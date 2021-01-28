陽明山花季開跑！夢幻櫻花率領白色海芋、繡球花綻放　賞花攻略一次看

說到賞花你會想到哪裡？離市區近、花季又長的陽明山想必是不少人的首選地！陽明山不只有春天會百花盛開，2～3月有櫻花、3～4月的海芋、5～7月有繡球花，10～12月則是芒草，陽明山上一年四季都有花季可以賞！○花、○花幾月開～一起解鎖陽明山花季的攻略資訊！

交通方式

自行開車

從台北市區出發：中山北路五段→右轉中正路→仰德大道→接仰德大道→陽金公路上山

走高速公路：中山高速公路北上→重慶北路交流道25公里處，台北出口下→重慶北路四段→右轉中正路→接仰德大道→陽金公路上山

小編小提醒：仰德大道路口每逢連續假日及週休二日會有小客車交通管制，從8:00–15:00，建議假日前來的旅客可以搭乘公車上山！或是改從石牌路一路直走→行義路左轉上山，也可將車停在山下停車場，再搭公車上山；另外冬季的陽明山上有降雪可能，記得配合路口管制加裝雪鍊喔。

大眾運輸

陽明山花季賞花專車路線資訊

花季專車124：陽明山–第二停車場–竹子湖派出所–小油坑

花季專車125：花鐘–陽明山站

花季專車130：陽明山國家公園管理處–花鐘–陽明書屋

花季專車131：第二停車場–花鐘–陽明書屋–竹子湖

台鐵

搭乘台鐵至「台北站」下車，轉乘260公車至終點站即抵。

台北捷運

搭乘台北捷運淡水線至「劍潭站」下車，轉乘紅5公車至終點站即抵陽明山 ，或搭至「北投站」下車，轉乘小9公車及129公車至「陽明公園服務中心站」下車。

櫻花季

櫻花季。 圖／shutterstock

陽明山可以說是台北賞櫻的絕佳景點，2到3月花季期間可以看到多品種的櫻花，有寒櫻、八重櫻、昭和櫻、吉野櫻，開花順序大約是2月初八重櫻→2月中昭和櫻→3月初吉野櫻，也有部分會交錯盛開，各種粉櫻色深淺錯落，非常夢幻。其中櫻花步道「平菁街42巷」更是熱門打卡地點，每年的花季都吸引上萬名花迷前來朝聖。

花季時間

2到3月

最佳賞花地點

陽明公園、平菁街、花卉試驗中心

推薦行程路線

花鐘→陽明公園→平菁街→花卉試驗中心

花卉試驗中心

花卉試驗中心。 圖／Flickr

上了陽明山，不知道去哪賞花的話，不妨可以走訪花卉試驗中心，這裡很多公車路線都有停靠，交通方便。園內除了花草、蕨類，還有裝置藝術和步道，很適合隨意走走拍照，約一個小時左右可以逛完。

營業時間：08:00–17:00

地址：台北市士林區仰德大道四段175巷32號

2021陽明山花季

2021陽明山花季。 圖／台北市政府公園處陽明山花季

時間：2021年2月5日—3月21日

地點：陽明公園

海芋季

海芋季。 圖／IG, suanibaby

你可能見過黃色、橙色、粉色的海芋，陽明山上的海芋則以白色海芋為主，每年3月到5月的花季，白色海芋大朵大朵盛開，為陽明山帶來浪漫氣氛，小編每次海芋季都會去採一盆，擺在家裡氣氛能瞬間高雅起來XD推薦大家賞完海芋可以順遊附近的蓬萊米原種田故事館、竹子湖觀景台等景點，夜晚從觀景台向山下俯瞰，台北的璀璨夜景一眼盡收～

花季時間

3月到5月（最佳花期為３月底到４月）

最佳賞花地點

竹子湖（海芋大道、頂湖兩處）

推薦行程路線

蓬萊米原種田故事館→竹子湖周邊花田→竹子湖觀景台／陽明山山上茶館

竹子湖。 圖／Wikipedia

全台灣最大的海芋田！竹子湖是個位在大屯山、七星山與小觀音山之間的小谷地，也是陽明山很重要的景點，從陽金公路行經竹子湖派出所即可抵達。除了賞花之外，遊客也可以親自體驗「採海芋」的樂趣，竹子湖一帶的部分花田可以讓遊客下田採花，採一大把6~7支海芋僅需台幣約一百塊錢，是走訪陽明山不可錯過的體驗活動～

小編小提醒：將海芋帶回家後，透過時常換水、加冰塊降溫、剪莖等方式，海域可以維持長達十天不枯萎喔。

繡球花季

繡球花季。 圖／shutterstock

夏初一到，就是陽明山繡球花盛放的季節啦！一球球超大顆的繡球花，不管從哪個角度拍人都能瞬間縮小，浸在花田中就像踩入童話世界，繽紛的品種和花色讓人不管是不是少女都心花朵朵開❤ 陽明山繡球花最特別的是每間繡球花園都會有不同的景觀裝飾及花色，例如大梯田花卉生態農園走的是網美風格，高家水車寮則有隨便拍隨便好看的繡球花牆，只能說一天跑個兩三家花園是必須的

花季時間

5月初到7月中（5、6月為最佳賞花時間）

最佳賞花地點

高家水車寮、曹家花田香、財福繡球花園

推薦行程路線

任選尬意的兩、三間繡球花園

芒草季

芒草季。 圖／Flickr

提到芒草勢必會想到「草山」陽明山啦！每年秋季的芒草盛會，超適合和三五好友上山外拍，陽明山上的芒花每年都大片大片盛開，在風的吹拂下就像米金色的海浪襲來。全台拍芒草的景點這麼多，陽明山上的有什麼特別呢？除了一般的米色芒草，由於陽明山是火山地質，擎天崗、小油坑一帶的芒花會因為吸收了硫磺而呈現特殊的淡紅色彩，拍膩了一般的芒草，不妨來陽明山秋遊賞花～

花季時間

10月到12月（11月為最佳賞花時間）

最佳賞花地點

擎天崗大草原、七星山步道、冷水坑、魚路古道（金包里大路步道）

推薦行程路線

擎天岡→冷水坑步道／大屯主峰步道→牛奶湖（秋冬最適合泡溫泉啦❤）→夢幻湖

其他花季

陽明山除了上述的花季，一年四季也有多種花卉盛開，有杜鵑、茶花、桃花、葉牡丹、華八仙等，不管是看準花季上山，或是興致一來就出發都很適合！

杜鵑

杜鵑。 圖／shutterstock

陽明山上除了有一般常見的粉色杜鵑外，還有磚紅色的金毛杜鵑，花季從3月一路開到10月，是台灣野生杜鵑中花期最長的一種。

花季時間：

杜鵑：3月中到4月中

金毛杜鵑：3月到10月

最佳賞花地點：陽明公園

茶花

茶花。 圖／shutterstock

花季時間：1月初到1月中（花期很短，賞花要把握時機！）

最佳賞花地點：陽明公園、杜鵑茶花園、前山公園、花卉試驗中心

華八仙

華八仙。 圖／IG, huiling6774

花季時間：1月到3月

最佳賞花地點：中興路、前山公園、陽明公園

原來陽明山賞花不只是春季限定，一年四季來陽明山都能收獲不同的風景，推薦大家可以先賞花，再到周邊的小油坑、擎天崗、夢幻湖等陽明山必訪景點順遊。往陽明山上的公車班次密集，輕鬆便能遠離市區塵囂，作為假日輕旅行最適合不過了！

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