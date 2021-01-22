雨都玩法快筆記！基隆雨天9大景點推薦，下雨天也能暢遊+美拍

因為基隆常下雨，因此被稱為雨都或雨港。每到雨天就會心情鬱悶、哪兒都不能去只能耍廢，覺得下雨壞了你周末好時光？不用擔心！這邊有幾個雨天也很棒的室內景點，讓你在假期還能充實自己，快跟著小編一起看下去～

國立海洋科技博物館（海科館）

國立海洋科技博物館（海科館）。 圖／IG, lucas_shuttervision

雨天的經典行程！交通方便的海科館簡直就是海洋樂園，不論大人小孩都會喜歡。透過感官來探索奧妙的海洋世界，有海洋動物的展覽、天氣或船艦的知識、模擬地震波動的體驗等，且不定期會有特展唷！若這些展覽還不夠看，這裡還有IMAX 3D海洋劇場，播放著與海洋主題的影片，感受身歷其境的快感！

地址：基隆市中正區北寧路367號

開放時間：平日09:00-17:00（週一休館），假日09:00-18:00

門票：詳細資訊請見官網

基隆文化中心、基隆故事館

基隆文化中心、基隆故事館。 圖／by IG, amsonlee

基隆故事館為隱藏景點之一，位在基隆文化中心內，但在建築東側擁有自己的入口。館內敘述著基隆的地方文化、歷史演進、煤礦業發展、港口漁業等議題。若是想要深度探索基隆，這裡絕對是你的好選擇，充分資源帶你認識基隆，而基隆文化中心不時會提供不同的藝文展覽。不僅位在市區，還是免費景點，雨天來這就對了！

地址：基隆市中正區信一路181號

開放時間：09:00-17:00（週一休館）

陽明海洋文化藝術館

陽明海洋文化藝術館。 圖／IG, fever0918

陽明海洋文化藝術館為基隆市十大歷史建築之一，位於基隆火車站對面，交通非常方便！前身為陽明海運公司，規劃重建後仍保留原始古樸風貌，且秉持著對海洋文化風情的理想與關懷，提供互動式海事展覽、展出相關文物與藝術品。打造一個休閒空間，讓民眾得以更認識海洋與人類文明之間的密切關係，非常適合親子同遊，認識航運歷史、DIY體驗等。

小編提醒：目前陽明海洋文化藝術館正休館整建中，期間預計到3/31唷～

地址：基隆市仁愛區港西街四號

開放時間：09:00-17:00（週一休館）

門票：詳細資訊請見官網

*含貨櫃紙盒DIY、貨櫃皮雕DIY、餐飲及商店優惠券各1張

基隆東岸商場 E-Square

基隆東岸商場 E-Square。 圖／IG, cgubear

位在基隆港邊的E-Square東岸商場，雖然腹地不大且僅有四層樓，但頂樓的空中跑道是這間購物中心最大的特色，也是全台絕無僅有的！不僅可以在這裡休閒運動，也可以一邊散步一邊欣賞基隆港景致。商城裡進駐許多休閒品牌、美食餐廳、湯姆熊等，還算是應有盡有。而三樓的戶外空間，晚上不時會有街頭藝人的表演，非常愜意～

地址：基隆市仁愛區仁二路236號

廣場營業時間：06:00-24:00

商場餐廳營業時間：平日11:00-22:00，週五週六11:00-22:30

基隆市長官邸

基隆市長官邸。 圖／IG, hua_yan2609

前身為松浦社宅的基隆市長官邸，於1932年建造，是棟歷史悠久的日式建築，內部裝潢則有中西合璧的特色。在1975至2006年期間被當作市政府員工宿舍，但之後一直處於空屋閒置，因此重新整修後開放參觀。坐落於大沙灣公共海水域場旁，在當時可以飽覽港灣的風光。而現今留存下來的，還是能讓我們回味當時的歲月～

小編提醒：因應疫情，現採預約制！

地址：基隆市中正區中正路261號

開放時間：9:00-17:00（週一休館）

電話：(02)2462-6860

樂飛親子遊樂園

樂飛親子遊樂園。 圖／樂飛親子遊樂園

位於基隆最高大樓－基隆麗榮皇冠大樓內的樂飛親子遊樂園，不但是基隆最大的室內親子樂園，還擁有超多新穎的遊樂設施，絕對是小孩的遊樂天堂！除了有大型遊樂設施，不時也會有DIY活動、慶生會、說故事、團康遊戲等，讓小孩盡情放電的好地方！且館內定期消毒，確保提供乾淨又衛生的安全環境，讓家長能安心～

地址：基隆市中正區信一路177號11樓(基隆麗榮皇冠大樓)

營業時間：11:00-20:30

票價：詳細資訊請見官網

見書店 Sea To See Bookafé

見書店 Sea To See Bookafé。 圖／IG, nglioksan

位於東岸廣場一樓轉角的見書店，除了是間充滿海洋意象的獨立書店，也結合複合式咖啡廳經營。大片落地窗、藍色雨棚配木門、天花板上垂掛美麗的乾燥花，整間店有著濃厚的文青感。在店內品味咖啡、享用輕食、漫讀書籍，通通不限時！還可以購買文創商品，不定期還會舉辦活動與講座。舒適的書香空間，是基隆人也喜愛的歇腳處～

地址：基隆市仁愛區仁二路236號

開放時間：11:00-22:00

Ruth C. Coffee 茹絲咖啡

Ruth C. Coffee 茹絲咖啡。 圖／IG, jaslenejiang

隱藏在巷弄內的茹絲咖啡，一不小心就會錯過！整家店以木質色調、暖系燈光為設計，有著濃厚懷舊的韻味，讓每位客人感受到溫馨的親切感。靜謐的氣氛伴隨著咖啡香，小而巧的舒適空間還附設插座，再加上不限時間，待上一天也沒問題！販售著自家烘焙咖啡，網友評論一致好評，是間高cp值的咖啡廳！

地址：基隆市仁愛區忠一路3巷25號

營業時間：14:00-21:00（週二～週四公休）

圖們咖啡tuman café

圖們咖啡tuman café。 圖／IG, molly_____fan

位於正濱漁港附近的圖們咖啡，黑色的外牆、暖色系的燈光下，充滿藝術氣息，是不少文青的愛店。走到店的最裡頭，可以從落地窗欣賞到漁港海景，而二樓的用餐空間亦能眺望美景，為咖啡廳增添了藍色的色彩。一邊放鬆地聆聽音樂一邊品嚐香醇的咖啡，肚子餓的話還可以來些甜點或是套餐，都非常美味唷～

地址：基隆市仁愛區孝二路28號

營業時間：11:00-20:00（週四公休）

有了以上這些雨天景點，下雨的基隆也能很有趣，親子共遊也能盡興！逛逛博物館增加內涵知識、遊覽文化館深入了解當地歷史、讓小孩盡情玩耍的遊樂場等。想獨自一人的話，當文青泡在咖啡廳一整天、享受美食及愜意的氛圍，也是聰明好選擇！

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