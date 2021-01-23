搭捷運就能到！台北士林「平地雪、梅花隧道」美炸　2大免費賞梅地最新花況一覽

1月中旬邁入最佳賞梅時期，全台各地梅花正把握花期盛放中。除了有中南部搭配遼闊山景的梅花景點，今天要跟大家分享北部最親民的免費賞梅聖地，只要搭至「捷運士林站」，由1號出口步行約十分鐘即可抵達。花況極佳時場景顯得特別耀眼，2處距離相近還可一併順遊，美照庫存準備更新！

志成公園

圖／編輯葉穎樂攝

志成公園座落於士林中正路，為近幾年人氣躥升的賞梅打卡熱點，每逢花期吸引許多攝影好手前去搶拍，而中國風的庭園隔墻更是一大亮點。志成公園目前花況極佳，位於草地上的老梅樹花苞炸裂，加上後方古風的造景入鏡，為畫面增添詩意。若站在樹下，由下往上拍，花海顯得更為壯觀，雪白的花朵彷彿下起了平地雪，隨拍隨美。

圖／編輯葉穎樂攝

士林官邸

圖／編輯葉穎樂攝

士林官邸就位於志成公園對面，占地超過9公頃，官邸正館外的地點統統開放免費參觀，適合大小朋友踏青。除了每年11月最受矚目的主題菊花展，玫瑰園亦是熱門賞梅地，早前元旦搶先開花，目前仍有數棵梅樹盛開得較為漂亮，藉由角度仍可拍出美炸的新照片。

圖／編輯葉穎樂攝

玫瑰園兩側種有多棵一字排開的梅花樹，形成約2至3條梅花隧道，點點梅花打造出延伸感。若選擇造訪，建議一早前往，或避開中午至下午烈日高空的時段，才能拍出亮眼美拍。

圖／編輯葉穎樂攝

區域內也有楓林步道適合散散步，隨處也可看見繽紛療癒的花園景觀，亦有涼亭可以歇息，偷得半日閒，走出園區還有落羽松可賞，可謂名副其實的台北人後花園。提醒大家除了拍照想露臉時短暫摘下口罩，其餘時間仍要勿忘隨時做好防疫措施喔！

圖／編輯葉穎樂攝

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