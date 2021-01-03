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藝文科技一次滿足　華山三創找生活靈感好去處

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

每當生活缺乏靈感、火花或感動，只要走一趟台北，總能重新尋找能量和熱情，在藝文展覽中，發現生活的樂趣與價值，也為生命注入更多可能與想像。

華山1914文創產業園區一到假日總是人潮滿滿。
華山1914文創產業園區一到假日總是人潮滿滿。

潮遊台北　華山藝文找靈感、三創園區領略生活

行經車水馬龍的八德路、忠孝東路交會處，遠遠就能看見台北酒廠轉型的「華山1914文創產業園區」，假日到訪總有驚喜，逛市集、參觀設計展、聽流行音樂、草地野餐、看場好電影，都能盡情滿足。

華山園區最初是1914年營運的日本芳釀社清酒廠，後來更名台灣省專賣局台北酒工廠，相關事記成為牆面展示重點。
華山園區最初是1914年營運的日本芳釀社清酒廠，後來更名台灣省專賣局台北酒工廠，相關事記成為牆面展示重點。

平日的園區，呈現歲月靜好的氛圍，華山劇場、西區紅磚樓房到樹藤交織的東區倉庫，人潮少了，此時再逛「小日子商號」、「小器生活空間」等商鋪，添購迷人的文具小物；或是到「好樣思維」、「森高砂咖啡華山實驗室」、「小確幸紅茶牛奶合作社」享受咖啡美食，更加舒心愜意。

華山1914文創產業園區的東區倉庫群，經常舉辦大型主題展覽。
華山1914文創產業園區的東區倉庫群，經常舉辦大型主題展覽。

如果說，華山園區為心靈注入豐沛的藝文養分，那麼，距離數分鐘路程外的「三創生活園區」就是領略科技生活樂趣的最佳選擇。

以創意、創新、創業為理念的三創生活園區，是一座具科技內涵的未來生活基地。
以創意、創新、創業為理念的三創生活園區，是一座具科技內涵的未來生活基地。

這座位於市民大道和金山北路交界的台北科技文化地標，樓高12層，依據樓層導入科技生活、數位潮流、影像世界、動漫基地、探索體驗等多元科技展演和體驗，可以購買最新、最潮的3C產品，掌握科技流行脈動，同樣能觸動心中對生活的無限想像。夜晚，就入住長榮桂冠酒店(台北)，充電後再繼續次日遊程。

不只科技，三創生活園區廣場展示日本藝術家草間彌生的大南瓜。
不只科技，三創生活園區廣場展示日本藝術家草間彌生的大南瓜。

　

景點介紹

華山1914文創產業園區

地址：台北市中正區八德路一段1號

電話：(02)2358-1914

網址：huashan1914.com

營時：戶外空間24小時開放、園區內各活動／店家請另洽、園區服務09:30 ~ 21:00

　

三創生活園區

地址：台北市中正區市民大道三段2號

電話：0809-093-300

網址：syntrend.com.tw

營時：週日 ~ 四11:00 ~ 21:30、週五&六及國定假日前夕至22:00

　

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