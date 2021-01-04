快訊

天冷生火取暖釀憾事？ 石碇情侶一氧化碳中毒傳死傷

疫苗對南非變種病毒恐無效！專家：比英變種更令人擔憂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北市區最親民櫻花地！內湖「樂活夜櫻季」1/30登場　沿岸粉色花道+星空下看電影

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
2020花況十分亮眼。圖／臺北市政府工務局公園處官網
2020花況十分亮眼。圖／臺北市政府工務局公園處官網

台北市內交通最方便的櫻花聖地又開花啦！「樂活夜櫻季」歷年吸引大批花控搶拍粉色旋風，今年度活動於1/30在內湖樂活公園正式開跑，1月下旬有望賞見浪漫寒櫻，加上接力綻放的八重櫻、昭和櫻等櫻花，打造粉色、粉白交織的櫻花河岸，長達30天讓民眾美拍圖庫大更新。

淡粉色系的櫻花在夜間也漂亮指數爆棚。圖／臺北旅遊網
淡粉色系的櫻花在夜間也漂亮指數爆棚。圖／臺北旅遊網

樂活公園內溝溪可謂台北最親民的賞櫻亮點，不必驅車前往高山，只要在市區搭乘公車或捷運，即可賞見沿岸的寒櫻，後段則有八重櫻、吉野櫻等美景會於農曆春節時期陸續爆發，將樂活公園點綴成延綿3公里的櫻花大道。賞花期預計可至3月上旬，夜間亮燈時更是洗版IG的必拍場景，2月還能在粉嫩風光及星空下，免費欣賞「心心相櫻」露天電影院，超適合和伴侶、家人或三五好友一起出遊。

往年樂活公園櫻花林第二區的八重櫻。圖／台北市公園處提供
往年樂活公園櫻花林第二區的八重櫻。圖／台北市公園處提供

而「2021花in台北」本回串聯1/8登場的「2021臺北茶花展」、樂活夜櫻季、人氣陽明山花季，並聯手在地餐飲店家祭出優惠好康，讓大家全新一年免出國能賞夢幻花海，還能省荷包來個悠閒半日遊。

2021樂活夜櫻季「聆賞夜櫻」

地點：台北市內湖區康樂街61巷15弄（內湖樂活公園）
活動期間：2021/1/30-2021/2/28（1/30開幕活動）

圖／臺北市政府工務局公園處官網
圖／臺北市政府工務局公園處官網

延伸閱讀：

白雪皚皚的台灣！「太平山、合歡山」美如銀白世界　新一波追雪時機要把握

限定「冰柱奇景」現身武陵農場！猶如天然水晶瀑布美翻

公園 櫻花季 大台北旅遊 花海

相關新聞

台北市區最親民櫻花地！內湖「樂活夜櫻季」1/30登場　沿岸粉色花道+星空下看電影

台北市內交通最方便的櫻花聖地又開花啦！「樂活夜櫻季」歷年吸引大批花控搶拍粉色旋風，今年度活動於1/30在內湖樂活公園正式開跑，1月下旬有望賞見浪漫寒櫻，加上接力綻放的八重櫻、昭和櫻等櫻花，打造粉色、粉

台北最美打卡點！絕美花海「12座籃球場大小」　繽紛場景冬季限定

台北的民眾想要賞花不必跑遠，目前大佳河濱公園內的黃波斯菊、百日草正值盛開期間，花季會一路延續到明年的1月中旬，近12個籃球場大的花海搭配河邊風光，成為今年度台北最美的打卡景點！

藝文科技一次滿足　華山三創找生活靈感好去處

每當生活缺乏靈感、火花或感動，只要走一趟台北，總能重新尋找能量和熱情，在藝文展覽中，發現生活的樂趣與價值，也為生命注入更多可能與想像。

台北信義區就能泡湯！在日式錢湯中「泡書」洗滌心靈

不只是溫泉，以洗浴為主的創意空間也很吸引人，下沈式浴場中享受書湯心靈洗滌，週末假日就到松山文創園區泡泡書湯。

不只有老街！ 豆腐之鄉「深坑懶人包」 交通、景點、美食一次搜

以「豆腐之鄉」聞名的深坑，在人群聚集的茄冬樹下，有著兩排紅磚拱廊打造的古風建築，參雜陣陣豆腐香氣，熱鬧喧騰，必吃美食眾多，因為離雙北市區近，作為說走就走的旅行目的地非常合適。但深坑不只有老街可以玩，附近還有很多可以順遊的景點，一起來看看深坑有什麼不可錯過的特色吧！

手毬壽司超萌！台北中山站「漁米島·海鮮丼專賣店」IG爆紅，還能客製化海味丼飯

udn走跳美食／小魚 漁米島·海鮮丼專賣店- 最近IG上很紅耶這間店，圓呼呼超可愛的手毬壽司，還有客製化許願達摩丼飯都好吸引人，特別提醒手毬壽司是小份量，適合小鳥胃的女生朋友喔！ 最近

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。