北投三層崎「台版富良野花海」1/27升級登場！花毯擴大規模，秒飛日本美拍

台北年度打卡熱點即將回歸！「北投社三層崎公園花毯」憑藉彩虹色系花卉及自然環境背景，獲得台版「迷你富良野花海」美名，2020年也在偽出國熱潮加持下躍升為最夯賞花朝聖地。近日有網友發現公園花海已開始定植，紛紛表示對2021花海的期待，而今年度花毯預計1/27登場，更計劃擴大展區規模，全新升級版花海準備讓大家秒飛日本！

圖／IG@kth0103授權

北投社三層崎公園位於北投區，為台北較為隱秘的坡地公園。台北市工務局公園處往年採用逾9萬盆花草，以日本北海道富良野花海為主視覺概念，透過一串紅、四季海棠、銀葉菊等交叉鋪成艷紅、桃紅、粉紅、白色等各色花海，善用特殊山坡地形營造多層次景觀，成為許多人的必拍聖地。

圖／IG@kth0103授權

2021新版花海預計於1/27開跑，花毯區將比以往面積更大，花期有望至2月底，作為春節踏青的景點超合適。大家還能趁著冬天到附近溫泉泡湯放鬆身心、蒐集在地美食，規劃專屬自己的北投一日遊！

北投社三層崎公園

地址：台北市北投區秀山路45號

公共交通方式：捷運新北投站下車步行約15分鐘；大南公車216、218、223(正線、區間車)路線至貴子坑水土保持園區站下車。

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