聽新聞
test
0:00 / 0:00
套餐只要50元！台北超澎湃「饅頭＋蛋餅」一口咬不完 25年老攤隱身士林
早餐控站出來！台北有家隱身士林早餐街的25年老攤，販售一般人熟悉的手工蛋餅、饅頭餐點，一切看似平凡，但店內的「饅頭夾蛋餅」餡料塞好塞滿，單點只要40元，若選擇附有中杯飲料的套餐，更是50元就能吃飽喝足，霸氣份量卻只要銅板價，超狂CP值太欠吃！
這間古早味攤位鄰近銘傳大學，為當地學生最夯的早餐街，從捷運劍譚站1號出口步行只有5分鐘路程。攤位供應經典蛋餅、饅頭夾蛋，統統只要30元，而人氣最高的特色「饅頭夾蛋餅」則可任選蛋餅口味，售價40元。饅頭剖半加入現點現做的蛋餅，再放入滿滿的酸菜，堆疊出超厚成品，想一口完整咬下絕對有難度！
店內鎮店招牌為沙茶蘿蔔口味蛋餅，另有起司、玉米、肉鬆、火腿等選項，而明星組合為「饅頭+沙茶蘿蔔蛋餅+起司」，加入手工炒的酸菜單看就超豐盛。加上中杯飲料的套餐售價55元，若沒有加起司也只要50元銅板價，配上古早味奶茶或紅茶，即便當午餐吃也會超飽。
另一款夾入肉鬆蛋餅的饅頭，看起來也很澎湃，吃起來香氣更濃郁，但部落客謝蘿莉提醒配著飲料喝會更順口，她也強烈推薦黑糖饅頭為必點，因為相較原味多了甜味，整體風味更佳。如果還想挑戰升級吃法，也可加入攤位對面的銘傳煎餃，口感更為濕潤，不用百元就能飽到天靈蓋啦！
劍潭早餐街-饅頭夾蛋餅
地址：台北市士林區文林路110巷11-1號
營業時間：06：00-13：00
菜單價位：沙茶蘿蔔蛋餅、起司蛋餅、玉米蛋餅、火腿蛋餅、肉鬆蛋餅售價30元、酸菜蛋餅35元；饅頭加沙茶蘿蔔蛋、饅頭加起司蛋、饅頭加玉米蛋、饅頭加火腿蛋、饅頭加肉鬆蛋售價30元；饅頭夾任一口味蛋餅40元、加中杯飲料套餐50元
延伸閱讀：
．170元火鍋吃到飽！中壢「鍋神涮涮鍋」60種食材+冰淇淋無限吃 挑戰最高CP值
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言