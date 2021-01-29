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天冷吃鍋補身！南京復興「粵式豬肚煲火鍋」吃進香港回憶

聯合新聞網 / 行遍天下
胡椒豬肚雞鍋冬天喝最對味，喝一碗身體都暖了起來！
胡椒豬肚雞鍋冬天喝最對味，喝一碗身體都暖了起來！

【圖／文：行遍天下】

不能出國旅遊時，就找間粵式火鍋店，回味冬日香港風情吧！人氣美食旅遊部落客斑比喜歡和朋友聚餐吃火鍋，她推薦「火鍋106粵式豬肚煲鍋」，胡椒豬肚雞鍋湯頭獨特，還有香港道地的馬蹄竹蔗水。

大骨湯熬煮40小時　原味湯頭就很對味

招牌胡椒豬肚雞鍋湯頭濃郁，由豬大骨、雞骨、蔬果熬煮40小時以上而成，呈現濃郁香醇的乳白色湯頭，搭配反覆煮、洗三次完全去腥的豬肚和雞肉，上桌時，先喝原味湯頭，再依個人口味調整胡椒濃淡。

胡椒豬肚雞鍋裡有煮得軟嫩的豬肚和雞肉，豬肚經過反覆3次煮、洗去腥。
胡椒豬肚雞鍋裡有煮得軟嫩的豬肚和雞肉，豬肚經過反覆3次煮、洗去腥。

班比美食旅遊推薦　自製手工蛋餃、芋頭丸還有花雕煲仔飯

肉品品質佳，不用加醬料就很好吃。斑比推薦配料必點店家自製的手工蛋餃和芋頭丸、娃娃菜，新推出的千張豆腐紙口感也很特別。再點份花雕煲仔飯，火鍋106的每一份煲仔飯都是直接用生米煮成熟飯，現點現做，需等約15分鐘，上桌時，再桌邊服務拌進青蔥和花雕酒嗆香，煲仔飯帶點鍋巴和淡淡酒香。

店家自製的手工蛋餃皮薄餡多，蛋皮還煎得帶有淡淡的焦香。
店家自製的手工蛋餃皮薄餡多，蛋皮還煎得帶有淡淡的焦香。

薄如紙片的千張豆腐紙輕輕涮一下吸飽湯汁，滑潤入口即化，是店家最新推出的產品。
薄如紙片的千張豆腐紙輕輕涮一下吸飽湯汁，滑潤入口即化，是店家最新推出的產品。

生米直接煮成熟飯的花雕煲仔飯，上桌在淋上花雕酒，超香！
生米直接煮成熟飯的花雕煲仔飯，上桌在淋上花雕酒，超香！

不能出國　火鍋106吃得到香港的旅遊回憶

馬蹄竹蔗水則是讓斑比想起在香港旅遊的回憶，火鍋106將甘蔗、玉米、紅蘿蔔、荸薺、茅根等食材洗得非常乾淨，煮熟後再浸泡一天，不用另外加糖，馬蹄竹蔗水就能喝得到食材天然的甘甜。

馬蹄竹蔗水清甜解膩，來店必點！
馬蹄竹蔗水清甜解膩，來店必點！

106粵式豬肚煲鍋的店面簡單雅致，適合朋友家庭聚餐。
106粵式豬肚煲鍋的店面簡單雅致，適合朋友家庭聚餐。

　

店家介紹

火鍋106粵式豬肚煲鍋南京總店

地址：台北市中山區南京東路三段12號

電話：02-2507-1135

網址：www.hotpot106.com.tw

營時：11:30∼23:00

價位：胡椒豬肚雞鍋小鍋380元、花雕煲仔飯大份250元、招牌手工蛋餃150元、芋頭丸120元、馬蹄竹蔗水一壺180元，需一成服務費

　

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