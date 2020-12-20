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現場更美！淡水老街「蒸汽火車燈海、櫻花隧道」亮燈超浪漫，耶誕美照快收藏

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／淡水區公所、金色淡水～臉書專頁
圖／淡水區公所、金色淡水～臉書專頁

作為台北耶誕盛事之一的淡水耶誕節，今年以「聖誕節愛在淡水」為主題打造繽紛聖誕燈飾，之前單看示意圖已吸引許多網友盛讚漂亮並表示期待，如今淡水耶誕裝置已正式亮燈，官方現場圖曝光後美感再升級，即日起至明（2021）年2/28都能跟著打卡亮點，累積美照圖庫！

圖／淡水區公所、金色淡水～臉書專頁
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圖／淡水區公所、金色淡水～臉書專頁
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淡水廣場顯著的地標「BK20蒸汽火車頭」本次因應耶誕節換上新裝，外表鋪上了繽紛燈海，還架有聖誕老公公裝置、Merry Christmas字樣的燈牌及可愛的禮物襪子，周邊則有麋鹿、雪花等燈飾，一系列應景場景絕對是首要必拍。而火車頭身後也有巨型金黃聖誕樹，點亮廣場的夜晚，聖誕樹旁的老樹下則擺有月光鞦韆，鞦韆隨螢火蟲燈光變色，不論粉色、藍色都夢幻。

圖／淡水區公所、金色淡水～臉書專頁
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而粉嫩「櫻花隧道」亦是本回耶誕節的矚目焦點，粉色燈海圍繞樹幹，加上櫻花造景，讓人沉浸在少女心爆發的櫻花路，另一透過科技投影打造的「櫻雪迷蹤」櫻花地板也是熱門場景。

圖／淡水區公所、金色淡水～臉書專頁
圖／淡水區公所、金色淡水～臉書專頁
圖／淡水區公所、金色淡水～臉書專頁
圖／淡水區公所、金色淡水～臉書專頁

淡水老街廣場及馬偕銅像三角公園內還遍佈了像是「耶誕薑薑」、「翻糖花園」、「甜蜜蜜的微笑」、「炫彩光廊」等精美裝置與燈飾，每款都吸睛好拍，而璀璨的燈飾也會因應跨年、農曆新年、情人節再變身，改為「福氣屋、財源廣進、一炮而紅、春節元寶大道」，大家千萬別錯過啦！

圖／淡水區公所、金色淡水～臉書專頁
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聖誕節愛在淡水

活動地點：淡水老街廣場、馬偕銅像三角公園

活動期間：2020/12/19至2021/02/28

亮燈時間：每日17:00-23:00

圖／淡水區公所、金色淡水～臉書專頁
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