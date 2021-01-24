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秒飛京都！新店咖啡廳「綠河」試營運狂洗版IG　日本街頭景色+旋轉樓梯超好拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@tiffany.1103授權、IG@bamboo716授權、IG@knb_bangning授權
圖／IG@tiffany.1103授權IG@bamboo716授權IG@knb_bangning授權

咖啡廳愛好者一定知道這家！新北市新店河提旁有家新登場的絕美咖啡廳「綠河」，兩層樓高的建築走日系路線，搭配馬路隨手拍彷彿置身京都，甫一試營運就吸引大批人潮朝聖，成為洗版IG的話題寵兒。

圖／IG@bamboo716授權
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「綠河」隱身於新店較不明顯的路段，但偏遠的位置仍不影響粉絲遠道而去，只為一睹猶如秒飛日本旅遊的景致。從戶外可見混搭木色調的雙層日式老屋，單拍已有日本風情，走在斑馬線一併入鏡則像是日本街道場景，人氣最高打卡亮點立馬納入囊中，根據天氣及調色還能呈現不同氛圍的畫面。

圖／IG@tiffany.1103授權、IG@knb_bangning授權
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圖／IG@bamboo716授權
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店內裝潢充斥木造設計，亦掛有精緻的燈光吊飾，環境舒適，一樓簡約的灰色墻磚、特色旋轉階梯皆能自由美拍，但由於整修尚未完工，目前僅提供二樓座位區，木質拉門外的陽台處還能遠眺新店溪，視野極佳。

圖／IG@knb_bangning授權
圖／IG@knb_bangning授權

「綠河」主要販售手沖咖啡、茶飲，亦有黑糖拿鐵、奶油冰滴、草莓氣泡飲等特色飲品，甜點則供應草莓戚風蛋糕、巴斯克乳酪蛋糕、草莓烏龍茶乳酪蛋糕等，備受歡迎且每日限量，不少人造訪都已完售只得撲空，建議甜點控一早前往，或是待未來正式開幕後再去嚐鮮囉！

綠河

地址：新北市新店區環河路100號
營業時間：11:00-20:00（試營運期間每週二公休，後續若有調整以官方為準）
消費方式：每人低消一杯飲品，用餐限時2小時

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