台北市區最親民櫻花地！內湖「樂活夜櫻季」1/30登場　沿岸粉色花道+星空下看電影

台北市內交通最方便的櫻花聖地又開花啦！「樂活夜櫻季」歷年吸引大批花控搶拍粉色旋風，今年度活動於1/30在內湖樂活公園正式開跑，1月下旬有望賞見浪漫寒櫻，加上接力綻放的八重櫻、昭和櫻等櫻花，打造粉色、粉白交織的櫻花河岸，長達30天讓民眾美拍圖庫大更新。

淡粉色系的櫻花在夜間也漂亮指數爆棚。圖／臺北旅遊網

樂活公園內溝溪可謂台北最親民的賞櫻亮點，不必驅車前往高山，只要在市區搭乘公車或捷運，即可賞見沿岸的寒櫻，後段則有八重櫻、吉野櫻等美景會於農曆春節時期陸續爆發，將樂活公園點綴成延綿3公里的櫻花大道。賞花期預計可至3月上旬，夜間亮燈時更是洗版IG的必拍場景，2月還能在粉嫩風光及星空下，免費欣賞「心心相櫻」露天電影院，超適合和伴侶、家人或三五好友一起出遊。

往年樂活公園櫻花林第二區的八重櫻。圖／台北市公園處提供

而「2021花in台北」本回串聯1/8登場的「2021臺北茶花展」、樂活夜櫻季、人氣陽明山花季，並聯手在地餐飲店家祭出優惠好康，讓大家全新一年免出國能賞夢幻花海，還能省荷包來個悠閒半日遊。

2021樂活夜櫻季「聆賞夜櫻」

地點：台北市內湖區康樂街61巷15弄（內湖樂活公園）活動期間：2021/1/30-2021/2/28（1/30開幕活動）

圖／臺北市政府工務局公園處官網

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