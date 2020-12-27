不只有老街！ 豆腐之鄉「深坑懶人包」 交通、景點、美食一次搜

以「豆腐之鄉」聞名的深坑，在人群聚集的茄冬樹下，有著兩排紅磚拱廊打造的古風建築，參雜陣陣豆腐香氣，熱鬧喧騰，必吃美食眾多，因為離雙北市區近，作為說走就走的旅行目的地非常合適。但深坑不只有老街可以玩，附近還有很多可以順遊的景點，一起來看看深坑有什麼不可錯過的特色吧！

深坑常見Q&A

Q1.深坑附近景點推薦有哪些？

除了必須造訪的深坑老街外，老街附近也有永安居、興順居等三合院古宅可以參觀，也可以親近自然，到萬福生態公園賞油桐花、在炮子崙瀑布感受瀑布沖頂！

Q2.深坑必吃美食有哪些？

作為豆腐之鄉，自然是不能錯過豆腐美食，一定要試試深坑老街的「豆腐多吃」，或是在農產品展售中心採買深坑四寶回家料理，多家餐廳也有推出現成的「四寶餐」。

深坑怎麼去

深坑。 圖／IG, erchngbus

自行開車

國道三號木柵交流道下→市道106乙線→白鷺橋→市道106線，看到入口的大茄冬樹，就代表深坑老街到啦！遊客可將汽車停在深坑區公有立體停車場，老街頭尾出口也都有公有停車場可以停車。

大眾運輸

搭乘公車660、666、679、795、819至「深坑站」下車即抵，台北捷運市政府站、古亭站、七張站、北門站、景美站、木柵站和台北捷運綠線沿線都有公車可以坐到深坑，可以就近選擇搭車的站別。

台灣好行

搭乘台灣好行—木柵平溪線，在「深坑老街」站下車。

路線：捷運木柵站→深坑老街→雙溪口（可轉乘至石碇老街）→姑娘廟→菁桐坑（天燈派出所、菁桐老街）→平溪老街→田子（台鐵嶺腳站）→慶和站（台鐵望古站）→十分老街→十分遊客中心（十分瀑布）

☛木柵—平溪795路線時刻表

包車

想要順遊新北十分、石碇的話，包車是最方便、機動性也最高的選擇，交通、行程一起打包。

深坑必玩景點

深坑老街

深坑老街。 圖／Flickr

深坑因地理位置四面環山，居處坑底而得名，過去是台北往返宜蘭必經之路。深坑老街入口有一顆大茄冬樹地標，老街內有各式各樣的美食小吃，其中最酷的就是豆腐千奇百怪的變化小吃，從經典的炭烤臭豆腐、豆腐冰淇淋到蒸煮炒炸豆腐台菜都有，逛老街的一大樂趣就是把這些珍味吃上一輪。老街內也有不少販售古珍奇寶、懷舊雜貨的小店，足夠邊吃邊逛大半天，來到深坑光是走趟深坑老街就值了。

地址：新北市深坑區深坑街

開放時間：09:00–21:00

深坑黃氏永安居

深坑黃氏永安居。 圖／IG, wanlinglee6955

到深坑老街遊玩，一定會注意到一旁那有著醒目紅磚瓦的老式建築—永安居，位在深坑老街旁邊的永安居是一棟三級古蹟古厝，也是深坑最廣為人知的一處宅第，屬於深坑黃姓家族所有，集台閩建築之大成，工法細膩到列稱台灣十大美宅之一，很推薦大家逛完深坑老街後可以順遊永安居聽導覽，感受老宅建築的精細做工。

小編小提醒：永安居先前因應疫情暫停開放，未來即將再開放，建議造訪前先打電話和屋主確認一下喔。

古蹟導覽時間：

地址：新北市深坑區北深路三段8號

開放時間：假日09:30–17:30（平日參觀則須先電話預約）

電話：0910-011-990

票價：全票60元，學生票40元

萬福生態公園

萬福生態公園。 圖／IG, hua_yan2609

在深坑老街吃飽喝足後，最適合到附近走走消化啦，距離深坑老街不遠處的萬福生態公園，是座有著階梯步道的小公園，每年到了四、五月油桐花季都會有滿佈公園的油桐花盛開！看著樹間白花紛飛，心情都輕鬆起來了～建議從老街乘坐公車660、251，在距離四站的「萬順寮站」下車可抵，也可以從老街漫步過來順遊。

