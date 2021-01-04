台北最美打卡點！絕美花海「12座籃球場大小」　繽紛場景冬季限定

大佳河濱花海占地約5139平方公尺(約12座標準籃球場)，這次主軸是以「花海金黃稻浪」為設計發想，一整片不同高低、不同色彩的紫色狼尾草、黃波斯菊、百日草依序排列成壯觀的花海，如同飽滿的稻穗般隨風擺盪，若在夕陽西下時前來，就能看著落日餘暉灑落在河面上及花叢裡，色彩繽紛的花海染上金黃色的夕陽光芒，營造出浪漫又迷人的場景。

▲圖片來源：台北市政府工務局

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最特別的是花海旁還設置了透明的懸吊座椅，可供民眾一邊坐著拍美照，一邊欣賞著基隆河沿岸廣闊的水岸風光，享受這悠閒的難得時刻，另外一旁還有今年剛開放的大佳共融式海洋遊戲場，兒童遊戲場中有顏色醒目的章魚、鯨魚地景，還有各式各樣的鞦韆及遊樂器材，十分適合假日親子一起前來放電玩耍，還能欣賞到這冬季難得的花海美景。

▲圖片來源：台北市政府工務局

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大佳河濱公園花海

景點地址：台北市中山區濱江街5號

預計花期：即日至明年1月中旬左右





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