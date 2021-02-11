史努比、蠟筆小新、鬼滅之刃免費拍！台北5大「免門票展覽」新年必逛　下雨也不怕

留在北部過年卻尚未有頭緒能去哪裡玩嗎？今天為大家盤點台北5大人氣特展，不僅統統免門票能美拍打卡，若碰上雨天也不怕行程泡湯，還能帶走超萌史努比、蠟筆小新甚至2020最夯鬼滅之刃的周邊，絕對是大小朋友都會愛的2021走春好去處！

圖／新光三越提供

史努比70周年展 台北最終場

圖／新光三越提供

史努比粉絲去過還想再去一次！「PEANUTS花生漫畫-70周年巡迴展」台北最終場1月進駐新光三越台北南西店，3/7前都能免費入場，搶拍展區的金色史努比公仔、光影拍照區及PEANUTS花生漫畫各年代角色樣貌與場景。而現場除了販售限量周邊，像是各式公仔、史努比抱枕等，還有巨型扭蛋機，並設有姓名貼機和紀念軍牌機，能夠親自製作專屬紀念品。

圖／新光三越提供

地點：新光三越台北南西店 一館9F活動會館展期：即日起至3/14 10:00-18:00（2/11除夕休館一日）

蠟筆小新30周年期間限定商店

圖／蠟筆小新甜點世界大冒險30周年期間限定商店

甫一登場就引起排隊熱潮的「蠟筆小新30周年期間限定商店」，位於台北松山文創園區，以甜點世界大冒險為主題，打造占地260坪超萌場景及5大遊戲關卡，免門票即可入場。30週年快閃店內設有2.5米高的「康達姆機器人扭蛋機」、巨型「蠟筆小新咖啡杯造景」等，另有「糖果彈珠台」、「水果泡泡糖」、「巨型甜甜圈」、「旋轉咖啡杯」、「彩虹棒棒糖」等遊戲區，現場也販售官方原創商品及台灣獨家品項，包含小白款衛生紙套、小新泡麵碗、松菸限定款擋泥板等逾300款商品，鐵粉必衝！

地點：台北市信義區光復南路133號（松山文創園區 北向製菸工廠）展期：即日起至3/1 10:00-18:00（2/11除夕休館一日）注意事項：遊戲關卡每項費用100元，每通關一次即可蒐集關卡章，每關可獲得過關盲盒小禮物，若全數通關即可憑遊戲票卷根額外獲得限量「65公分蠟筆小新大玩偶」或「雙面絨毛毯」二選一。

鬼滅之刃 全集中路跑限定快閃店

圖／華山1914文化創意產業園區

堪稱全台最大「鬼滅之刃快閃店」日前快閃華山1914文創園區，其中最受矚目的莫過於3米高Q版禰豆子，限定店亦同步販售各式鬼滅角色造型玩偶、絨毛吊飾以及超限量鬼滅套餐，超過30款台灣獨家新品讓粉絲買到手軟。

地點：台北市中正區八德路一段1號（華山1914文創園區 中5B館）展期：即日起至3/14 10:00-18:00（2/11除夕休館一日）

「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展

圖／台北探索館官網

黃阿瑪駕到！去年8月開展的「黃阿瑪相遇1920臺北市」展覽備受好評，特別延長展出至2/27，讓來不及參觀的貓奴們能夠把握時機，免費參訪變身復古人物的黃阿瑪及1920懷舊場景，拍一波黃阿瑪與後宮六貓大型背板。此外，活動期間只要在展區集滿7枚紀念戳章，即可至一樓服務台兌換一張2021全新版悠遊卡貼，每日限量瑪民們務必收藏！

地點：台北市市府路1號（台北探索館1、2樓）展期：即日起至2/27 09:00-17:00（2/10-2/15小年夜至年初四休館）

好想兔5週年快閃店

圖／好想兔五週年快閃

聯合數位文創與Fandora攜手舉辦「有點市x Fandora 角色旗艦店」，首場以台灣人氣LINE貼圖「好想兔」為主角，推出「好想兔5週年快閃-好想邀你來作客」，並用「宅在家」主題公開好想兔家中的五個房間，包含看得到1米大好想兔玩偶的客廳、練歌房浴室等，每個造景都療癒指數破表，讓粉絲實際造訪拍到手機沒電！另外現場販售折疊露營椅、舒眠頸枕、棒球帽、腳踏墊等超過百項商品，讓鐵粉準備將可愛兔兔帶回家。

圖／有點市臉書專頁

地點：台北市信義區菸廠路88號（松菸文創園區 南向辦公廳舍1樓）展期：即日起至2021/3/21(2/11除夕休館)時間：週一至週四11：00-18：00；週五六日及例假日10：00-18：00

加碼：高雄「水豚君療癒時光期間限定店」

圖／夢時代提供

除了台北5大特展，高雄夢時代也有呆萌水豚君能夠輕鬆拍、盡情逛。「水豚君療癒時光期間限定店」現場設有「水豚君の紓壓溫泉」免費打卡，更集結生活用品、文具、各種大小的玩偶公仔超過800款周邊商品，像是全台首賣的「水豚君雙層隔熱杯」、春節應景的「福氣水豚君玩偶」、「水豚君紅包袋」都是快閃店必看亮點。

水豚君療癒時光期間限定店

地點：高雄市前鎮區中華五路789號（統一時代百貨高雄店1樓）展期：即日起至2/22

圖／夢時代提供

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