走入龍貓森林的家！新北山中秘境「石屋老宅咖啡」一週只開兩天
【圖／文：行遍天下】
冬日多雨的北部山區，常常在一早就嘩啦啦地驟然降下又沉又密的雨水，在這霧季裡，沿著一重又一重、彎彎曲曲的山徑，在濛濛地雲海中，路過陽金公路約7公里處，忽然有種伴山而生的感覺，一間在縷縷迷霧之中的老宅石頭屋正點著燈，彷若發現小時候總幻想著在《龍貓》森林裡的家，擁有自己的秘密基地那般的夢幻驚喜。
分享山村故事的美好空間
石頭厝的老屋，有年代感的溫馨暖調空間，舒適地像是在家中客廳，是這幾年在本地執行生態聚落與社區規劃的Camel與汪汪，為這處在魚路古道旁的老屋注入新活水，所創造的一處交誼場所咖啡吧。
靦腆訴說很愛金山三重橋傳統山村的生活步調，而由原先只是到此參與農村營造計畫，和在地農民合作推廣農村體驗活動及用友善土地的方式進行農事，並同時在輔仁大學景觀系教設計課的Camel笑說不知不覺就在這走跳了10年。
在因緣際會下，認識了綠峰渡假山莊第二代返鄉青年的蔡先生，年紀相仿的他們常常聚在一起分享生活，後來便燃起了改善山莊環境和經營方式的念頭，便從這間自清朝遺留下來的老宅作起點，開始整理荒廢許久的石頭屋，花了約3週時間的裝修和佈置，終於完成「山中客廳」這處作為分享山村故事的場域、地方活動體驗的據點，而遞上溫熱的茶或手沖咖啡，讓人們走進來，透過每次與生活重遇的交流對話，慢慢一起參與山村的想像。
自然慢慢療癒人心的野味
「希望山中客廳能成為人們偶爾想要暫時脫離都會生活的美好所在！」讀哲學系、曾從事時尚服裝產業的汪汪，邊以半俐落、半溫緩的動作沖泡咖啡，邊開朗地說，「很喜歡來的旅客都先注意到老石屋，再慢下來走近一瞧門口小小的咖啡符號，才走進來喝咖啡聊一聊，感受到我們的溫度。」
如此，帶著一點城市魂，又和著一點鄉村感的山中客廳，與在此地收養的流浪狗麗華一起守護這座山裡的小角落，藏著魔法自在分享本地文化，與山、與人和自然的連結，滋潤你我心田。
山中客廳具歷史感的空間內，更布滿了Camel的繪圖畫作和當地人文攝影的記錄照片，也賦予老屋更多價值，品嚐周邊居民從土地到餐桌、手工製作的樸實原味甜點、Pizza和麵包，嚐盡並感受更多良善意念的美好，而在當下的時空背景中，發酵了充滿幸福感的自然滋味之各種可能。
「偶爾，我們會到村裡晃晃，串門聊天；有時坐在樹下，常常一個下午就過去了。在這裡，最美地還是那種不受打擾，緩慢的安靜⋯⋯雖然看起來無聊，但一年四季，總有事可以忙活，總有話可以聊;而這也是我們期待來訪的朋友，可以體會到的心意。」Camel和汪汪更學會耕種的農事，在屋前的土地上種植起菜葉，可愛地直呼，實在太喜歡這間老房的改變，期望調性和我們相同的人，能在這處「沒有簡餐、沒有拿鐵、沒有義式咖啡，點心與飲品很慢很慢、慢工製作的室內小空間裡相遇！」一起享受山裡的時光，讓自然療癒生活中的迷茫。
景點介紹
山中客廳
地址：新北市金山區重和里三重橋17號
網址：山中客廳
營時：週六、週日13:00∼19:00（週一至五休）
價位：耶加雪夫手沖咖啡150元、野薑花肉桂捲65元、南瓜Pizza100元
注意：因空間不大，只接受5人以內訪客
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