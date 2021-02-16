黑白切、厚片牛排、無名自助餐.. 8家「高CP值大台北美食」 月光族平價美食名單必追

農曆新年氣息正濃，幸運領完年終獎金的大家是否依舊荷包滿滿呢？ 舉凡新年期間有出遊計畫、遇上親友拜年討紅包、侍奉長輩孝親費等等，一瞬間滿滿口袋似乎一下就空了。小編來為大家推薦幾家「大台北高CP值美食」，尤其是讓月光族即使面對月底冏境時也夠能吃飽吃好！

建忠牛肉麵

在大台北要找尋百元有找的牛肉麵不多見，尤其是在寸土寸金信義區竟然能找到，「建忠牛肉麵」被喻為信義區高CP值牛肉麵，是上班族、學生族、附近台北醫學院學生的必訪名單，用餐時間經常滿座，紅燒牛肉麵及牛肉乾拌麵，小碗的都只要$80元而已，最便宜的小菜一份只要$10元，來這邊不用花大錢就可以吃很飽，而且還能免費加湯。

地址：台北市信義區莊敬路423巷8弄2號

建忠牛肉麵。圖／IG@boboeatworld授權

象山韭菜盒

位於信義區、捷運象山站附近的人氣小吃，是一間傳承三代有名的在地美食、也是到象山爬山欣賞101大樓美景能經過的小吃店，「手工韭菜盒子」一個30元，內餡分成韭菜和高麗菜兩種口味，另外有冰豆漿、冰紅茶每杯20元，搭配成套餐還有佛心價45元，嚐起來飽足感十足，不愧是在地人的排隊好點心。

地址：台北市信義區松仁路219號

象山韭菜盒。圖／IG@noya59629授權

築地平價日式料理

荷包扁扁想省錢又想要嚐嚐日本料理，位在六張梨捷運站附近的這一家「築地平價日式料理」絕對是首選，招牌綜合生魚片丼飯裡有6.7片生魚片，和一隻蝦，價格真的很平價，竟然只要130元就能吃到美味日式丼飯。店家有合作漁船送來魚獲，讓顧客每天都吃得到新鮮現流的海味，除了生食也有熟食丼飯，而通常消費者還會聰明搭配一碗40元滿滿魚料的味噌湯。

地址：台北市信義區崇德街7號

築地平價日式料理。圖／IG@noya59629授權

金峰魯肉飯

中正區南門市場附近飄香三十年的超人氣小吃店「金鋒魯肉飯」，每每用餐時間看見排隊人龍就能感受到它平價又美味的魅力。主角金鋒魯肉分成大中小碗，用成細長條狀的滷肉提香，吃得到肥肉瘦肉的綜合口感，飯店裡幾道滷肉飯、筍絲、滷蛋、苦瓜排骨湯都是銅板價美食，這幾樣招牌組合加起來，竟只要100元就能讓人飽足一餐、吃得很滿足！

地址：台北市中正區羅斯福路一段10號

金峰魯肉飯。圖／IG@boo3629授權

萬華無名自助餐

在萬華隆昌街裡有家無招牌自助餐店，每到用餐時間一定能見到絡繹不絕的人潮，搶著買便宜又大碗的午晚餐，太晚來還可能會撲空。通常1主菜搭4樣配菜價格只落在70元至85元不等，份量還十分可觀，即使店內整體環境平實，但CP值實在還是遠遠勝出，讓想要省荷包又想要吃到道地家庭菜色的外出遊子，感到十分暖心！

地址：台北市萬華區隆昌街54號

萬華無名自助餐。圖／IG@ilikeujustalittle授權

南機場黑白切

位在南機場夜市一角、營業24小時的古早味麵攤，是家賣米粉湯、黑白切的傳統小吃店，"便宜"成了它最吸引人的亮點！除了麻醬麵以外，均一價20元，幾道湯品都是30元，可以說是用銅板價50元就能吃得飽。店家用鐵盤和櫥櫃呈出滿滿的小菜滷味、黑白切，看得到天梯、豬舌頭、脆管、腸子、豬皮、豬肺等等，幾乎是每種份量大約30元的價格讓顧客直接挑選，CP值超級高！

地址：台北市中正區中華路二段311巷28號

南機場黑白切。圖／IG@jackmiyabi授權

三時午咖哩屋

來到公館水源市場一帶，座落於轉角處的三時午咖喱屋，每每用餐時間都是大排長龍！菜單很簡單，總共有八種可以選擇，價格介於50到120元，五大塊炸雞塊的咖哩飯只要90元，還加上一顆蛋，咖哩醬汁偏濃稠、甜香夠味，外脆內多汁的炸雞塊讓人太喜歡，內用湯也讓你喝到飽，這樣的組合真的是便宜平價的咖哩好選擇。

地址：台北市中正區羅斯福路四段92號

三時午咖哩屋。圖／IG@dailyeater授權

牛德華牛排

有看過橫切面堪比10元硬幣大小、非常厚實的牛排嗎？「牛德華牛排」位在三和夜市附近，以牛排肉質作為口碑特色，從接客、帶位、送餐、煮牛排等，幾乎都是由老闆一個人一手包辦，牛排肉質吃起來真的很嫩又多汁、份量感十足，附餐還有酥皮玉米濃湯、飲料、冰淇淋等自助吧，讓客人想吃多少就吃多少，應可稱作三重CP值最高的平價牛排了！

地址：新北市三重區自強路一段22號

牛德華牛排。圖／IG@1naisunique授權

牛德華牛排。圖／IG@1naisunique授權

延伸閱讀：

．立吞、烤肉、異國美食讓你「站著吃更爽快」 連這款在地小吃外國人也朝聖站著吃！

．天使紅蝦鋪滿滿、整隻小卷躺上面！ 5間超浮誇亂搞派「特色麵線」 龍蝦、雞佛參一咖也不奇怪

．專題主打：2021櫻花最前線！udn旅遊「追櫻地圖+花況即時報」