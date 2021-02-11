快訊

整理包／地王必拜、股民最愛！盤點北中南20大超靈驗財神廟 金牛年好運全部拜起來

檢舉達人春節不休假 返鄉團聚小心被盯上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

史努比、蠟筆小新、鬼滅之刃免費拍！台北5大「免門票展覽」新年必逛　下雨也不怕

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／新光三越提供、華山1914文化創意產業園區
圖／新光三越提供、華山1914文化創意產業園區

留在北部過年卻尚未有頭緒能去哪裡玩嗎？今天為大家盤點台北5大人氣特展，不僅統統免門票能美拍打卡，若碰上雨天也不怕行程泡湯，還能帶走超萌史努比、蠟筆小新甚至2020最夯鬼滅之刃的周邊，絕對是大小朋友都會愛的2021走春好去處！

圖／新光三越提供
圖／新光三越提供

史努比70周年展 台北最終場

圖／新光三越提供
圖／新光三越提供

史努比粉絲去過還想再去一次！「PEANUTS花生漫畫-70周年巡迴展」台北最終場1月進駐新光三越台北南西店，3/7前都能免費入場，搶拍展區的金色史努比公仔、光影拍照區及PEANUTS花生漫畫各年代角色樣貌與場景。而現場除了販售限量周邊，像是各式公仔、史努比抱枕等，還有巨型扭蛋機，並設有姓名貼機和紀念軍牌機，能夠親自製作專屬紀念品。

圖／新光三越提供
圖／新光三越提供

地點：新光三越台北南西店 一館9F活動會館
展期：即日起至3/14 10:00-18:00（2/11除夕休館一日）

蠟筆小新30周年期間限定商店

圖／蠟筆小新甜點世界大冒險30周年期間限定商店
圖／蠟筆小新甜點世界大冒險30周年期間限定商店

甫一登場就引起排隊熱潮的「蠟筆小新30周年期間限定商店」，位於台北松山文創園區，以甜點世界大冒險為主題，打造占地260坪超萌場景及5大遊戲關卡，免門票即可入場。30週年快閃店內設有2.5米高的「康達姆機器人扭蛋機」、巨型「蠟筆小新咖啡杯造景」等，另有「糖果彈珠台」、「水果泡泡糖」、「巨型甜甜圈」、「旋轉咖啡杯」、「彩虹棒棒糖」等遊戲區，現場也販售官方原創商品及台灣獨家品項，包含小白款衛生紙套、小新泡麵碗、松菸限定款擋泥板等逾300款商品，鐵粉必衝！

地點：台北市信義區光復南路133號（松山文創園區 北向製菸工廠）
展期：即日起至3/1　10:00-18:00（2/11除夕休館一日）
注意事項：遊戲關卡每項費用100元，每通關一次即可蒐集關卡章，每關可獲得過關盲盒小禮物，若全數通關即可憑遊戲票卷根額外獲得限量「65公分蠟筆小新大玩偶」或「雙面絨毛毯」二選一。

鬼滅之刃 全集中路跑限定快閃店

圖／華山1914文化創意產業園區
圖／華山1914文化創意產業園區

堪稱全台最大「鬼滅之刃快閃店」日前快閃華山1914文創園區，其中最受矚目的莫過於3米高Q版禰豆子，限定店亦同步販售各式鬼滅角色造型玩偶、絨毛吊飾以及超限量鬼滅套餐，超過30款台灣獨家新品讓粉絲買到手軟。

地點：台北市中正區八德路一段1號（華山1914文創園區 中5B館）
展期：即日起至3/14 10:00-18:00（2/11除夕休館一日）

「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展

圖／台北探索館官網
圖／台北探索館官網

黃阿瑪駕到！去年8月開展的「黃阿瑪相遇1920臺北市」展覽備受好評，特別延長展出至2/27，讓來不及參觀的貓奴們能夠把握時機，免費參訪變身復古人物的黃阿瑪及1920懷舊場景，拍一波黃阿瑪與後宮六貓大型背板。此外，活動期間只要在展區集滿7枚紀念戳章，即可至一樓服務台兌換一張2021全新版悠遊卡貼，每日限量瑪民們務必收藏！

