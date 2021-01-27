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搭公車賞櫻花巷！陽明山「平菁街櫻花」大爆發，最佳花期＋拍攝亮點＋交通攻略

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
平菁街42巷花海最佳花期落在本週，預計10天內皆能賞見最美櫻花。圖／網友黃安興授權、網友王增寶授權
平菁街42巷花海最佳花期落在本週，預計10天內皆能賞見最美櫻花。圖／網友黃安興授權網友王增寶授權

北市最夯追櫻聖地花都開好了！位於士林區的陽明山平等里平菁街一直是櫻花熱點，今年照例領軍北部櫻花景點夢幻盛放，吸引大批花控、攝影玩家搶拍。目前現場已迎來最美粉色風暴，預計本週末為絕佳賞花期，但截至2月初都能盡情美拍。

圖／網友黃安興授權
圖／網友黃安興授權
圖／網友王增寶授權
圖／網友王增寶授權

只要導航平菁街櫻花巷，由士林區至善路3段71巷開往陽明山，沿路即可賞見綻放的櫻花，而平菁街42巷住宅內的櫻花在近期好天氣加持下，滿開炸出粉色花瀑，飽滿的粉嫩花苞配著建築墻面，亦構成別有風味的畫面。

圖／網友黃安興授權
圖／網友黃安興授權
圖／網友黃安興授權
圖／網友黃安興授權

攝影好手也建議，若想避開人潮，盡可能一大早抵達，較有機會拍到空景。值得一提的是，不論晴天陰天，按照偏好角度皆能拍出唯美畫面，若雨天積水還可藉機攝下「櫻花之鏡」，人像入鏡時穿著相似色系的服裝也超加分呢！

圖／網友黃安興授權
圖／網友黃安興授權
圖／網友王增寶授權
圖／網友王增寶授權

如果擔心停車位難求，其實也可善用公共運輸抵達。民眾可選擇搭至「捷運劍譚站」或「捷運士林站」，轉乘303公車搭至倫仔尾站，或選擇小19公車搭至福德祠站下車，步行數分鐘即可到訪目的地。後續賞完櫻花還能搭配通往公館里的「狗殷勤古道」一併順遊，來場健行旅程。

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