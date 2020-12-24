南港免費新景點+1！最美船型建築「N24台北方舟」即日開放，旋轉階梯＋落地玻璃好時尚

南港人打卡新亮點來襲！繼2500坪日系「南港瓶蓋工廠」月初開幕，被譽為「諾亞方舟」的全新船型建築「N24台北方舟」也從即日起正式登場，準備刷新社群打卡新版面。

圖／臺北市政府產業發展局、十禾環境設計公司吳聲明建築師

「N24台北方舟」前身為現有文化資產「AR1台電中心倉庫」，在團隊精心改造下變身全球首創「區塊鏈主題館」，亦是2020年壓軸登場的創新產業基地。單從外觀來看，N24台北方舟最吸睛的莫過於船身模樣及大片落地玻璃設計，內部亦著重辦公室功能，保留歷史洗石子墻面之餘，亦特別挑高、營造採光明亮通透的後現代空間，室內絕美旋轉階梯也是朝聖看點之一。

圖／N24台北方舟臉書專頁

「N24台北方舟」設有開放式階梯講堂及多功能場域，適合舉辦講座、商演等，而正式營運後預計首要推動區塊鏈技術產業應用，未來將舉辦共創工作坊等，打造成區塊鏈新創聚落，致力加強台北市在數位經濟領域的競爭能力。

N24 台北方舟 ARK·TPE 台北區塊鏈創新育成基地

地點：台北市南港區市民大道七段100號（12/24開幕）

導航：「嘟嘟房玉成三站」

延伸閱讀：

．試營運免費入場！台南「最美山林燈節」空山祭12/25點燈 14件光景藝術照耀虎形山

．全國最大「稻草卷迷宮」免費拍！雲林大埤666坪稻草王國12/26登場 還能玩捉迷藏