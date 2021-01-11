不只有放天燈！ 一日遊推薦「平溪、十分、菁桐」必去景點懶人包！

位在新北市的平溪區，早期因為採礦產業而繁盛發展，現今每年的平溪天燈節也吸引國內外旅客瘋至，到平溪除了放天燈，也別忘記到境內的十分、菁桐走走，究竟平溪有哪裡好玩，今天讓小編帶你解鎖平溪必去景點！

交通方式

自行開車：

國道1號：汐止系統交流道下→國道3號→國道5號→石碇交流道下→市道106乙線→市道106線。

國道3號：南港系統交流道下→國道5號→石碇交流道下→市道106乙線→市道106線。

台鐵、高鐵：

搭高鐵或台鐵至「台北站」下，轉乘台鐵至「瑞芳站」，再轉乘平溪線至「平溪站」下車。

台灣好行

台灣好行795—木柵平溪線串連深坑、石碇、平溪的11個人氣景點，囊括平溪必去，是想要順遊周邊景點最方便的方式之一。

票價：段次計費，每段15元，分段點雙溪口及五坑，全程單趟45元。（公共運輸1280定期票適用）

去程路線：台北捷運木柵站→深坑老街→雙溪口（可轉乘至石碇老街）→文山煤礦→姑娘廟→菁桐坑（菁桐老街）→平溪老街→田子（台鐵嶺腳站）→慶和站（台鐵望古站）→十分老街→十分遊客中心（十分瀑布）

平溪。 圖／Flickr

平溪

平溪老街

從平溪車站出來走幾步就能到平溪老街，平溪老街保有依立著基隆河畔而建的傳統長條街屋，房子都以兩層樓建築為主，販售美食、紀念品，甚至還有日治氣氛的布行和冰店，狹窄擁擠的街道有著濃濃的山城風情，更重要的是這裡簡直是平溪美食的集散地！下面一起來看看幾個平溪老街的特色小吃。

平溪老街。 圖／Flickr

平溪老街必吃美食

➢古早味箭路

箭路。 圖／IG, sarah_82067

平溪箭路是平溪特有的古早味小吃，內陷是黑毛豬、雞腿肉、魷魚、三星蔥等食材，外表炸至金黃色，乍看有點像雞捲，吃起來鹹香的肉汁和酥皮融合很是過癮，沒吃過的捧油可以嘗試看看。

➢古早味麵茶

古早味麵茶。 圖／IG, always_fatfat

位在平溪街35號的古早味麵茶販售不少古早味甜點，最經典的傳統麵茶糊吃起來甜香暖心，麵茶湯加椪餅的組合也是高人氣必點，另外還有冰檸檬太白粉、杏仁茶、油條加煉乳這類的古早味小點，來老街就是要吃這種有著濃濃復古風情的甜湯啊！

➢鐵道熱腸

鐵道熱腸。 圖／IG, missariesx2

平溪老街上人氣最高的店家非「鐵道熱腸」莫屬啦，鐵道熱腸賣的就是烤香腸和大腸包小腸，你說香腸紅什麼？這間最厲害的就是碳烤香腸可以自己選配料，看你是要香腸塞泡菜、嫩薑、黃芥末，還是邪惡香菜（香菜黨有福啦）都可以，店家會幫你把料塞好塞滿，一支香腸滿足多個願望。除了香腸外，炭烤雞排也是不用思考就必點的品項！

小編小提醒：鐵道熱腸出餐速度不慢，但因為是熱門店家，現場會要小排一下，相信抱著追隨美食的心，排隊對大家來說是小Case啦～

地址：新北市平溪區平溪街

新平溪煤礦博物園區

新平溪煤礦博物園區。 圖／Flickr

平溪的煤礦產業在1997年停止開採後走入歷史，這段「台灣黑金」煤礦的輝煌歷史都被保留在新平溪煤礦博物園區，園區內規劃了礦業展覽室、擬真坑道、煤礦場電機車、檢身口、礦工澡堂等空間，走入園區就像踏入了多年前的煤礦工廠，能在仿真坑道中想像礦工的工作實景。台灣第一部電氣化運煤火車—獨眼小火車更是被改造成遊園列車，有造訪的話一定要搭乘看看。

地址：新北市平溪區新寮里頂寮子5號

開放時間：周二到周日09:00–17:00（周一公休）

入園門票：$200／人 (線上買門票免排隊>)

靜安吊橋

靜安吊橋。 圖／IG, psychedelicomilly

靜安吊橋就位在老街外圍和十分車站旁，連接十分與南山里，是目前少見保存良好的人行吊橋。吊橋底下是基隆河，周邊是碧青色的廣闊環山，橋上能看見火車進站和旅客施放的天燈，景色讓人心曠神怡，約會必去。