地點：台北市市府路1號（台北探索館1、2樓）
展期：即日起至2/27 09:00-17:00（2/10-2/15小年夜至年初四休館）

好想兔5週年快閃店

圖／好想兔五週年快閃
圖／好想兔五週年快閃

聯合數位文創與Fandora攜手舉辦「有點市x Fandora 角色旗艦店」，首場以台灣人氣LINE貼圖「好想兔」為主角，推出「好想兔5週年快閃-好想邀你來作客」，並用「宅在家」主題公開好想兔家中的五個房間，包含看得到1米大好想兔玩偶的客廳、練歌房浴室等，每個造景都療癒指數破表，讓粉絲實際造訪拍到手機沒電！另外現場販售折疊露營椅、舒眠頸枕、棒球帽、腳踏墊等超過百項商品，讓鐵粉準備將可愛兔兔帶回家。

圖／有點市臉書專頁
圖／有點市臉書專頁

地點：台北市信義區菸廠路88號（松菸文創園區 南向辦公廳舍1樓）
展期：即日起至2021/3/21(2/11除夕休館)
時間：週一至週四11：00-18：00；週五六日及例假日10：00-18：00

加碼：高雄「水豚君療癒時光期間限定店」

圖／夢時代提供
圖／夢時代提供

除了台北5大特展，高雄夢時代也有呆萌水豚君能夠輕鬆拍、盡情逛。「水豚君療癒時光期間限定店」現場設有「水豚君の紓壓溫泉」免費打卡，更集結生活用品、文具、各種大小的玩偶公仔超過800款周邊商品，像是全台首賣的「水豚君雙層隔熱杯」、春節應景的「福氣水豚君玩偶」、「水豚君紅包袋」都是快閃店必看亮點。

水豚君療癒時光期間限定店

地點：高雄市前鎮區中華五路789號（統一時代百貨高雄店1樓）
展期：即日起至2/22

圖／夢時代提供
圖／夢時代提供

延伸閱讀：

專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」

在家掌握即時花況！ udn旅遊ｘFunliday「2021全台追櫻地圖」正式上線

南部首家「客美多咖啡」即日開幕！全台最大門市在台南，挑高6.9米＋歐式原木店裝美翻

展覽 大台北旅遊 華山文創園區

相關新聞

台北8大伴手禮精選！小潘鳳梨酥、海邊走走、犁記...草莓大福也超誘人

從台北返鄉，該帶什麼伴手禮？在你苦惱的時候，窗外飄過老字號的老天祿、國民品牌快車肉乾、人氣伴手禮店家海邊走走，原來台北有這麼多伴手禮名店！歷史老店和爆紅新品都有，鎖定下面的台北伴手禮介紹，把台北必買伴手禮都買齊吧～

史努比、蠟筆小新、鬼滅之刃免費拍！台北5大「免門票展覽」新年必逛　下雨也不怕

留在北部過年卻尚未有頭緒能去哪裡玩嗎？今天為大家盤點台北5大人氣特展，不僅統統免門票能美拍打卡，若碰上雨天也不怕行程泡湯，還能帶走超萌史努比、蠟筆小新甚至2020最夯鬼滅之刃的周邊，絕對是大小朋友都會

北部「5間馬來西亞料理」推薦！大馬僑生想家必吃家鄉味：萬得富乾肉骨茶、池先生椰漿飯...

受新冠疫情影響，全球各國許多留學或在海外工作的遊子都無法回家過年，相信亦有不少留台的馬來西亞僑生是首次在台灣度過農曆新年。今天為大家公佈編輯的私房口袋名單，盤點北部5家高CP值的大馬料理，並精心分享各

台北文青風走春！ 泡咖啡廳、看展覽 「華山&松菸」美食及小店推薦

周末不想出遠門卻不知道要去哪裡嗎？想看場近期電影或當紅展覽、或是泡在咖啡廳裡享受閱讀時光，那就來一趟文青之旅吧！台北有許多文青必去景點，但是該逛什麼？吃什麼？拍什麼？本篇小編就要來告訴你！

Muying帶路深度遊台北／羅曼蒂克之旅 情人過年這樣玩

走春，你想怎麼玩？尤其今年情人節適逢過年，跟著達人規劃完美一日遊，找到專屬你的台北之旅吧！

過年不怕塞車！北部12大走春景點　銀河仙境、鱷魚島美到想即刻出發

受夠每年出門走春總是塞塞塞嗎？過年大家往中南部去，留在北部或北上過年的朋友們，好好享受一下不壅擠的春節，一起看看12個美到讓你離開被窩的北部過年走春景點吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。