套餐只要50元！台北超澎湃「饅頭＋蛋餅」一口咬不完　25年老攤隱身士林

早餐控站出來！台北有家隱身士林早餐街的25年老攤，販售一般人熟悉的手工蛋餅、饅頭餐點，一切看似平凡，但店內的「饅頭夾蛋餅」餡料塞好塞滿，單點只要40元，若選擇附有中杯飲料的套餐，更是50元就能吃飽喝足，霸氣份量卻只要銅板價，超狂CP值太欠吃！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

這間古早味攤位鄰近銘傳大學，為當地學生最夯的早餐街，從捷運劍譚站1號出口步行只有5分鐘路程。攤位供應經典蛋餅、饅頭夾蛋，統統只要30元，而人氣最高的特色「饅頭夾蛋餅」則可任選蛋餅口味，售價40元。饅頭剖半加入現點現做的蛋餅，再放入滿滿的酸菜，堆疊出超厚成品，想一口完整咬下絕對有難度！

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店內鎮店招牌為沙茶蘿蔔口味蛋餅，另有起司、玉米、肉鬆、火腿等選項，而明星組合為「饅頭+沙茶蘿蔔蛋餅+起司」，加入手工炒的酸菜單看就超豐盛。加上中杯飲料的套餐售價55元，若沒有加起司也只要50元銅板價，配上古早味奶茶或紅茶，即便當午餐吃也會超飽。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

另一款夾入肉鬆蛋餅的饅頭，看起來也很澎湃，吃起來香氣更濃郁，但部落客謝蘿莉提醒配著飲料喝會更順口，她也強烈推薦黑糖饅頭為必點，因為相較原味多了甜味，整體風味更佳。如果還想挑戰升級吃法，也可加入攤位對面的銘傳煎餃，口感更為濕潤，不用百元就能飽到天靈蓋啦！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權

劍潭早餐街-饅頭夾蛋餅

地址：台北市士林區文林路110巷11-1號

營業時間：06：00-13：00

菜單價位：沙茶蘿蔔蛋餅、起司蛋餅、玉米蛋餅、火腿蛋餅、肉鬆蛋餅售價30元、酸菜蛋餅35元；饅頭加沙茶蘿蔔蛋、饅頭加起司蛋、饅頭加玉米蛋、饅頭加火腿蛋、饅頭加肉鬆蛋售價30元；饅頭夾任一口味蛋餅40元、加中杯飲料套餐50元

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