地址：新北市深坑區北深路三段158巷

炮子崙瀑布

炮子崙瀑布。 圖／IG, mukuanchueh

炮子崙瀑布又稱「四龍瀑布」，是位在深坑山區的小秘境，步道來回約一個小時的路程。炮子崙瀑布是飛天直下型的斷層瀑布，瀑底細霧氤氳，有平台可以親近瀑布，不少神人還會像在修行般讓瀑布沖打身體，做天然的SPA。瀑布旁有山友搭建的觀瀑亭、更衣室及廁所，在這邊休憩賞瀑很方便，步道沿線的綠蔭山景也很茂密。從入口步行約十五分鐘就可抵達瀑布平台，是個易達性高的離塵行程。

小編小提醒：Google導航不要直接導到「炮子崙瀑布」，改導往「猴山岳步道」，經過炮子崙步道與猴山岳步道的分岔路口往左行，約莫三分鐘就會看到瀑布的指標牌囉。

深坑必吃美食

串烤臭豆腐

串烤臭豆腐。 圖／IG, owodog98225

來到以豆腐聞名的深坑，說什麼也得先吃上一支串烤臭豆腐，對於小編來說這就像標配行程，吃了串烤臭豆腐，深坑之行才算開始！串烤臭豆腐可以邊走邊吃，方便入口，在深坑有多間店販售，其中兩間特別有名：金大鼎香豆腐V.S.大樹下臭豆腐，金大鼎香豆腐比較軟嫩，標榜豆腐不臭，而是香的！（可以騙不敢吃臭豆腐的朋友來突破）共有七種口味可以選擇，其中最多人點泡菜跟花生粉口味；大樹下臭豆腐相比下價格貴一些，同樣可選配料，但豆腐比較大塊，口感紮實，味道濃郁，兩間各自有擁護的粉絲，共通點是都好吃啦！

北一綠豆沙牛奶

北一綠豆沙牛奶。 圖／IG, saly1350

夏季消暑，冬季甜補！北一綠豆沙牛奶位在地標百年茄苳樹旁，主打北一綠豆沙牛奶、木瓜牛奶及仙草茶，綠豆沙牛奶的綠豆沙很多，融在牛奶裡面像是在吃冰豆沙泥一樣，口味清甜消暑，木瓜牛奶濃郁順口，仙草茶則是茶香味甘醇。北一綠豆沙牛奶的飲品喝起來都是很天然無添加的味道，真材實料的做工吸引了一票粉絲的肯定。

地址：新北市深坑區北深路二段179-1號

豆腐冰淇淋

豆腐冰淇淋。 圖／IG, 9msarara

豆腐冰淇淋也是深坑著名的小吃，不同於一般冰淇淋吃到的奶味，豆腐冰淇淋有著濃厚的豆香，味道像清甜的冰凍豆腐沙，還有黑豆腐、白豆腐、炭燒豆腐等口味可以選擇，喜歡嚐鮮的不妨試試炭燒口味，明明是冰品，卻散發著著炭烤的香氣，矛盾得很特別。豆腐冰淇淋在深坑老街一樣有多間店販售，就交給大家自行挖寶選擇一間順眼的吃囉。

深坑四寶

深坑有四寶！由深坑區公所推出的深坑四寶，分別是白豆腐、綠竹筍、黑豬肉和文山包種茶，除了可以直接在老街買食材回家煮，不少餐廳也響應推出「四寶餐」，用客家口味烹調深坑在地食材，每一道都超下飯。深坑老街裡可以坐下來團體聚餐的合菜餐廳很多，「豆腐娘餐廳」、「古早厝」和「大樹下豆腐三吃」這幾間評價都很高，除了深坑四寶外，也推薦大家點豆腐多吃、烤黑豆腐、豆腐捲等料理來嚐嚐！

除了上述幾項深坑必吃，深坑老街還有阿珠芋圓、芋ㄚ包芋ㄚ、王水成麻辣鴨血臭豆腐等人氣小吃，歡迎大家親自來深坑挖寶。

阿珠芋圓。 圖／IG, food_actchen

芋ㄚ包芋ㄚ。 圖／IG, jj_food_miranda1103

深坑一日遊行程

深坑離雙北市區不遠，很適合來趟半日遊小旅行，或是搭配周邊的菁桐、十分或石碇來趟一日遊，下面推薦兩條遊玩路線給大家：

深坑半日遊：

捷運木柵站→深坑老街→永安居→炮子崙瀑布

深坑一日遊：

順遊平溪、十分：捷運木柵站→深坑老街→菁桐坑→平溪放天燈→十分瀑布

順遊石碇：石碇千島湖→永安神龜島→護安宮→坪林觀魚生態步道→深坑老街

以台灣眾多相似的老街來說，深坑老街很難得地找到了自己的定位，把豆腐之鄉的特色發展得非常徹底，推出各異烹調方式的豆腐料理，讓小編時不時就會想衝一波深坑大啖美食，下次臨時起意不知道能去哪裡玩的話，不妨考慮容易抵達又能達到高滿足度的深坑！❤

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