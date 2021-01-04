聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北市區最親民櫻花地！內湖「樂活夜櫻季」1/30登場 沿岸粉色花道+星空下看電影
台北市內交通最方便的櫻花聖地又開花啦！「樂活夜櫻季」歷年吸引大批花控搶拍粉色旋風，今年度活動於1/30在內湖樂活公園正式開跑，1月下旬有望賞見浪漫寒櫻，加上接力綻放的八重櫻、昭和櫻等櫻花，打造粉色、粉白交織的櫻花河岸，長達30天讓民眾美拍圖庫大更新。
樂活公園內溝溪可謂台北最親民的賞櫻亮點，不必驅車前往高山，只要在市區搭乘公車或捷運，即可賞見沿岸的寒櫻，後段則有八重櫻、吉野櫻等美景會於農曆春節時期陸續爆發，將樂活公園點綴成延綿3公里的櫻花大道。賞花期預計可至3月上旬，夜間亮燈時更是洗版IG的必拍場景，2月還能在粉嫩風光及星空下，免費欣賞「心心相櫻」露天電影院，超適合和伴侶、家人或三五好友一起出遊。
而「2021花in台北」本回串聯1/8登場的「2021臺北茶花展」、樂活夜櫻季、人氣陽明山花季，並聯手在地餐飲店家祭出優惠好康，讓大家全新一年免出國能賞夢幻花海，還能省荷包來個悠閒半日遊。
2021樂活夜櫻季「聆賞夜櫻」
地點：台北市內湖區康樂街61巷15弄（內湖樂活公園）活動期間：2021/1/30-2021/2/28（1/30開幕活動）
延伸閱讀：
．白雪皚皚的台灣！「太平山、合歡山」美如銀白世界 新一波追雪時機要把握
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言