僑生只要想家時都能隨時揪團出發吃一波，台灣人也能跟著道地口味嘗鮮必吃菜色。
萬得富爸爸肉骨茶｜必點：乾肉骨茶
「萬得富爸爸肉骨茶王中王」為5間餐廳中唯一位於新北的大馬料理，坐落捷運新埔站4號出口步行約3分鐘。雖不在市中心，但主打的肉骨茶滋味正宗，不僅虜獲在地大批饕客的心，也吸引許多大馬僑生一試成主顧。作為已N訪的客人之一，激推店內的「乾肉骨茶煲」，原味鹹香超下飯，還可隨喜好調辣度，強烈推薦吃辣的人選擇中辣或以上，美味升級。若一人用餐，也可選擇胡椒豬肚麵線、肉骨茶麵線等，每款都人氣爆棚。
地址：新北市板橋區莒光路18之1號（捷運新埔站4號出口）
營業時間：平日1130-1400、1700-2100；六日11:30-21:00（週一公休）
面對面｜必點：板面、炒粿條
源自馬來西亞砂拉越的「面對面」2019年於台北開設海外首店，以麵食為主，強調三代傳承的百年製麵方法，其中招牌板面為鎮店商品，而炒粿條、魚頭米粉亦是令大馬人想念的口味，工作或住家鄰近錦州街的話，還能天天吃不同款，免出國品嘗大馬早午晚餐經典的街頭美食。
地址：台北市中山區錦州街310號
營業時間：週二至週日11:30-14:30、17:00-20:30（週一公休）
大馬廚房｜必點：香料炸雞椰漿飯
「大馬廚房」隱身於台電大樓站4號出口附近商業大樓2樓，晚間造訪可能會覺得稍微偏僻，但上樓就會看見明亮的店面。老闆娘為馬來人，主要販售馬來風味的椰漿飯、炒泡麵及小點心像是娘惹糯米糕、咖喱角，餐具採用竹編籃上放有牛皮紙盛放餐點，為在地常見的包裝法。食物方面椰漿飯粒粒分明、口味偏重，還吃得到一般大馬餐廳難見的沙爹雞肉串。
雖然沙爹口感相較當地偏軟嫩，但配著黃瓜、壓制米飯的吃法，仍是懷念大馬小吃時的嘗鮮選項。由於內用區位置極少，建議最多兩人成行，或致電外帶，會吃得更加享受喔！
地址：台北市中正區羅斯福路3號（台電大樓站4號出口）
營業時間：1130-1430、17:30-21:00（週一公休）
吧生仔碌碌｜必點：沙爹火鍋、炸釀豆腐
全台唯一的沙爹火鍋「吧生仔碌碌」結合大馬街邊小吃「碌碌（Lok Lok）」及「沙爹朱律（Satay Celup）」，走入店內就有整台「碌碌餐車」映入眼簾，備料區共有超過一百種食材串任選，拿想吃的食物放到桌上的火鍋汆燙即可，適合人多聚餐，若一個人也可選擇在餐車前站著享用，徹底還原大馬美食文化。除了花生香四溢的「沙爹朱律火鍋」，單點類的「炸釀豆腐」中首推炸南乳豬肉，味道令人念念不忘。
詳細吃法及收費介紹：全台獨有「大馬道地沙爹火鍋」站著也能吃、100種食材串任選
地址：台北市中正區羅斯福路3段284巷13號1樓（捷運公館站4號出口）
營業時間：1700-2130（週一公休）
池先生｜必點：椰漿飯、瓦煲雞飯
「池先生」屬於推薦的5家餐廳中名氣最高的大馬料理專賣店，備受學生群喜愛，目前在台北有兩家分店。若想一次體驗多款馬來西亞本土食物，非「池先生」莫屬，因為老闆不定時會推出新菜色，除了有最基本的椰漿飯、肉骨茶、叻沙，還有數種雞飯、雲吞麵、檳城蝦麵、福建炒麵等。椰漿飯中最靈魂的亮點為參芭辣椒醬，對馬來西亞人也許不夠辣，但整體味道仍有種魔力，想家時就會想吃。喜愛雞飯的人，除了有海南雞飯，不妨試試瓦煲雞飯，黑醬油的加持下每口超滿足。
值得一提的是，池先生過年期間一路營業至元宵，無法回家過年的馬來西亞人能揪團一起回味家鄉味。公館店亦會於除夕至大年初三，限量提供大安總店限定的炒粿條和滑蛋河，增加用餐選擇。
大安店地址：台北市大安區復興南路二段385號（捷運科技大樓站）
營業時間：平日1130-1500、1700-2030，假日1130-2030（週一公休）
公館店地址：台北市中正區羅斯福路三段284巷10號（捷運公館站4號出口）
營業時間：平日1130-1530、1700-2045，假日1130-2045（週一公休）
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