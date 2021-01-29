2021賞櫻必追！北部「5大賞櫻熱點」一次看　陽明山、拉拉山變身粉嫩國度

去年年尾到今年年初台灣山頭染成一片雪白北國世界，久違的雪景讓不少民眾超驚喜，即將迎接初春，代表粉嫩嬌滴的櫻花季即將到來，小編整理北部5大賞櫻熱點，從台北一路到新竹都有浪漫唯美的粉色世界，估計將從2月綻放至4月。受到疫情干擾無法出國賞櫻，台灣其實也很不少媲美國外等級的賞櫻景觀，不妨提早規劃行程感受大自然初春的氣息。

平菁街42巷花海最佳花期落在本週，預計10天內皆能賞見最美櫻花。圖／網友黃安興授權、網友王增寶授權

最佳賞櫻時間：2月初至3月底

陽明山被稱為是台北人的後花園，一年四季都有不同種類的百花盛開，除了海芋、繡球花以及秋冬必賞的芒草花海外，2月至3月則是年度重頭戲櫻花季。根據不同時節，從2月份的昭和櫻、3月初吉野櫻接棒綻放，還有寒櫻、八重櫻交錯盛開，不同種類的櫻花色系將陽明山妝點成最夢幻國度。其中最熱門賞櫻景點就屬「平菁街42巷」，復古的場景與大片櫻花海相當合拍，宛如踏入韓劇的場景一般浪漫。

陽明山櫻花季即將開跑，圖為去年3月花況。 圖／IG網友ritazhaoxxi授權

新北賞櫻景點／淡水天元宮

最佳賞櫻時間：2月中下旬至3月底

「淡水天元宮」是北部最熱門的賞櫻景點之一，以天元宮為中心向外綻放的三色櫻相當壯觀，今年因冬季氣溫低，花況極佳，目前已經有8成櫻花綻放，替淡水地區注入絢麗的場景。除了三色櫻外，遊客也能觀賞到山櫻花、吉野櫻！不過今年因疫情因素，廟方維持與去年相同的態度，不鼓勵民眾前來賞花，近期也將採取管制措施避免群聚集會。

淡水天元宮櫻花季已悄悄展開，圖為1/29花況。 圖／IG網友_____.daily.k授權

「淡水天元宮」是北部最熱門的賞櫻景點之一，圖為去年3月拍攝。 圖／IG網友plant_hui授權

新北賞櫻景點／三峽大熊櫻花林

最佳賞櫻時間：1月至4月

「三峽大熊櫻花林」是新北賞櫻熱點之一，園區種植超過4300棵櫻花樹，品種包括三色寒櫻、八重櫻、富士吉野櫻、墨染、染井吉野櫻等，種類相當多元。從元旦至元月底，800顆三色寒櫻齊力綻放，緊接著臺灣八重櫻、福爾摩沙櫻、武陵農場紅粉佳人香水櫻總數多達2000顆的櫻花樹接力盛開至2月底，之後上千顆吉野櫻將美到四月初，讓民眾從元旦一直到4月都有櫻花可以賞。值得注意的是，三峽大熊櫻花林屬於私人園區，入園需付入場費100元， 幼兒園（含）以下免收。

三峽大熊櫻花林櫻花已綻放，圖為1/26花況。 圖／三峽大熊櫻花林臉書粉專

三峽大熊櫻花林櫻花綻放8成，圖為1/27花況。 圖／三峽大熊櫻花林臉書粉專

桃園賞櫻景點／拉拉山恩愛農場

最佳賞櫻時間：2月中至3月

桃園拉拉山今年好熱鬧！因寒流襲台，拉拉山年初變身雪白世界，積雪厚達20公分吸引不少民眾上山賞雪。而位於拉拉山上的恩愛農場是桃園熱門賞櫻景點，園區面積達4公頃，種植的櫻花品種包括富士櫻與日本千島櫻，每當櫻花季到來，一顆顆粉嫩櫻花綻放與遠方山景相映成趣，散步其中不只愜意也舒心。拉拉山恩愛農場不只能夠賞櫻， 園區內還有露營地、觀光果園等設施，非常適合親子出遊。

圖／拉拉山 恩愛農場粉專授權

圖／拉拉山 恩愛農場粉專授權

新竹賞櫻景點／八五山甜柿森林露營區

最佳賞櫻時間：2月中以後

新竹的「八五山甜柿森林露營區」是近年來相當熱門的賞櫻景點，去年因台灣人氣偶像曾之喬造訪而爆紅，每年2月中左右是最佳賞櫻時間，園區內的富士櫻就種植在木棧道平台周邊，遊客能輕易與大片的粉嫩櫻花花海合影，夢幻到好不真實，不少遊客更直呼簡直就是日本！

八五山甜柿森林露營區是新竹熱門賞櫻景點，人氣偶像曾之喬去年造訪爆紅。 圖／取自曾之喬IG

八五山甜柿森林露營區將於近期迎接櫻花季，圖為去年2月花況。 圖／八五山甜柿森林露營區臉書粉專

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