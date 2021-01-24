快訊

北市男子夜店後爭風吃醋 搭瑪莎拉蒂遭拖下車腹部遭刺

以油漱口助「排毒」？ 教授批：毫無依據的壞科學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在藝廊油畫裡吃火鍋？ 愛吃鍋社團強力推薦新北「藝爐晏」火鍋美術館

聯合新聞網 / 行遍天下
藝爐晏讓人彷彿在藝廊裡吃火鍋，而且吃到飽食材超豐盛只要 399 元起，CP 值超高！
藝爐晏讓人彷彿在藝廊裡吃火鍋，而且吃到飽食材超豐盛只要 399 元起，CP 值超高！

【圖／文：行遍天下】

臉書社團「有沒有那麼愛吃鍋」創辦人Sky幾乎天天都在吃火鍋，社團創立不到一年就突破萬人，熱衷吃鍋的他推薦「藝爐晏」，是全台首家結合藝廊的火鍋店。

老闆謝民德教畫多年，店內最新策展掛著許多熟客用餐時的油畫側寫，虛實呼應，非常溫馨，而招牌麻辣鴛鴦火鍋吃到飽只要399元起，用料實在，CP值超高！

Sky 創辦臉書社團「有沒有那麼愛吃鍋」，掌握火鍋最新資訊。
Sky 創辦臉書社團「有沒有那麼愛吃鍋」，掌握火鍋最新資訊。

吃到飽但用料一點也不隨便　一年即累積萬人火鍋社團主推薦

雖然是吃到飽，但藝爐晏湯頭、食材、熱食和甜點一點也不馬虎，原味高湯以菜心、洋蔥、紅白蘿蔔、柴魚和雞骨熬製，雞骨熬湯喝起來較清爽；麻辣湯底更是費功夫，用雞骨、洋蔥、蒜加上十幾種中藥材：當歸、陳皮、小茴、黃耆、甘草、八角等，先熬4小時，再將獨家麻辣醬、花椒、大紅袍浸泡米酒拌炒，最後結合兩者特調，費時且費工，但麻辣湯頭喝起來溫醇，不會太過辛辣刺激。

特製沙茶加入熱鍋炒過的碎花生，香氣十足。
特製沙茶加入熱鍋炒過的碎花生，香氣十足。

還有許多當季蔬果、瓜仔肉飯、麻辣鴨血豆腐、各式小菜等，冰淇淋更選用泰國品牌Mingo，有榴槤、荔枝、泰式奶茶等多種特殊口味，邊吃火鍋，邊欣賞畫作，在畫廊吃火鍋一點也不奇怪！

排骨酥香酥不爛，必吃！
排骨酥香酥不爛，必吃！

瓜仔肉飯香味四溢，減肥明天再說！
瓜仔肉飯香味四溢，減肥明天再說！

店內一周年油畫新策展，老闆畫了許多常客用餐時的側寫掛在店裡。
店內一周年油畫新策展，老闆畫了許多常客用餐時的側寫掛在店裡。

店內有面老闆自畫的熟客牆，讓人感覺非常溫馨。
店內有面老闆自畫的熟客牆，讓人感覺非常溫馨。

　

店家介紹

藝爐晏火鍋美術館

地址：新北市汐止區中興路100號

電話：02-2691-9328

網址：藝爐晏

營時：12:00∼14:30，17:30∼22:30;週六日12:00∼23:00

價位：吃到飽午餐399元，晚餐450元，需一成服務費。

　

行遍天下 ►影旅行

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

火鍋 吃到飽 奶茶

延伸閱讀

收藏「琴瑟和鳴」油畫 彰化桂冠汽車旅館增添藝術氣息

準備年菜忙翻天！全場推「不敗料理」：隨便煮都好吃

新北失業勞工子女就學補助即起申請 疫情衝擊私大增2成

全聯全火鍋明結束營業 取消Bye Bye Sale

相關新聞

在藝廊油畫裡吃火鍋？ 愛吃鍋社團強力推薦新北「藝爐晏」火鍋美術館

臉書社團「有沒有那麼愛吃鍋」創辦人Sky幾乎天天都在吃火鍋，社團創立不到一年就突破萬人，熱衷吃鍋的他推薦「藝爐晏」，是全台首家結合藝廊的火鍋店。

搭捷運就能到！台北士林「平地雪、梅花隧道」美炸　2大免費賞梅地最新花況一覽

1月中旬邁入最佳賞梅時期，全台各地梅花正把握花期盛放中。除了有中南部搭配遼闊山景的梅花景點，今天要跟大家分享北部最親民的免費賞梅聖地，只要搭至「捷運士林站」，由1號出口步行約十分鐘即可抵達。花況極佳時

雨都玩法快筆記！基隆雨天9大景點推薦，下雨天也能暢遊+美拍

因為基隆常下雨，因此被稱為雨都或雨港。每到雨天就會心情鬱悶、哪兒都不能去只能耍廢，覺得下雨壞了你周末好時光？不用擔心！這邊有幾個雨天也很棒的室內景點，讓你在假期還能充實自己，快跟著小編一起看下去～

北投三層崎「台版富良野花海」1/27升級登場！花毯擴大規模，秒飛日本美拍

台北年度打卡熱點即將回歸！「北投社三層崎公園花毯」憑藉彩虹色系花卉及自然環境背景，獲得台版「迷你富良野花海」美名，2020年也在偽出國熱潮加持下躍升為最夯賞花朝聖地。近日有網友發現公園花海已開始定植，

不只有放天燈！ 一日遊推薦「平溪、十分、菁桐」必去景點懶人包！

位在新北市的平溪區，早期因為採礦產業而繁盛發展，現今每年的平溪天燈節也吸引國內外旅客瘋至，到平溪除了放天燈，也別忘記到境內的十分、菁桐走走，究竟平溪有哪裡好玩，今天讓小編帶你解鎖平溪必去景點！

火車山景當配菜！ 「礦坑口」吃限量無菜單手工特製早餐 品味山中寧靜

沿著基隆河谷和蜿蜒的小山路，伴著峭壁瀑布潺潺的流水聲，來到已開坑有80多年歷史遺跡的三貂煤礦，一旁原為煤礦洞的入坑檢查室，由原本在金瓜石的「寬宿」山寓背包客棧老闆寬哥移居至此後，和徒弟思涵親自動手重新改裝建構而成的早餐專賣店。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。