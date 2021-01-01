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台北信義區就能泡湯！在日式錢湯中「泡書」洗滌心靈

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

不只是溫泉，以洗浴為主的創意空間也很吸引人，下沈式浴場中享受書湯心靈洗滌，週末假日就到松山文創園區泡泡書湯。

把80年舊澡堂規劃成泡書區的不只是圖書館。
把80年舊澡堂規劃成泡書區的不只是圖書館。

泡書香澡堂感受錢湯氣氛

不只是圖書館 Not Just Library 以日本錢湯文化意象為發想，把80年舊澡堂規劃成泡書區 book bath、澡堂區 bath house、戶外花園 breath 三大閱讀空間。

舊澡堂空間被保存下來，還能看見當時的磁磚牆面。
舊澡堂空間被保存下來，還能看見當時的磁磚牆面。

天氣好時，到戶外花園享受不一樣的閱讀空間。
天氣好時，到戶外花園享受不一樣的閱讀空間。

將陽光、綠意、空氣引進歷史建物，實驗性強烈的設計，把浴池塑造成下沉式的書湯，同時保留日本時代的半圓形磁磚澡堂、白格子地磚和通風天井。上百種設計雜誌加上2萬本建築、工業、藝術書刊，讓泡書泡出天馬行空靈感泡泡。

舊澡堂的下沈式浴池變身為書湯，能讓人更享受書香世界。
舊澡堂的下沈式浴池變身為書湯，能讓人更享受書香世界。

　

景點介紹

不只是圖書館

地址：台北市信義區光復南路133號1Ｆ

電話：02-2745-8199

網址：不只是圖書館 Not Just Library

營時：週二 ~ 日10:00 ~ 18:00（週一公休）

　

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