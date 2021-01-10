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火車山景當配菜！ 「礦坑口」吃限量無菜單手工特製早餐 品味山中寧靜

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

沿著基隆河谷和蜿蜒的小山路，伴著峭壁瀑布潺潺的流水聲，來到已開坑有80多年歷史遺跡的三貂煤礦，一旁原為煤礦洞的入坑檢查室，由原本在金瓜石的「寬宿」山寓背包客棧老闆寬哥移居至此後，和徒弟思涵親自動手重新改裝建構而成的早餐專賣店。

往寬宿前面走一點，還能看見火車緩緩過橋的山城如畫感。
往寬宿前面走一點，還能看見火車緩緩過橋的山城如畫感。

在坑口從容做料理、好好吃頓早餐

每天早晨時分即有裊裊炊煙，從這座山林裡的紅磚小木屋飄香而來～用需預約的限量手工特製早餐，向著溪河山谷說早安！

紅磚小屋隱於礦坑口旁。
紅磚小屋隱於礦坑口旁。

一大早，店主人思涵被行駛至三貂嶺站的火車匡噹聲叫起床後，即來趟菜市場之旅，依季節和小農們採買金山皎白筍和地瓜、雙溪茄子、三貂嶺秋葵⋯⋯;接著回到店裡飼養放牧雞，再將當日新鮮的放牧雞蛋拾起後，回到空間不大的半開放式廚房備料，待客人約定好的時間來之前，已熟練地料理好一盤盤無菜單西式早餐⋯⋯這是寬宿一天的開始。

每日料理，是端看買到什麼而創造出來的無菜單早午餐。
每日料理，是端看買到什麼而創造出來的無菜單早午餐。

順應自然開張夢想中的食堂

正值冬日吹東北季風的濕冷天，思涵為自己倒上一小杯威士忌酒啜飲，Chill嗨嗨地暖和了身子，邊為遠道而來的旅人們上桌滿滿一盤豐盛的早點。一直以來熱愛烹煮的思涵，自屏東讀大學畢業後，便從家鄉南投北上到金瓜石山海間的寬宿.山寓投宿了一段時間，或許是愛上每天一睜眼就能把美麗的景色，收進房裡的那份美好日常，而決定留下，接著便開始在寬哥位於東北角餐飲界小有名氣的食不厭工作了數年。

山中的歲月如此靜好，連下雨都是一種美。
山中的歲月如此靜好，連下雨都是一種美。

爾後，喜愛動物、現有養兩隻貓咪，且喜歡一個人做事的思涵，更醉心於自然山城裡靜謐的生活，害羞地笑說:「開食堂一直是我的夢想，在因緣際會下很有緣份地找到自己憧憬中的歸屬地，也沒有特別的理由，就順應自然、天真地開了早餐店。」

因緣際會而收留的狗狗阿順，也已經成為店內一份子。
因緣際會而收留的狗狗阿順，也已經成為店內一份子。

與客人一起窩在寬宿　細細品味寧靜山中的日常

實踐心內願望的思涵，將這份好好生活大於想開店的心情，為這處意圖不太讓人找到的秘境，注入了新生的心意。每日靜靜地款待3至6位客人，直言「看著他們坐下來悠閒自在地吃著早餐，享有當人的基本權利，讓胃一早飽足後，再上一杯手沖自製烘焙的咖啡，慢下步調、談天說地的一起窩在寬宿，好好與周邊山林物產對話。」

煤礦口旁小巧紅磚屋子內，簡單爐具與咖啡器具，就是思涵巧手變出料理的所在。
煤礦口旁小巧紅磚屋子內，簡單爐具與咖啡器具，就是思涵巧手變出料理的所在。

思涵用足以料理人生種種際遇的美善，與相遇的旅人共同感受少即是多的歲月靜好時光，回歸寧靜的所在，就算不說話、不社交、不與人共事，都無需勉強，只管好好吃飯，回到最真實的自己，再有元氣地喊聲：早安！你好～

寬宿還有提供2樓座位能看火車穿梭。
寬宿還有提供2樓座位能看火車穿梭。

在煤礦坑口享用今日的早午餐。
在煤礦坑口享用今日的早午餐。

　

景點介紹

寬宿 山寓

地址：新北市瑞芳區魚寮路110號

電話Ｌ0963-249-012

網址：寬宿 山寓

營時：電話或FB私訊預約制

價位：一人份(含飲料)280∼350元

　

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早餐 無菜單 秘境

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