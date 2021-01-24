在藝廊油畫裡吃火鍋？ 愛吃鍋社團強力推薦新北「藝爐晏」火鍋美術館

【圖／文：行遍天下】

臉書社團「有沒有那麼愛吃鍋」創辦人Sky幾乎天天都在吃火鍋，社團創立不到一年就突破萬人，熱衷吃鍋的他推薦「藝爐晏」，是全台首家結合藝廊的火鍋店。

老闆謝民德教畫多年，店內最新策展掛著許多熟客用餐時的油畫側寫，虛實呼應，非常溫馨，而招牌麻辣鴛鴦火鍋吃到飽只要399元起，用料實在，CP值超高！

Sky 創辦臉書社團「有沒有那麼愛吃鍋」，掌握火鍋最新資訊。

吃到飽但用料一點也不隨便 一年即累積萬人火鍋社團主推薦

雖然是吃到飽，但藝爐晏湯頭、食材、熱食和甜點一點也不馬虎，原味高湯以菜心、洋蔥、紅白蘿蔔、柴魚和雞骨熬製，雞骨熬湯喝起來較清爽；麻辣湯底更是費功夫，用雞骨、洋蔥、蒜加上十幾種中藥材：當歸、陳皮、小茴、黃耆、甘草、八角等，先熬4小時，再將獨家麻辣醬、花椒、大紅袍浸泡米酒拌炒，最後結合兩者特調，費時且費工，但麻辣湯頭喝起來溫醇，不會太過辛辣刺激。

特製沙茶加入熱鍋炒過的碎花生，香氣十足。

還有許多當季蔬果、瓜仔肉飯、麻辣鴨血豆腐、各式小菜等，冰淇淋更選用泰國品牌Mingo，有榴槤、荔枝、泰式奶茶等多種特殊口味，邊吃火鍋，邊欣賞畫作，在畫廊吃火鍋一點也不奇怪！

排骨酥香酥不爛，必吃！

瓜仔肉飯香味四溢，減肥明天再說！

店內一周年油畫新策展，老闆畫了許多常客用餐時的側寫掛在店裡。

店內有面老闆自畫的熟客牆，讓人感覺非常溫馨。





店家介紹

藝爐晏火鍋美術館

地址：新北市汐止區中興路100號

電話：02-2691-9328

網址：藝爐晏

營時：12:00∼14:30，17:30∼22:30;週六日12:00∼23:00

價位：吃到飽午餐399元，晚餐450元，需一成服務費。





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