快訊

中職／結束階段性任務 劉玠廷卸下猿隊領隊職務

天天有病例！境外移入又+3 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北最美打卡點！絕美花海「12座籃球場大小」　繽紛場景冬季限定

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

大佳河濱花海占地約5139平方公尺(約12座標準籃球場)，這次主軸是以「花海金黃稻浪」為設計發想，一整片不同高低、不同色彩的紫色狼尾草、黃波斯菊、百日草依序排列成壯觀的花海，如同飽滿的稻穗般隨風擺盪，若在夕陽西下時前來，就能看著落日餘暉灑落在河面上及花叢裡，色彩繽紛的花海染上金黃色的夕陽光芒，營造出浪漫又迷人的場景。

▲圖片來源：台北市政府工務局

▲圖片來源：台北市政府工務局

▲圖片來源：台北市政府工務局

最特別的是花海旁還設置了透明的懸吊座椅，可供民眾一邊坐著拍美照，一邊欣賞著基隆河沿岸廣闊的水岸風光，享受這悠閒的難得時刻，另外一旁還有今年剛開放的大佳共融式海洋遊戲場，兒童遊戲場中有顏色醒目的章魚、鯨魚地景，還有各式各樣的鞦韆及遊樂器材，十分適合假日親子一起前來放電玩耍，還能欣賞到這冬季難得的花海美景。

▲圖片來源：台北市政府工務局

▲圖片來源：台北市政府工務局

▲圖片來源：台北市政府工務局

大佳河濱公園花海

景點地址：台北市中山區濱江街5號

預計花期：即日至明年1月中旬左右


延伸閱讀>>台北信義區爆紅登山步道！感受愜意的小橋流水、綠樹成蔭環繞

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

花海 步道

延伸閱讀

彰化縣花海播種遲 埔鹽南新花海盛開藝術節如期登場

化危機為轉機！一期稻作停灌 台南推停灌稻田轉作花海

桃園仙草花節圓滿落幕 吸引逾百萬人次參觀紫色花海

影／雨水少嘉義市花海節面積縮小 黃敏惠：一起做環保

相關新聞

台北最美打卡點！絕美花海「12座籃球場大小」　繽紛場景冬季限定

台北的民眾想要賞花不必跑遠，目前大佳河濱公園內的黃波斯菊、百日草正值盛開期間，花季會一路延續到明年的1月中旬，近12個籃球場大的花海搭配河邊風光，成為今年度台北最美的打卡景點！

藝文科技一次滿足　華山三創找生活靈感好去處

每當生活缺乏靈感、火花或感動，只要走一趟台北，總能重新尋找能量和熱情，在藝文展覽中，發現生活的樂趣與價值，也為生命注入更多可能與想像。

台北信義區就能泡湯！在日式錢湯中「泡書」洗滌心靈

不只是溫泉，以洗浴為主的創意空間也很吸引人，下沈式浴場中享受書湯心靈洗滌，週末假日就到松山文創園區泡泡書湯。

不只有老街！ 豆腐之鄉「深坑懶人包」 交通、景點、美食一次搜

以「豆腐之鄉」聞名的深坑，在人群聚集的茄冬樹下，有著兩排紅磚拱廊打造的古風建築，參雜陣陣豆腐香氣，熱鬧喧騰，必吃美食眾多，因為離雙北市區近，作為說走就走的旅行目的地非常合適。但深坑不只有老街可以玩，附近還有很多可以順遊的景點，一起來看看深坑有什麼不可錯過的特色吧！

手毬壽司超萌！台北中山站「漁米島·海鮮丼專賣店」IG爆紅，還能客製化海味丼飯

udn走跳美食／小魚 漁米島·海鮮丼專賣店- 最近IG上很紅耶這間店，圓呼呼超可愛的手毬壽司，還有客製化許願達摩丼飯都好吸引人，特別提醒手毬壽司是小份量，適合小鳥胃的女生朋友喔！ 最近

南港免費新景點+1！最美船型建築「N24台北方舟」即日開放，旋轉階梯＋落地玻璃好時尚

南港人打卡新亮點來襲！繼2500坪日系「南港瓶蓋工廠」月初開幕，被譽為「諾亞方舟」的全新船型建築「N24台北方舟」也從即日起正式登場，準備刷新社群打卡新版面。 「N24台北方舟」前身為現有文化資

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。