十分

十分是隸屬於平溪區的一個里，台鐵轉乘平溪現後在「十分站」下車即可到達。「逛老街、吃美食、看瀑布」幾乎已經成為十分的標準玩法，離市區不遠就能感受山城氣息，是個很適合假日輕旅行的地方。

十分老街

十分老街。 圖／IG, eric_chen.0523

一般人提到天燈都會想到平溪，其實十分才是天燈的起源地，在這裡也能放天燈喔！小編以前帶外國朋友旅遊就選擇到十分老街逛逛。十分老街和火車鐵軌近距離相鄰，街道旁就是鐵軌的景色很特別，遊客可以行走在軌道上，或直接在軌道上就地寫起天燈願望。就算不放天燈，來這邊吃點小吃、漫步拍照也很愜意。

地址：新北市平溪區十分老街

十分瀑布公園

十分瀑布。 圖／Flickr

十分瀑布素有「台灣尼加拉瀑布」的美稱，實體雖沒像尼加拉瀑布那～麼大，但順著步道能從上到下觀賞瀑布這點很特別，有別於以往只能從下往上看瀑布的視角，也不同於一般常見的直式瀑布，十分瀑布是屬於橫向簾幕式的瀑布。瀑布上方瀰漫著水氣，在陽光照射下常常可以見到野生彩虹出沒！從十分老街步行約二十分鐘可以抵達十分瀑布，作為一日遊的終點站非常合適。

小編小提醒：以往來十分瀑布要買門票才能入場，現在已經免門票囉！

地址：新北市平溪區乾坑10號

開放時間：周一至周日09:00–17:00（最後閉園時間16:30）

菁桐

菁桐是來到平溪旅遊的順遊好去處，搭乘台鐵、公車至菁桐站，或是直接從平溪老街漫步過來都能抵達，步行時間約二十分鐘，。

菁桐車站

菁桐車站。 圖／IG, hellogeorge_official

菁桐站是台鐵平溪線的終點站，也是平溪線上唯一保存至今的木造站房，保留很多日治時期至今的車站古物。還記得瘋迷全台的國片《那些年，我們一起追的女孩》嗎？片中男女主角浪漫約會的地點就是平溪的菁桐車站！來到這裡記得感受一下在雨中漫步的經典行程～

地址：新北市平溪區菁桐街52號

菁桐老街

菁桐老街。 圖／Flickr

菁桐車站前的街道就是菁桐老街，整條老街多是木造建築，小巧精緻的街道瀰漫濃濃的斑駁古味。來到菁桐老街，除了造訪菁桐鐵道故事館、溫泉商店買紀念品，也可以寫支竹子製成的「祈願竹筒」，把願望掛到竹筒牆上。想要拍拍照的話，可以走到老街旁的菁桐礦業生活館，整棟建築被綠色植栽包覆，就像宮崎駿電影裡的場景實體化一樣，非常漂亮。

地址：新北市平溪區菁桐街

真樸齋

真樸齋。 圖／IG, kevincatchu, sutin_tuotuo

旅遊的午後總會想找個地方坐下來聊天歇息，這裡小編要推薦一個私房景點—真樸齋，總是被誤稱菁桐太子賓館的真樸齋，是棟製工精美的日式木造建築，在日治時期是台陽公司招待貴賓的場所，現開放民眾參觀。真樸齋的外觀非常隱密，乍看之下大門深鎖，其實是有開放的喔！按下電鈴就會有人開門接應，消費約兩百元可以在內品嚐茶、咖啡、餅乾等小點，環境非常清幽，能在日式老宅中享受悠閒的午後時光非常難得。

地址：新北市平溪區菁桐街167號

開放時間：周二至周日09:00–17:00（周一公休）

菁桐煤礦紀念公園

菁桐煤礦紀念公園。 圖／IG, archiwalkmore

煤礦紀念公園是一處可以簡單散步的清幽景點，過去很多連續劇都有在這個地方取景，煤礦紀念公園也是很多要結婚的新人指定拍攝的地方（上次小編去的時候就看到一對），為什麼大家都要在這裡拍照？公園內石造遺跡搭配綠藤環繞，呈現出非常幽靜的氛圍，ㄇ字型的穿越口很有記憶點，就算只是單純站直直也能拍出文青感滿點的照片。園內的步道難度不高，帶著一家老小也能輕鬆攻略。

地址：新北市瑞芳區金光路8號

開放時間：

周一公休

周二至周五09:30–17:00

周六至周日09:30–18:00

山城、老街、美食、鐵道，平溪可說是集結了所有復古風情的浪漫元素，非常適合說走就走的一日遊輕旅行。小編建議大家不用平溪、十分、菁桐都擠在一天去，挑其中兩地玩就是很充實的行程了，下次臨時想出遊不知道可以去哪裡，不妨來平溪感受歲月靜好的悠閒時光。

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